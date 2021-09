Cinco ideas para preparar quesadillas, el popular aperitivo que nació en la Revolución Mexicana

No podemos imaginarnos un menú mexicano sin tacos, margaritas y quesadillas. La verdad que muchas veces encontramos los mejores sabores en los platos más rápidos, sencillos y socorridos.

Es el caso de las quesadillas. Una tortilla de maíz rellena con lo que sea que tenemos por la despensa, bien de queso... y voilà. Ahí tienes un plato delicioso con el que conquistar a toda la mesa.

Lo de preparar comidas o cenas temáticas recorriendo los continentes de cabo a rabo es un planazo de fin de semana ahora que las temperaturas comienzan a descender, y si este fin de semana toca México, ya sabes que no puedes dejar de preparar unas deliciosas quesadillas como aperitivo.

Eso sí, no les des de comer solo quesadillas a tus invitados. Ponte manos a la obra y preparar un auténtico menú mexicano con sus fajitas de pollo, su pico de gallo, sus tortillas de trigo y por supuesto, su guacamole.

Bueno, bonito y barato

Realmente la quesadilla se trata de un plato sencillo y barato. Una tortilla de trigo con un poco de queso a la que con los años se le han ido añadiendo otros ingredientes y aderezos.

Se cree que el origen de este sencillo manjar mexicanos se encuentra en la Revolución Mexicana y fueron los villistas quienes la idearon. Allí los guerrilleros echaban mano de lo que tenían cerca para comer, recalentando las tortillas del día anterior y echándoles un poco de queso de la región.

Originariamente las quesadillas se comenzaron a preparar con queso curado estilo manchego, ya que era el que mejor aguantaba sin necesidad de refrigeración. Y claro, las condiciones no eran para ponerse exquisito.

Mucho más que queso

Sí, la receta original era la de queso manchego, pero vamos a echarle un poco más de imaginación -tampoco demasiada- para preparar unas cuantas versiones más de este aperitivo mexicano tan popular.

Requesón, cebolla y aguacate

Se llaman quesadillas, a ver, no hace falta ser un lince para adivinar que el queso no puede faltar. Pero tipos de quesos hay tantos y podemos preparar tantas combinaciones diferentes que no es necesario repetir.

Quesadilla de requesón, cebolla y aguacate. ©GTRESONLINE

Aguacate, un clásico. Vamos a añadir un poquito de cebolla caramelizada previamente y un poquito de requesón para darle el sabor del queso. Vuelta y vuelta a la sartén y tenemos una deliciosa quesadilla.

Pollo y emmental

0tro tipo de queso para nuestras quesadillas, valga la redundancia. La unión del pollo y del queso siempre es una muy buena opción, y en quesadilla, mejor que mejor.

Pollo y emmental. GTRES

Cocina previamente unas pechugas de pollo y échalas a la tortilla de maíz con bien de queso emmental. Y a la sartén hasta que este se funda. Puedes acompañarlo con un poco de guacamole para mojar. ¡Delicioso!

Beef y queso gouda

No solo de pollo viven las quesadillas. También podemos utilizar carne de vacuno para entrar en este edén mexicano.

Carne de ternera y queso gouda. GTRES

En este caso prepara a la plancha previamente unos filetes de carne de ternera y échale bastante queso gouda, otro de esos quesos que alcanza el punto de fundido y mezcla los ingredientes a la perfección.

Aguacate, tomate y queso

En esta ocasión la elección del queso va a ser tuya. Puedes utilizar el queso que más te guste o el que te quede en el frigorífico para darle el toque que merecen estas quesadillas.

Aguacate, tomate y queso. ©GTRESONLINE

Pica tomate, cebolla y aguacate en trozos pequeños y échalo a las tortillas con bien de queso. Cuando estén preparadas puedes añadirle un chorro de lima para darle un toque cítrico.

Vegetales y cheddar

¿Qué tal unas quesadillas de pimientos, cebolla y queso cheddar? Suena que alimenta.

Vegetales y cheddar. ©GTRESONLINE

Sofríe pimiento verde, pimiento rojo y cebolla bien picado, y cuando esté listo échalo en una tortilla con bien de queso cheddar. ¡Y que aproveche!