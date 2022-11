No tenemos perros bien educados

Una de las medidas que recoge la muy discutida ley nacional de bienestar animal, que está por ver cómo verá la luz, incluye el que los canes pasen un test de sociabilidad, una prueba de la que están exentos algunos animales, los dedicados a la caza por ejemplo, y que sustituiría a la categorización por razas para decidir que un perro es potencialmente peligroso.

Poco sabemos sobre cómo será esa prueba, pero esta semana la Real Sociedad Canina ha propuesto como modelo el examen que ellos realizan para permitir que un ejemplar de raza participe en un concurso, un examen que dura media jornada y consta de una parte teórica y otra práctica.

Aquí llega la dicotomía. No piden nada del otro mundo, una obediencia muy básica, que camine sin tirar, que sepa hacer hacer un quieto y responda a la llamada. También que el animal se deje manipular por un extraño y que esté tranquilo en entornos urbanos, incluso cuando se cruza con otros perros, ciclistas o corredores, por resumirlo mucho.

¿Un comportamiento deseable en todos los perros con los que convivimos? Por supuesto, tanto pensando en sus propietarios como en el resto de la sociedad. ¿Un examen que aprobarían la mayoría de los perros? En absoluto, y es verdaderamente una pena. Resulta demasiado frecuente cruzarse con canes que no pueden liberarse de la correa, porque jamás regresarían con su dueño; perros que no conciben cruzarse con un congénere sin armar un escándalo; animales reactivos a todo cliclista o patinador que aparezca. Asumamos que abundan los perros mal educados y mal socializados, por falta de interés y de conocimiento de sus dueños, en gran medida.

Es fantástico que vivamos en una sociedad cada vez más respetuosa con los animales, en la que éstos tienen más derechos. Es lícito exigir, pero también hay que dar. Deberíamos todos tomarnos más en serio su educación. Por nosotros, pero sobre todo por ellos, por su felicidad, para poder soltarlos y que disfruten corriendo libres; para que no vivan presos del miedo o la ansiedad cuando nos acompañan en nuestros paseos diarios; para que no agredan nunca a nadie, por supuesto. Bastante bien salen la mayoría de los canes por su cuenta y riesgo, pero no podemos confiar en ello, dejarlos volar solos.

Hoy día tenemos información de sobra, en libros, cursos online y presenciales, podcasts y redes sociales, para formarnos y saber cómo socializar correctamente a un cachorro, para entender la manera en la que educar a nuestros perros para prevenir antes de encontrarnos con problemas. También hay etólogos y buenos educadores caninos a nuestra disposición, con los conocimientos necesarios para ayudarnos. Supone tiempo, esfuerzo y puede que dinero, pero tener perro no es obligatorio, es una responsabilidad.