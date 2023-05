La candidata de Podemos, IU y AV a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto(1989) estudió Derecho en la Universidad Complutense. Antes de saltar a la política, fue abogada en la plataforma de afectados por las hipotecas. La candidata solo lleva en política dos años, desde las lecciones de 2021. Ahora da el salto para llegar a la presidencia de Madrid en las elecciones del próximo 28-M.

Entre los actos de precampaña y los mítines de campaña, Jacinto repasa sus medidas sobre vivienda, educación, reforma fiscal y transportes en 20minutos.

¿Resulta eficaz? En Cataluña, donde estuvo en vigor durante una temporada, funcionó. En Badalona, gobernada por el PP, por García Albiol, se pidió la regulación de precios. El PP siempre repite lo mismo, aquello de que si se construye más, bajarán los precios, pero la experiencia nos dice que la construcción desaforada, la falta de regulación y la política del ladrillo por sí misma no rebaja los precios. En este país cuando se ha construido más, que fue en el año 2005 que se construyó más que en Francia, Italia y Alemania juntas no bajaron los precios, sino que los precios aumentaron y de hecho se produjo una burbuja.

¿Con esto se podrían financiar las medidas que propone?Con todo ese dinero, tenemos la capacidad, no solo de tener servicios dignos y adecuados, sino de mejorarlos, incluyendo nuevas prestaciones. Se trata de emprender una reforma fiscal que sea ambiciosa y que nos permita recuperar todo el dinero que a día de hoy no pagan las grandes fortunas. En la Comunidad de Madrid estamos hablando de 992 millones de euros, que no se ingresa, que no se paga por el impuesto de patrimonio y cerca de 2.500 millones de euros que no se ingresa por el impuesto de sucesiones. Por eso, es importante realizar esta reforma fiscal.