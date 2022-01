De la carne, la hostelería y el turismo a las macrogranjas: todas las polémicas de Garzón de las que huye el Gobierno

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha vuelto a protagonizar una polémica en relación con la carne en España, criticando las macrogranjas y la carne de "poca calidad" que exporta el país.

Garzón dio una entrevista el pasado diciembre al diario británico The Guardian, en el que critica las macrogranjas españolas que, asegura, "no son sostenibles. Ponen 4.000, 5.000 o 10.000 cabezas de ganado y contaminan el suelo, el agua y luego exportan carne de poca calidad de animales enfermos".

"Si no actuamos, nos enfrentaremos a una triple crisis: la pérdida de biodiversidad, contaminación y cambio climático", añade. Por otra parte, sí alaba a la ganadería extensiva por ser “sostenible".

Ante esto, tanto Ciudadanos como el Partido Popular y las asociaciones ganaderas han pedido la reprobación del ministro por unas palabras que consideran "dañinas" y un "ataque" al sector.

Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores) y UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos), a pedir su dimisión y con las que, según Cs, el ministro "ha vuelto a dañar irremediablemente la reputación internacional de la ganadería española, que depende en gran medida de la exportación de productos cuya calidad es reconocida a nivel global".

El ministro se ha defendido en su cuenta de Twitter publicando la transcripción completa de esa pregunta, y aclara que "por motivos de espacio el periodista tuvo que excluir algunos elementos que hoy, al calor del bulo y la mentira que ciertos actores promueven, salen realzados".

Aprovecho para publicar la transcripción completa de lo que dije en la entrevista, pues por motivos de espacio el periodista tuvo que excluir algunos elementos que hoy, al calor del bulo y la mentira que ciertos actores promueven, salen realzados. pic.twitter.com/ljR2x3n5Bu — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) January 4, 2022

Aparte de la oposición, el propio Gobierno se ha desmarcado de sus declaraciones, asegurando que son "a título personal" del ministro, y no representan al conjunto del gobierno.

"Todo el mundo -ha añadido- conoce que España es un país, un gran productor de alimentos de calidad donde conviven modelos extensivos e intensivos y, además, ambos generen economía y empleo para nuestros pueblos", ha dicho Pilar Alegría, ministra de Educación, en una entrevista.

Ha insistido en que las palabras de Garzón no representan la posición del Ministerio de Consumo: "Es la posición de Garzón; ya digo que la posición del Gobierno es clara, de apoyo al sector ganadero".

Garzón pide reducir el consumo de carne

Fue el pasado julio cuando el ministro dijo en un vídeo que deberíamos "reducir el consumo de carne por nuestra salud y la del planeta".

El 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería, especialmente de las macrogranjas, mientras que para que tengamos 1 kilo de carne de vaca se requieren 15.000 litros de agua.



De ello os hablo en este vídeo:#MenosCarneMásVida pic.twitter.com/wMDOd1GI8J — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) July 7, 2021

"No pretendo echar la bronca a nadie, sino reflexionar antes de que el problema se convierta en crónico", explicaba Garzón en el vídeo llamado 'Menos carne. Más vida'.

Ante tales declaraciones, el sector cárnico se volcó contra el ministro, que aseguraba que Garzón difamaba al sector con afirmaciones "erróneas", y que "el patrón de dieta de España es de los más adecuados del mundo".

Incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo desautorizó poco después en una rueda de prensa con una viral frase: "A mí, donde me pongan un chuletón al punto... Eso es imbatible".

Ante estas declaraciones de Sánchez, Garzón admitió que "no esperaba esta respuesta porque no sabía que iba a responder". Señalaba, además, que no iba a cesar en esa "la línea de trabajo". "Yo no lo voy a hacer, pero creo que el Gobierno tampoco lo va a hacer porque está comprometido con la transición ecológica".

Garzón aclaraba que no pretendía alentar la desaparición de la carne en la dieta de los españoles, sino solo apuntar que "hay que reducir el consumo de carne, que significa consumir de acuerdo con las recomendaciones sanitarias".

La hostelería y el turismo, "estacionales y precarios"

Garzón también polemizó en mayo de 2020 con las siguientes afirmaciones: "Tenemos un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, como la hostelería y el turismo". Añadió leña al fuego diciendo que "son sectores, además de poco valor añadido, estacionales y precarios".

Ante esto, La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) dijo que las palabras del ministro generaron un "enorme malestar", siendo "injustas y absolutamente equivocadas" y que "solo denotan desconocimiento".

Más tarde, aclaró que sus declaraciones se enmarcaban en el contexto de la pandemia, con un sector desplomado por el confinamiento que debería "cambiar su modelo, reindustrializarlo y fortalecerlo" mediante "políticas públicas que prioricen la calidad sobre cantidad y el valor añadido".