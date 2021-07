Alberto Garzón responde a Pedro Sánchez por la polémica de la carne: "A mí el chuletón me gusta poco hecho"

Alberto Garzón ha tenido que enfrentarse a la respuesta de Pedro Sánchez sobre su polémica campaña en favor de reducir el consumo de carne roja en directo en Al Rojo Vivo.

"A mí, donde me pongan un chuletón al punto... Eso es imbatible", ha expresado el presidente del Gobierno en rueda de prensa, ante la circunstancial expresión del ministro de Consumo.

Alberto Garzón ha bromeado acerca de la declaración de Sánchez, respondiéndole que a él, en cambio, le "gusta poco hecho". El líder de Izquierda Unida ha manifestado que "no esperaba esta respuesta porque no sabía que iba a responder".

Sin embargo, confirma que "la línea está planteada desde hace tiempo" y que "es importante no generar un ruido adicional a lo que ya existe". "No vamos a abandonar en ningún momento la línea de trabajo, yo no lo voy a hacer en la línea personal pero creo que el Gobierno tampoco lo va a hacer porque es un Gobierno comprometido con la transición ecológica", ha expresado.

El ministro del Gobierno de Coalición ha explicado el vídeo que difundió este miércoles a través de sus redes sociales, asegurando que su pretensión es "volver a la dieta mediterránea".

"Hay que reducir el consumo de carne. Eso no significa no consumir carne, sino que significa consumir de acuerdo con las recomendaciones sanitarias y que, si podemos, que sea controlable el origen y que sea de ganadería extensible, que es la que protege el territorio, el planeta y los puestos de trabajo", ha declarado.

"Dentro de cinco o 10 años miraremos hacia estos días, hacia este debate, y nos parecerá probablemente como nos parece hoy el debate del tabaco y aquella gran polémica", ha expresado.

El ministro ha profundizado en este asunto que considera que es "necesario" abordarlo, "como está ocurriendo en toda Europa". "Nos jugamos el futuro del planeta, nos jugamos que España no sea un desierto", apuntó. Para Garzón, esto es evitable gracias a la colaboración ciudadana "reduciendo el consumo de carne, además de con medidas estructurales".

Además, se ha mostrado "satisfecho" por la difusión de este contenido porque solo con hacerle saber a la población de los "riesgos para su salud" al comer carne roja, "estaremos salvando miles de vidas, evitar enfermedades cardiovasculares o algunos tipos de cáncer".