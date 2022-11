Cómo es el grifón de Bruselas, un perro pequeño pero de carácter complejo y una actitud engreídamente cómica

Los grifones son un tipo de perros que reúne varias razas y cuya función original era la caza. En el caso del grifón de Bruselas, y sus tres variedades reconocidas, hay que remontarse a principios del siglo XIX cuando los cocheros de la capital de Bélgica utilizaban perros de pequeño tamaño para mantener a raya la población de roedores en sus establos.

No se conservan registros por escrito del proceso exacto de cría, pero se conjetura con que este perro alerta y valiente, ya extinto, conocido como smousje, se cruzó con carlinos o pug, affenpinscher y con cavalier King Charles spaniel, dando origen a la raza actual de grifón de Bruselas. Su éxito fue rápido y de ser perros funcionales pasaron a convertirse en compañeros de los cortesanos y la clase alta, hasta llegar a tener como embajadora a la reina María Enriqueta de Austria, que se convirtió en criadora de grifones de Bruselas y dio el espaldarazo definitivo a su popularidad internacional, incentivando que se exportaran varios ejemplares a países extranjeros.

Gracias a esto, la raza sobrevivió unas décadas después, debido a que las dos guerras mundiales afectaron profundamente a la población de grifones de Bruselas y en Bélgica apenas quedaron una docena de perros vivos a finales de la II Guerra Mundial. La raza se pudo recuperar por los ejemplares que habían sido exportados a Estados Unidos y a Reino Unido.

Como comentábamos, tiene tres variedades admitidas: el grifón de Bruselas como tal, que solo puede ser de color rojo y pelo duro, naturalmente ondulado. El grifón belga, idéntico al de Bruselas pero cuyos colores admitidos son el negro completo, o el negro y fuego (rojo), y finalmente tenemos al petit brabançon o pequeño brabanzón, que puede tener todos los colores admitidos en los dos anteriores pero su peculiaridad es que tiene el pelo muy corto.

El grifón de Bruselas es una raza a la que históricamente se le cortaba las orejas y el rabo y aún se practica en numerosos países, pero cabe recordar que en España es ilegal y considerado delito de maltrato animal desde el 2018 tras entrar en vigor el Convenio europeo sobre protección de animales de compañía.

Grifón belga negro y fuego. Ger Dekker, Flickr.

Si bien nunca ha sido una raza que se haya puesto de moda de forma perjudicial, tuvo otro gran pico de popularidad tras el estreno de la película Mejor... imposible, de 1997, donde un grifón de Bruselas compartía protagonismo junto a Jack Nicholson.

Valientes, alertas y con poca paciencia

Uno de los motivos que han hecho populares al grifón de Bruselas es su expresión, y que muchos encuentran similar a la de los humanos. Esta raza, junto a otras como los chihuahuas o los yorkshire terrier, no debe ser subestimada por su pequeña envergadura.

Son perros sin ninguna conciencia de su tamaño que no dudarán en enfrentarse o tratar de dominar a otros perros mucho más grandes que ellos, y aunque un grifón de Bruselas no debe mostrar agresividad, manifiestan, en general, poca paciencia y si no se atiende a su lenguaje de advertencia, pueden responder con hostilidad. Debido a esto, no es una raza recomendable para la convivencia con niños menores de 10 años y requieren supervisión de adultos, pero sí se les considera aptos para compartir vivienda con otros animales.

Se describen como inteligentes y muy sensibles, una raza canina que generalmente crea un vínculo más fuerte con una sola persona del núcleo familiar. Muestran buen nivel de entrenamiento y necesitan una actividad media para mantenerse en forma, siendo más resistentes y fuertes de lo que puede suponerse en una primera impresión.

Para informarse de si hay criadores oficiales y legales en nuestro país, recomendamos contactar con la Real Sociedad Canina de España. Al no tratarse de una raza popular son muy infrecuentes los ejemplares en adopción, pero si lo que se desea es introducir en el hogar un perro de proporciones similares, recomendamos valorar la adopción responsable y acudir a páginas de difusión como Perros mini-pequeños en España en adopción.