García-Page, sobre la polémica de Garzón con las macrogranjas: "Se va a pasar la vida sin poder pedir un filete"

La polémica sobre las macrogranjas del ministro de Consumo, Alberto Garzón, siguen creando asperezas en la política española. Tras la desaprobación de las palabras de Garzón por parte del ala socialista del Gobierno, incluida la del presidente Pedro Sánchez, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Páge ha dedicado este martes unas declaraciones al ministro.

"Creo que se ha equivocado en su apreciación", comenzó respondiendo durante una rueda de prensa de este martes, añadiendo luego en un tono mucho más humorístico que le gustaría "invitarle" a ir con él a visitar estas granjas. "Quiero invitarle personalmente a visitar conmigo una empresa cárnica en Castilla-La Mancha, porque sino veo que se va a pasar la vida sin poder pedir un embutido en un restaurante o un filete. Yo para que pueda hacerlo y se que el sambenito de encima, porque tiene que conocer la industria cárnica de la comunidad autónoma que, como la de toda España, tiene unos niveles de calidad y garantía extraordinario"

"Que cada uno pida lo que quiera: sushi, ser vegano, como si quiere hacer dieta de 20 horas, como hay gente que no come nada... Lo que no se puede discutir es la calidad, que es extraordinaria", ha reconocido ante la prensa Page. "Si me hace el favor, y se lo hago yo también a él, que tengo una buena impresión personal del señor Garzón, le invito a visitar una empresa y cuando conozca como funcionan por dentro y como funciona la industria agroalimentaria, que es un ejemplo muy claro de lo que pasa en Aragón y Castilla y León, ya verán como el problema pasa a términos mejores", ha dicho el presidente castellano-manchego.

Sobre si esta cuestión puede afectar al Gobierno de coalición, García-Page ha recordado que él "ha tenido experiencia de gobiernos de coalición", por lo que "sabe perfectamente de lo que se trata. No se crean que va a llegar la sangre al río, son normales las controversias y las diferencias de opinión, no pasa lo más mínimo".

"La posición con respecto al sector ganadero la maraca el ministro de Agricultura, que la ha dejado muy clara. Creo sinceramente que hay que darle al ministro Garzón la posibilidad de conocer a nivel de consumo lo que es realmente la industria agroalimentaria, que es inmensa y da miles y miles de puestos de trabajo", ha recalcado Page, que ha terminado de comentar la polémica añadiendo que lo que quiere "es que pueda el hombre (Garzón) comer mañana un embutido o pueda pedir un chorizo e ir a una carnicería a pedir un filete"