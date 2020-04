Sánchez ofrece estabilidad a los barones del PP ante el intento de Casado de investigar su gestión del coronavirus

Al ‘Pacto para la Reconstrucción’ tras la pandemia que busca el presidente del Gobierno le está costando arrancar y, de momento, parte en un ambiente que ha llevado a Pedro Sánchez a buscar aliados fuera del Congreso, donde esta semana aceptó la propuesta del PP de crear una comisión parlamentaria, que los de Pablo Casado conciben para investigar la gestión de la crisis. Frente a ello, Sánchez intenta ganarse a los presidentes autonómicos, también del PP, para alcanzar un pacto de Estado más el línea con su idea inicial, que llegó a comparar con los Pactos de La Moncloa.

El PSOE ha empezado a ofrecer estabilidad política a los barones populares, con ofertas de pacto que alcanzarían hasta los presupuestos regionales. Sánchez busca así aliados en las comunidades autónomas con una estrategia que, si triunfa, también distanciaría a Casado de sus barones en una carrera por tener influencia en el diseño de las soluciones económicas, sociales y políticas para abordar el futuro tras la pandemia.

Gobierne quien gobierne

Los líderes socialistas en Andalucía y en la Comunidad de Madrid, Susana Díaz y Ángel Gabilondo, abrieron este jueves una senda a la que después se sumaron los socialistas Luis Tudanca en Castilla y León o Gonzalo Caballero en Galicia. Todos han tendido la mano a los presidentes de estas comunidades -del PP- que llegaría hasta apoyar unos “presupuestos de emergencia” para afrontar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. A la inversa, el presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, también ha pedido la colaboración del PP para confeccionar unas nuevas cuentas, porque la epidemia ha dejado obsoletas las existentes.

Los presupuestos son las “últimas consecuencias” de las que habló Sánchez el pasado miércoles en el Congreso. Dos días después de vencer las reticencias de Casado al pacto aceptando una comisión parlamentaria, Sánchez insistió en el Congreso en incluir también a gobiernos autonómicos y locales, empresarios y sindicatos. Para alcanzar “Acuerdos de Reconstrucción, gobierne quien gobierne, en cada autonomía, en cada Ayuntamiento, con todas sus consecuencias”, dijo.

El Gobierno ha intensificado esta semana sus contactos con los alcaldes a través de la FEMP por medio de dos reuniones y el presidente ha vuelto a reunirse con sindicatos y empresarios, que le han mostrado su disposición a buscar un acuerdo de país.

A las comunidades les ofrece la estabilidad política que no se avista en una comisión parlamentaria que, antes de empezar, ya tiene desacuerdos sobre a qué debe dedicarse y quién debe presidirla. Con ello, también presiona a Casado para que acceda a dar más protagonismo a los gobiernos autonómicos, justo cuando ha conseguido tener mayor peso en la comisión del Congreso del que habría tenido en la ‘Mesa’ que en un primer momento planteó Sánchez. Esta la habría liderado el Gobierno, dando así más fuerza a Unidas Podemos como socio de la coalición.

Mutualizar los errores

De momento, el líder del PP calla ante la insistencia por parte de Sánchez a que acepte este nuevo envite y permita pactos a nivel autonómico. En los últimos días también se lo han repetido sus ministros. La última, este viernes, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, reiteró que “nuestra intención es que el esfuerzo de reconstrucción llegue a todos los rincones, gobierne quien gobierne”. “Esperamos que el señor Casado responda a esta invitación”, añadió.

Casado ya explicó su postura el día que acordó con Sánchez que el pacto postCovid-19 se alcanzaría en una comisión parlamentaria. Allí, el peso de los partidos será proporcional a sus votos en las urnas y no habrá más que partidos políticos, no otros agentes como comunidades, ayuntamientos, patronal y sindicatos que Sánchez también quiere a bordo. Para Casado, su presencia “distorsionaría los trabajos”, dijo el lunes. De manera más cruda, su vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol, dice que los planes de Sánchez son una “envolvente” y un intento por parte de Sánchez de “mutualizar sus errores” en la gestión la crisis por el coronavirus.

PSOE en lugar de Vox

Excepto en Galicia, el PP gobierna en coalición en cinco comunidades cuyos presidentes han empezado ya a ser tentados por el PSOE con la estabilidad política vía presupuestos. González Terol afirma que bienvenido sea el apoyo de los socialistas, pero que los presidentes del PP ya tienen pactos de gobierno que, con sus dificultades, funcionan. Sin embargo, la Comunidad de Madrid no ha conseguido aprobar este año sus Presupuestos por desavenencias con Vox y en Murcia o Andalucía el partido ultra también da frecuentes quebraderos de cabeza a sus presidentes.

Como Casado, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aún no ha recogido el guante que le lanzó Gabilondo. No ha dicho “ni que sí ni que no”, dicen en el PSOE madrileño, donde tienen claro que no moverá un dedo sin un más que dudoso visto bueno de Génova. A pesar de ello, las fuentes aseguran que "haremos todo lo que esté en nuestra mano para lograr un acuerdo contando con todos los grupos, los municipios y los agentes sociales. No damos por imposible alcanzarlo".

Fuera de Madrid, sin embargo, otros presidentes del PP se han mostrado más receptivos a aceptar el apoyo de la oposición socialista. Es más, han empezado a proponer sus propios pactos a nivel autonómico, en los que, de momento están empezando a encontrar la mano tendida del PSOE.

En andaluz Juanma Moreno planteó este viernes un “gran acuerdo de unidad” al que un día antes Díaz prometió “ voluntad de diálogo sincero y de acuerdo”. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido a toda las formaciones de las Cortes llegar a “un pacto de comunidad” para afrontar “con éxito” la recuperación económica cuando se supere la pandemia.