PSOE y Podemos buscan el apoyo de ERC, PNV y otros nacionalistas y regionalistas

El preacuerdo que anunciaron ayer los líderes de PSOE y Unidas Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, allana el camino para la formación del primer Gobierno de coalición en España desde la II República. Pero las cuentas aún no le salen a Sánchez, que en las próximas semanas tendrá que sumar al pacto a otros partidos para alcanzar la mayoría suficiente que le permita ser investido. Y las opciones son básicamente dos: o bien conseguir el improbable apoyo de Ciudadanos, o bien convencer a ERC para que se abstenga.

PSOE y Unidas Podemos reúnen un total de 155 escaños de los 350 del Congreso. La mayoría absoluta se encuentra en las 176 actas, aunque reunir esa cantidad de diputados solo es necesario para que la investidura salga adelante en una primera votación: si eso no ocurre, se celebraría una segunda votación en la que Sánchez podría ser elegido presidente si obtiene más síes que noes en la Cámara Baja.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Jesús Hellín - Europa Press

Con ERC, la vía más factible

A pesar de que el PSOE prefiere sacar adelante la investidura sin depender de los independentistas catalanes, el rechazo ya expresado por Ciudadanos a un Gobierno con Sánchez como presidente e Iglesias como vicepresidente provoca que la abstención de ERC sea la alternativa más viable para obtener mayoría en el Congreso.

Si los republicanos se abstienen, Sánchez e Iglesias necesitarían sumar el voto a favor de PNV (7 diputados), Más País (3 escaños) y varios partidos regionalistas y nacionalistas. Solo con esas dos formaciones, la mayoría sería ya de 165 actas, y si a ella se sumaran cuatro diputados más, las trece abstenciones de ERC bastarían para imposibilitar que hubiera más noes que síes a la investidura de Sánchez.

Esos cuatro diputados extra podrían salir de la amplia gama de formaciones nacionalistas y regionalistas del nuevo Congreso. El PRC, que ya apoyó a Sánchez la anterior legislatura, sumaría un escaño, y BNG y Teruel Existe podrían prestar otro cada uno. Si Coalición Canaria se abstuviera, con esas cuentas la investidura saldría. E incluso con el voto en contra de la formación nacionalista canaria, Sánchez podría ser investido si la abstención fuera de EH Bildu y los abertzale no se sumaran al no.

Fuentes de Unidas Podemos confían en lograr la abstención de ERC y resaltan que el preacuerdo plantea expresamente la necesidad de "fomentar el diálogo en Cataluña", como piden los republicanos, que plantearon este mismo martes que votarán que no a la investidura a no ser que Sánchez se comprometa a "sentarse y hablar" asumiendo que hay "un conflicto político" en Cataluña "que requiere de una solución democrática y política". Además, una abstención podría allanar el camino para que ERC, PSC y Catalunya en Comú Podem se entiendan tras las próximas elecciones catalanas, unos comicios que aún no tienen fecha pero que se da por hecho que se adelantarán.

Con Ciudadanos, la mayoría más sencilla pero más improbable

Mucho más complicada parece la suma con Ciudadanos, habida cuenta de que el partido naranja ha asegurado que "no puede apoyar que Sánchez y Podemos lleven las riendas del Gobierno de España" y ha apelado a una gran coalición con el PP.

No obstante, lo cierto es que la participación de Ciudadanos en una mayoría para la investidura simplificaría sobremanera las cuentas y evitaría al PSOE depender de los nacionalistas periféricos y los independentistas. Pero, al menos por el momento, el partido naranja se niega y tacha de "nefasto" el pacto.

Si Ciudadanos votase sí a que Sánchez siguiera en la Moncloa, sus diez escaños se sumarían a los 155 que reúnen PSOE y Unidas Podemos y a los tres de Más País para aunar una mayoría de 168. Si a esa mayoría se les uniesen los siete escaños del PNV y el diputado del PRC, Sánchez podría ser elegido en primera votación con mayoría absoluta aunque todo el resto de formaciones, incluida ERC, votase en contra.

Los posibles aliados reaccionan al acuerdo

Más allá del rechazo furibundo de Ciudadanos, la reacción del resto de potenciales aliados de Sánchez e Iglesias ha sido dispar. Quien se ha mostrado más dispuesto a entregar sus votos ha sido Más País, cuyo líder, Íñigo Errejón, se felicitó por la "segunda oportunidad" que se ha conseguido para tener "un Gobierno progresista". "Saludamos el preacuerdo y trabajaremos para que sume mayoría", señaló.

En la misma línea, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, celebró el pacto y recordó que los nacionalistas vascos lo vienen "pidiendo desde hace mucho tiempo". "Nos alegramos de que comience a variar el rumbo", señaló Esteban, que aseguró que ahora toca abordar la crisis territorial en el programa que negocian PSOE y Unidas Podemos.

Por su parte, Coalición Canaria consideró "una buena noticia" el preacuerdo, aunque anunció que fijará su voto cuando escuche "lo que tienen que plantear" PSOE y Unidas Podemos. La formación también consideró "triste que en 48 horas se dé un acuerdo que podría haberse dado hace unos meses".