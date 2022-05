Cómo es el chihuahua, un perro descarado, enérgico y poco comprendido

Algo que la historia nos ha enseñado a estas alturas, es que el comercio entre culturas y civilizaciones antiguas estaba más extendido de lo que imaginábamos. El origen del chihuahua o, en realidad, chihuahueño en español, no está claro.

Una hipótesis, bien fundamentada en estudios de ADN, sostiene que todas las razas caninas americanas fueron introducidas por los primeros humanos migrantes desde Asia. El estudio, en inglés, puede consultarse aquí.

La cuestión es que el genoma del chihuahua moderno está relacionado con una raza canina precolombina, el techichi de la cultura prehispánica tolteca, en lo que hoy son Estados Unidos Mexicanos, y que, es de rigor mencionar, no era solo un simpático perro miniatura de compañía sino parte del menú habitual.

Hay tallas y efigies toltecas del siglo IX de nuestra era mostrando a un perro que claramente se parece muchísimo al chihuahua.

Hernán Cortés también documentó la existencia de estos perros pequeños que vivían con los aztecas —civilización que posteriormente sometió y aglutinó a los toltecas—, a su llegada al continente ultramarino.

Pero hasta bien entrado el siglo XIX no se descubrió al chihuahua como tal, cuando los estadounidenses, movidos por el incipiente interés en la cinología, encontraron muchos ejemplares de este singular perro de talla diminuta concentrados en el estado mexicano de Chihuahua, y de donde proviene su nombre.

Como dato anecdótico podemos añadir que la difusión del chihuahua se debe en gran medida al músico catalán Xavier Cugat, partícipe en un buen número de películas de Hollywood en la edad dorada del cine, y cuya figura dirigiendo a las orquestas con su chihuahua en brazos se popularizó en las décadas de 1940 y 50.

El cráneo de manzana y sus riesgos

Actualmente, es la raza canina reconocida más pequeña del mundo. No padecen enanismo, así pues el aspecto general debe ser equilibrado y compacto, pero una de las características recogidas en el estándar es la cabeza redondeada, conocida como “cráneo de manzana”, con ojos grandes y redondos y orejas erguidas.

Esta peculiar forma de su cabeza abombada tiene asociada una fontanela abierta o mollera, una abertura entre las placas del cráneo que no se han fusionado, y que también encontramos en los bebés humanos. En el caso del chihuahua, esta fontanela abierta puede llegar a ser persistente, o permanente durante toda su vida. Muchos expertos e interesados en la raza y el bienestar de la misma, han investigado si esta alteración craneomorfológica está relacionada con otras anomalías congénitas que pueden desarrollar los chihuahuas.

Razas como el cavalier King Charles, de origen inglés, también tienen un riesgo alto de padecer algunas de estas patologías que incluyen la hidrocefalia y la siringomielia, pero sin embargo no sufren de fontanelas abiertas, por lo que estudios realizados hasta la fecha concluyen que no existen pruebas determinantes de la causalidad de una condición y otras, pero sí pueden compartir fisiopatología y por lo tanto se requieren más investigaciones.

Puede consultarse dicho estudio desde este enlace, en inglés.

El debate actual con esta fontanela abierta persistente es que antes se consideraba un signo de pureza para la raza chihuahueña, pero ante los estudios actuales y la posible relación con otras enfermedades neurológicas, asociaciones como la Federación Cinológica Internacional (FCI) y el United Kennel Club (UKC) lo consideran un defecto descalificante y solicitan a sus criadores que retiren de la cría a cualquier ejemplar que lo padezca para evitar la heredabilidad. Básicamente, tan solo sigue admitiéndolo y promoviéndolo el Kennel Club de América (AKC), que es la organización más popular en dicho continente, y que sostiene que la fontanela abierta es un rasgo clínicamente irrelevante en la salud de esta raza.

No existe el chihuahua tamaño mini, teacup (tamaño ‘taza de té’) o micro, y huid de quienes utilicen de reclamo estos términos. En la raza del chihuahua, el estándar no pone limitaciones de tamaño, sino tan solo de peso. Y es incuestionable que, cuanto más pequeños, más problemas y riesgos de salud acarrean.

Curiosos y con alta capacidad de aprendizaje

El chihuahua, en un entorno equilibrado, es un perro muy cariñoso con su núcleo familiar, atrevido, juguetón y con instinto protector, poco consciente de su vulnerable tamaño.

No es particularmente apto con niños muy pequeños y no llevan bien el atosigamiento de extraños que no respeten su espacio o ignoren y desconozcan las señales tanto corporales o vocales, ladridos y gruñidos que utilizan a menudo como información de su estado emocional, por lo que se recomienda imperiosamente la supervisión de adultos. En la convivencia con otros perros y animales, un chihuahua bien socializado es un compañero tolerante. Su nivel de energía es bastante alto pese al tamaño que muestran.

Se admiten todos los colores de manto, excepto el azul mirlo o blue merle. También se admite la variedad de pelo largo, algo menos frecuente en nuestras calles.

Humanizando a los chihuahuas, un peligro generalizado

Todos hemos visto o conocemos a un chihuahua que vive permanentemente en brazos, o al que sus dueños levantan rudamente del suelo tirando verticalmente de la correa ante la mínima interacción con otro perro.

Chihuahuas que, siendo perros, han perdido su identidad de perros.

Los cánidos domésticos necesitan socializar. Necesitan relacionarse con otros perros y seres humanos, necesitan y disfrutan con la estimulación olfativa, que es su sentido más desarrollado, necesitan marcar territorio para comunicarse con otros congéneres. Privarles sistemáticamente de su instinto provoca graves problemas de comportamiento y una infelicidad crónica. Lamentablemente, muchos de los chihuahuas actuales viven en un estado permanente de temor y confusión por negarles este refuerzo social que es esencial en su especie.

No es un bolso de moda, es un ser vivo sintiente, de una especie específica que, aunque tenga una diferencia asombrosa de formas y tamaños en sus más de 350 razas reconocidas, comparten una etología o ciencia del comportamiento que no discrimina en kilogramos.

Si tras esta lectura, que esperamos haya sido ilustrativa, deseas ampliar información y ponerte en contacto con un criador oficial, recomendamos que acudas a la Real Sociedad Canina Española (RSCE) o bien adoptar a uno que necesite un hogar y, especialmente, guías humanos con conocimiento de la raza como SOS chihuahuas y sus cruces: