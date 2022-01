El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha contestado este miércoles a las críticas vertidas por la oposición y algunos presidentes autonómicos por sus declaraciones en contra de las macrogranjas y la calidad de la carne que allí se produce. En su opinión, sus palabras son "impecables" y ha replicado a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y a la responsable de Educación, Pilar Alegría, asegurando que todo lo que dijo lo hizo "como ministro" y no a título personal.

"No me arrepiento de nada de lo que he dicho. Estamos muy contentos con la línea de actuación que tenemos, estamos alineados con la estrategia europea de hacer un modelo sostenible de producción y consumo", ha manifestado Garzón en declaraciones a la Cadena Ser.

El ministro considera que las declaraciones que hizo a finales de diciembre al periódico británico The Guardian son "impecables" y que el origen de la polémica generada está en un "bulo" difundido por "una empresa vinculada al lobby de las grandes empresas cárnicas" que ha "manipulado" la información para "deteriorar la imagen del adversario".

"Se hizo una bola y se sumó gente que se opone al menos a una parte del Gobierno, anteponiendo los intereses partidistas por encima de la búsqueda de la veracidad y anteponiendo los intereses de un tipo de ganadería, las macrogranjas, que es la culpable del deterioro de otra ganadería que hay que proteger, la ganadería extensiva, social o familiar", ha explicado.

Entre los que se oponen al Ejecutivo, Garzón ha mencionado a la oposición, y en lo que respecta a los presidentes autonómicos que le han criticado -algunos como el aragonés Javier Lambán, del PSOE, han pedido su dimisión-, ha afirmado que algunos como Alfonso Fernández Mañueco, de Castilla y León, ha utilizado el "bulo" porque "le interesaba".

"Hay presidentes que han salido a criticarme, con el bulo, anteponiendo los intereses partidistas, y son presidentes de comunidades que han hecho leyes para acabar con las macrogranjas", ha recordado.

Garzón también se ha pronunciado por las palabras de la portavoz del Ejecutivo, para quien las declaraciones del ministro deben interpretarse como una valoración "a título personal". Lejos de estar de acuerdo, ha insistido en que "es evidente" su postura "en contra de las macrogranjas" y que sus declaraciones a The Guardian "son como ministro de Consumo", ya que habló sobre un asunto sobre el que su departamento tiene competencias.

Diferencias en el Gobierno de coalición

En todo caso, ha restado importancia a la polémica en el seno del Gobierno de coalición porque por la misma naturaleza de éste hay "diferencias" entre los miembros que lo componen, ya que pertenecen a distintos partidos. "Lo normalizo mucho. Estamos en un Gobierno de coalición. Tenemos un acuerdo programático para completar la legislatura. Estamos cumpliendo, pero eso no significa que haya homogeneidad. Ha habido un bulo malinterpretado por la derecha que ha sido utilizado por actores que no están muy cómodos. No le doy mucha importancia", ha remarcado.

No obstante, ha reconocido que no ha hablado sobre todo este asunto ni con el presidente Pedro Sánchez ni con el ministro de Agricultura, Luis Planas; sólo con la Secretaría de Estado de Comunicación, que es "la que trata de coordinar con acierto este tipo de situaciones", y con la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien ha publicado un tuit en el que defiende la ganadería extensiva, lo cual es, para Garzón, "de cajón". "Es de cajón hoy, pero lo será también dentro de unos años y este tipo de mensajes estarán normalizados. Este tipo de discusión no tendría cabida en otros países donde estos procesos están mucho más arraigados", ha apuntado.

Garzón ha reiterado varias veces que su política responde a las "directrices" que ha marcado la Comisión Europea, que además, según ha dicho, está amparado por la "evidencia científica". Por eso, asegura que no tiene "ningún temor" por el impacto que puedan tener sus declaraciones en el consumo de carne española en el exterior, ya que "todos los países se están encontrando en la misma situación".

"Todos los ganaderos saben que no es lo mismo la calidad de la producción de extensivo que el modelo de macrogranja, que es un modelo en el que el animal no se puede mover, son engordados con medicamentos hasta el momento del sacrificio. Ese tipo de carne no tiene la misma calidad y eso es independiente del lugar donde se esté produciendo. Lo que hacemos es alinearnos con la ganadería tradicional", ha subrayado.