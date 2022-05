Sánchez insiste en llamar "mangantes" al PP mientras trata de recuperar la mayoría de la investidura, a la que pide superar Pegasus

Lo ha vuelto a hacer. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en llamar "mangantes" al PP, un adjetivo con el que ya se refirió a la formación conservadora en la sesión de control al Gobierno la pasada semana y que provocó la ira de los 'populares'. En las respuestas parlamentarias dadas este miércoles, ha basado sus respuestas en echar en cara a los de Alberto Núñez Feijóo, de quien ha dicho parecerse más a Mariano Rajoy que a Pablo Casado, "los villarejos, la destrucción de ordenadores" y la "condena por corrupción" de la Audiencia Nacional. Todo ello mientras trata de recuperar la salud de la mayoría de la investidura, formada por los grupos independentistas, a los que ha pedido superar el caso Pegasus y centrarse en "avanzar en derechos".

"Cuando hablo de la regeneración no me refiero solo a que los mangantes no estén en el Gobierno, sino también a que no se utilice a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para obstaculizar el trabajo de los jueces", ha lanzado Sánchez desde su escaño en referencia a la trama Kitchen. También el presidente se ha referido a los audios publicados en los últimos días en El País en los que se escucha a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del Partido Popular entre los años 2008 y 2018, pedir al excomisario José Manuel Villarejo parar la "libretita" en referencia a los papeles de Luis Bárcenas, antiguo tesorero del PP.