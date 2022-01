La oposición carga contra Garzón por sus críticas a la ganadería y varios líderes autonómicos exigen su dimisión

Las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre el sector cárnico español han generado una oleada de críticas desde los partidos de la oposición, que consideran que el también líder de IU debe dar explicaciones y rectificar. Aunque la parte socialista del Gobierno le desautoriza, se dedica a defender al sector ganadero e insiste en que las palabras de Garzón han sido "a título personal", algunos presidentes autonómicos como el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco o el aragonés Javier Lambán directamente exigen su dimisión.

"Es inaceptable que el Gobierno diga a la prensa extranjera que 'España exporta carne de mala calidad de animales maltratados'. Otro ataque a ganaderos y agricultores y a la imagen de nuestro país. Exigimos responsabilidades y una rectificación inmediata", ha afirmado el presidente del PP, Pablo Casado, a través de su cuenta de Twitter.

Para Vox, "es indignante que un ministro se dedique a señalar y desprestigiar a nuestros ganaderos cuando concede entrevistas a medios extranjeros". En su opinión, este tipo de declaraciones demuestran que desde el Ejecutivo "odian a España".

El presidente de este partido, Santiago Abascal, va más allá al publicar en Twitter una fotografía de una noticia que informaba sobre la carne que se sirvió en la boda del ministro de Consumo. "Para ellos, solomillo. Para ti, gusanos. Para ellos, subvenciones a los coches eléctricos. Para ti, restricciones a la movilidad. Para ellos, lujos y opulencia. Para ti, miseria y criminalización", señala.

Desde Ciudadanos, en su cuenta de Twitter hacen un repaso a las "aportaciones" de Garzón al frente del Ministerio de Consumo y anuncian que exigirán su reprobación en el Congreso.

Críticas de Javier Lambán (PSOE)

Los más duros con el ministro, no obstante, han sido distintos presidentes autonómicos, incluso alguno del PSOE, el partido mayoritario del Gobierno de coalición. El socialista Javier Lambán, de Aragón, fue el primero en reaccionar y criticar las palabras de Garzón, que calificó de "desgraciadas e insensatas" porque suponen "una agresión directa a una parte importante de la economía aragonesa, que se esfuerza por ser competitiva y sostenible". "El que las hace no puede ser ministro de España ni un día más. Es en sí mismo un insulto a la inteligencia", resaltó Lambán.

Otro presidente socialista en cuya comunidad hay un potente sector ganadero, el castellano manchego Emiliano García-Page, opina que Garzón "debe rectificar", pues "no se puede hacer propaganda negativa" en el exterior y recuerda que la carne que se produce en España "cumple todos los estándares de control y es de primera calidad".

Voces críticas en el PP

Los presidentes de comunidades gobernadas por el PP también han criticado duramente al ministro de Consumo y algunos de ellos han exigido su salida del Ejecutivo. Es el caso del líder de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien considera que Pedro Sánchez "no puede mantener en su Gobierno a quien pone en peligro una actividad esencial".

"El ministro Garzón es reincidente en sus ataques a la ganadería, sector clave para Castilla y León. Tenemos 36.000 explotaciones ganaderas que generan 70.000 empleos directos", ha resaltado en Twitter junto al 'hashtag' #GarzónDimisión.

Juanma Moreno, presidente andaluz, no pide la dimisión, pero recrimina igualmente las palabras de Garzón: "No se entiende que un ministro del Gobierno de España contribuya a generar mala reputación y eche por tierra la profesionalidad de nuestros ganaderos. Y no es la primera vez. Es un sector muy serio que crea empleo y da de comer a muchas familias en España y Andalucía. Respeto".