Ayuso pide en Alcorcón no confiarse el 28-M: "Las cosas hasta el final no están hechas"

La candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado este martes en un mitin de campaña en Alcorcón junto al alcaldable de los 'populares' en la localidad, Antonio González Terol, con el objetivo de impulsar tanto su candidatura como la las municipales, a tan sólo cinco días de los comicios.

"La inmensa mayoría de los vecinos de Alcorcón quieren un cambio", ha lanzado la candidata a la reelección, para destacar que a González Terol le avala su gestión al frente del Ayuntamiento de Boadilla del Monte entre los años 2011 y 2015. "El cambio en Boadilla empezó con Antonio González Terol", ha aseverado Díaz Ayuso, para asegurar que si accede al gobierno municipal de Alcorcón tras el 28-M aplicará las mismas fórmulas. "Debe ser el alcalde de Alcorcón", ha insistido la también presidenta del PP madrileña.

"Alcorcón necesita a Antonio González Terol", había dicho minutos antes Enrique Ossorio, que ocupa el 'número 3' en la lista del PP a la Asamblea. "Desidia, lentitud y sectarismo… esto es lo que ha habido estos cuatro años", ha opinado el también vicepresidente del Ejecutivo regional y consejero de Educación.

Ossorio ha afirmado que las políticas educativas han sido esta legislatura un eje central de la acción del gobierno autonómico, y ha señalado que a la vez son "el reto más importante" para los próximos años. El dirigente popular ha criticado la gestión del Ejecutivo central en esta materia y también ha censurado los últimos anuncios que está haciendo el presidente. "Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir", ha subrayado Ossorio citando al escritor Francisco de Quevedo. "Quevedo sin duda conocía a Pedro Sánchez", ha ironizado.

El candidato a la alcaldía de Alcorcón, Antonio González Terol, también ha cargado contra los socialistas y Podemos, aunque en este caso a nivel municipal, ya que una coalición de ambos partidos gobierna también en esta localidad del sur. "Les digo alto y claro a Natalia de Andrés, a Candelaria y a Jesús Santos que no me asustan y que no me van a callar", ha señalado mencionando a parte del gobierno municipal actual.

González Terol ha afirmado que la seguridad será uno de los ejes de su mandato si gana las elecciones y logra formar gobierno. "Conmigo no va a haber paz para los delincuentes en Alcorcón", ha lanzado en el mitin, para comprometerse a formar una unidad de policía judicial con muchos más agentes de paisano para combatir el menudeo de drogas en la ciudad y también a reconvertir en controladores de matrículas para detectar coches robados lo que hoy son radares para multar a los conductores que se saltan los semáforos.

Isabel Díaz Ayuso ha cerrado el mitin pidiendo a la ciudadanía que acuda a votar masivamente el próximo domingo, "con lluvia o sin ella", y ha pedido la confianza para su proyecto en la Comunidad y para las candidaturas municipales del PP. "Quiero que vayamos todos a votar (...) las cosas hasta el final no están hechas", ha proclamado, huyendo del conformismo y también de los sondeos, que coinciden en otorgarle una amplia mayoría, cercana incluso a la absoluta.