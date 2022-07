¿Un hospital veterinario público para mascotas? Roma albergará uno en 2023

Llegan buenas noticias desde el país vecino mediterráneo y a finales de este año, si nada lo impide, se iniciarán las obras para la construcción de un hospital veterinario totalmente gratuito para perros y gatos y accesible para toda la población. Con esta medida no solo pretenden atajar el problema de abandono, sino atender a los animales callejeros y con ello cubrir preventivamente el riesgo de las enfermedades de origen zoonótico de transmisión de animales a humanos. También pretenden que este servicio gratuito dé un respiro a los propietarios que se encuentran en una crisis económica causada por la pandemia de la COVID-19 y que sus animales reciban una atención veterinaria adecuada y plena.

Con una inversión inicial de 150.000 euros y un coste final estimado en 3,5 millones, Roma quiere ampliar y garantizar la asistencia veterinaria gratuita que ya ofrece a pensionistas, ciudadanos invidentes con perros guía, hogares bajo protección oficial con mascotas, a las asociaciones y centros de recuperación animal sin ánimo de lucro y a ciudadanos que no superen la renta anual de 15.000 euros.

Para levantar el hospital de salud animal que, esperan, sea moderno, vanguardista y cuente con las últimas tecnologías en materia veterinaria, han elegido los amplios terrenos que también acogen la actual perrera pública Muratella. Dentro del mismo complejo dedicarán un espacio exclusivo para un programa de recuperación física y mental de perros sometidos a malos tratos con educadores caninos especializados.

No es la primera vez que Italia despunta en el territorio europeo en materia de regularizar necesidades que afectan a los animales y nuestra convivencia con ellos. Ya en 2010 fue el primer país que consideró delito el tráfico ilegal de perros y gatos entre particulares sin microchip, cartilla veterinaria o certificado sanitario ni pasaporte. Además, en esta normativa pionera, no solo penalizan al vendedor sino también al comprador, con multas de hasta 1000 euros. En el 2012, en un nuevo decreto añadido para la protección animal, se estableció que era obligatorio socorrer, tal como sucede con las personas, a los perros, gatos o a cualquier otro animal que haya sido atropellado, además de dar aviso a las autoridades. Esta obligatoriedad no solo aplica a quien causa el accidente sino a cualquier persona que vea al animal herido. El PDF del Boletín Oficial italiano que recoge esta ley puede leerse desde aquí.

En el 2021, un conductor que atropelló un faisán y no se detuvo a socorrerlo ni dio aviso, fue multado con 85 euros tras dar con su paradero, tal como recoge el periódico digital Il Mattino di Padova.

Ahora, con la construcción del primer hospital veterinario gratuito del país, Italia da un paso más y quiere que sea un punto de referencia y ejemplo para toda Europa. El consejero italiano regional, Simone Lupi, ha declarado al medio de prensa local Castelli Notizie que “las estructuras públicas de salud animal son necesarias para la prevención del grave problema de abandono, que ha aumentado en los últimos años”. También señala que esta obra solo pretende ser la primera y que el objetivo es extender este servicio construyendo más hospitales veterinarios públicos y gratuitos en todas las provincias italianas.