El 'caso Pegasus' centra este miércoles, por tercer Pleno consecutivo, la sesión de control al Gobierno en el Congreso. El PP ha vuelto a interrogar por este asunto al presidente Pedro Sánchez, que también tiene que afrontar preguntas al respecto de Bildu y PNV. Los ministros de Presidencia, Félix Bolaños, y Defensa, Margarita Robles, serán objeto de nuevo de un examen al que esta vez también se sumará el responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Siga aquí la sesión en directo a partir de las 9.00 horas:

Ha abierto el fuego la 'número dos' del PP, Cuca Gamarra, quien ha emplazado a Sánchez a confesar si no cree que el Gobierno ya ha hecho "suficientes" concesiones al independentismo, la última el cese de Paz Esteban al frente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Gamarra ha acusado a Sánchez de "entregar la gobernabilidad de España al independentismo". "Fue investido por un estrecho margen, con la abstención de ERC y Bildu. A ellos les debe ser presidente", ha agregado.

El presidente ha comenzado su respuesta con ironía: "Cómo se nota el nuevo PP, ¡qué gran diferencia! Me pregunta lo mismo que me preguntó el señor Casado el pasado el 23 de febrero". Sánchez ha defendido que actualmente, con su Gobierno, "el 70% de la población catalana no considera la independencia una prioridad política".

Gamarra ha replicado que es "un gran disparate negociar la investidura con los que estaban siendo investigados por el peligro que suponían para el Estado de Derecho. Si sabía que estaban siendo investigados, ¿cómo les abre las puertas de la Moncloa?", ha espetado la portavoz del PP.

Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha elegido el asunto del caso Pegasus para su pregunta a Sánchez, al que ha pedido que aclare si la Guardia Civil y la Policía Nacional poseen en programa 'Pegagus'. Sánchez ha respondido que no y ha recordado que él mismo también ha sido "víctima de Pegasus". Palabras ante las cuales la oposición le ha abucheado y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha pedido silencio.

"Que lo diga usted es importante, tomo nota de momento. Le pediría que se asegure bien porque este instrumento es muy invasivo y el Gobierno debe tener cuidado porque hay precedentes", ha respondido Esteban.

De su lado, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, le ha retado a exponer cómo piensa recuperar la mayoría de la investidura, resentida tras el estallido de la polémica del espionaje a independentistas. "La situación es complicada, la mayoría de izquierdas que ha permitido avances en esta legislatura está tocada y sin ella el avance en derechos está en peligro", ha expuesto. Sánchez ha recordado que durante esta legislatura el Gobierno ha sacado adelante "unas 139 medidas" entre en iniciativas legislativas y decretos ley, y ha reiterado su "total y rotunda confianza" en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Preguntada la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo si "son los contratos fijos-discontinuos los nuevos contratos temporales" por parte de la diputada del PP Carmen Navarro, Yolanda Díaz ha anunciado que la semana que viene arrancará una campaña contra el fraude en los contratos fijos-discontinuos.

Preguntas para Robles

Otras dos preguntas han tenido como destinataria la ministra de Defensa, Margarita Robles. Desde el PP le ha exigido que detalle los motivos del "cese" de Paz Esteban y desde Vox que confiese por qué no dimitió en lugar de "consentir" que se destituyera a una persona a la que había respaldado "pública y reiteradamente". La ministra ha matizado que Esteban ha sido "sustituida" y ha vuelto a resaltar el "orgullo" que siente por las fuerzas armadas y el cuerpo del CNI.

"Los enemigos de España les dicen que salten y ustedes solo preguntan hasta dónde. De Sánchez no esperábamos nada, pero de usted esperábamos una férrea defensa de las fuerzas del Estado. El PP no entiende qué hace usted ahí sentado", ha dicho el diputado Antonio González Terol. "Antes de preguntar, hay que saber lo que se pregunta", ha respondido Robles.

Turno de Bolaños

Para el ministro Bolaños se han presentado tres preguntas con la firma del PP, Vox y Cs. En concreto, la 'popular' Ana Beltrán quiere que aclare si está "en condiciones de garantizar que las comunicaciones de la Presidencia son seguras".

"¿A dónde va este Gobierno?", reza la pregunta registrada por la diputada y candidata de Vox a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, mientras que la líder de Cs, Inés Arrimadas, le pedirá que opine sobre si las alianzas parlamentarias del Gobierno "garantizan la estabilidad, la prosperidad y el buen funcionamiento democrático de España".

La única pregunta para Grande-Marlaska la ha registrado la portavoz de Interior del PP, Ana Belén Vázquez, con el objetivo de saber si Interior ha abierto alguna investigación por la vulneración de las comunicaciones Sánchez, Robles y él mismo.