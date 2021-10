30 recetas para el mes de noviembre: una para cada día

¡Noviembre ya está aquí! Puentes a la vista, la Navidad a la vuelta de la esquina, comida rica y calentita cuando empieza a apretar el frío... Va siendo hora -por mucho que nos duela- de dejar en un segundo plano los helados y los gazpachos para recibir los platos de cuchara y las sopitas con los brazos abiertos.

¿Tú también tienes un menú semanal o eres de los que va improvisando? Ya seas de los primeros o de los segundos, apostamos a que casi siempre terminas preparando las mismas recetas para el día a día. Y si no es así, te presentamos nuestros respetos.

Por si no te han bajado las musas a visitar, te proponemos 30 recetas para comerte a bocados este mes de noviembre. ¡Manos a la obra!

1- Revuelto de tirabeques con setas

Las setas están de temporada y por eso, ya sean recogidas por ti o compradas en el mercado, tienes que aprovechar al máximo estos hongos. Una buena opción es este revuelto de tirabiques con setas, un plato con un amargor final que te va a encantar.

2- Solomillo con setas

El buen solomillo siempre es un placer. Si te han sobrado setas de la receta anterior no pierdas ojo a este solomillo con setas, una receta rápida y muy agradecida si de dejar a tus invitados con la boca abierta se trata. ¡Toma nota!

3- Pisto con setas y huevos

Verduras, setas de temporada y huevo. Una de esa recetas de toda la vida sin necesidad de mayor parafernalia para comprobar la maravilla de los platos de toda la vida.

4- Champiñones en salsa

Las setas están de temporada, sí, aunque rara es la época del año que no encontremos champiñones en el mercado. En revuelto, para hacer salsas, con la pasta, con carne... este hongo es un alimento de lo más versátil. ¿Has probado ya esta receta de champiñones en salsa? Si la respuesta es negativa, estás tardando.

5- Espaguetis con panceta y queso

La pasta, la panceta y el queso son tres ingredientes que si por separado son exquisitos, juntos son una auténtica bomba. La pasta es algo rápido y fácil de preparar, y si ya te has cansado de los macarrones con tomate -que están muy buenos, pero también hay que cambiar un poco- prueba esta receta de espaguetis con panceta y queso para chuparte los dedos.

6- Espaguetis con atún

Otra receta rapidita, deliciosa y saludable. Si te han sobrado unos cuántos espaguetis de la receta anterior y tienes unas latas de atún por casa, tienes esta socorrida receta de espaguetis con atún perfecta para esos días que no tienes mucho tiempo para dedicarle a los fogones.

7- Lasaña de carne y verduras

Raro es que no seas capaz de meterte a toda la mesa en el bolsillo con una lasaña, pero si además es esta lasaña de carne y verdura, no habrá ser humano, ni mayor ni pequeño, que no te quiera adorar cuando llegues con la fuente a la mesa.

8- Sopa de pescado

Vamos llegando a la temporada de preparanos una sopita o un caldito y calentarnos las manos con el recipiente mientras soplamos para que se enfríe. Si vamos a preparar sopa, nada como esta sopa de pescado ligera y deliciosa.

9- Colas de merluza con mejillones

Una receta de pescado siempre es una buena idea, y pescados y combinaciones existen casi infinitas. ¿Has probado ya la cola de merluza con mejillones? Una receta deliciosa y saludable para esta época del año.

10- Ceviche de pescado a la acapulqueña



Siguiendo con las recetas del mar, te proponemos un ceviche de pescado con todo el sabor de Perú. Este pescado crudo maridado en cítricos es una buenísima opción para esos días especiales en los que te quieres lucir un poco.

11- Pez de hojaldre relleno de salmón

Si vas a preparar un picoteo no puede faltar una empanada. Y quien dice una empanada dice un pez de hojaldre relleno de salmón. Pon el horno a calentar que en unos pocos minutos tienes lista esta deliciosa receta.

12- Mero con migas y verduras

El mero es un pescado con muchas posibilidades. Si ya se te han agotado las ideas, prueba esta receta de mero con migas y verduras que es una auténtica delicia.

13- Tartar de atún rojo con aguacate

Otro de esos platos para poner en el centro de la mesa cuando tienes invitados y quedar como un rey. Tartar de atún rojo con aguacate, una receta deliciosa con ingredientes de primera.

14- Arroz con verduras y sardinas

El arroz, uno de esos ingredientes que acepta casi cualquier acompañamiento. A la cubana está muy bueno, sí, y en paella también, pero ¿por qué no pruebas esta receta de arroz con verduras y sardinas que está para chuparte los dedos?

15- Lentejas tradicionales

Ni en ensalada ni con ingredientes extraños, las lentejas tradicionales de toda la vida. Uno de los platos de cuchara que pasan de generación en generación y que agradecemos encontrarnos en el menú, no nos engañemos.

16- Ensalada de garbanzos fritos y aguacate

No solo de pucheros viven los garbanzos. ¿Ensalada de garbanzos? Por supuesto, pero mejor pasados por la sartén. Toma nota de esta receta de ensalada con garbanzos fritos y aguacate, una opción deliciosa y saludable.

17- Lasaña de carne sin horno

Pues no, no hace falta ni que pongas el horno a calentar para preparar esta lasaña de carne. Pon el microondas a punto que le toca salir a jugar con esta sencilla receta que te va a encantar.

18- Lentejas vegetarianas con curry

Preparar lentejas no quiere decir tener que echar chorizo y todos los ingredientes que exige la receta tradicional. También puedes preparar estas lentejas veganas con curry y disfrutar de la deliciosa combinación de sabores.

19- Potaje de garbanzos con verduras

Otra de esas recetas de puchero de toda la vida a la que de vez en cuándo nos gusta volver. Un buen potaje de gabanzos con verduras de los que alimentan cuerpo y alma. Y una buena siesta después, claro.

20- Carillas con espinacas y calabaza



La llegada del frío nos pide comida consistente y calentita para el cuerpo. ¿Sabes lo que son las carillas? Estas legumbres son una buena alternativa a las lentejas y además están deliciosas. Pruébalas con esta receta de carillas con spinacas y calabaza.

21- Cocido

Pocas cosas más clásicas que un buen cocido madrileño con sus tres vuelcos. La sopa, los garbanzos, la carne... el cocido es uno de esos platos donde encontrar energía para todo el día. Eso sí, no esperes hacer algo demasiado esfuerzo físico después.

22- Crema de maíz y coliflor

Una crema calentita siempre es una buena opción para comer, para cenar, para llevarte al trabajo... prueba esta deliciosa receta de crema de maíz y coliflor que te va a sorprender.

23- Caldo de verduras



Para empezar a abrir estómago, en estas fechas, lo mejor un caldito. Con cualquier tipo de proteína después, esta receta de caldo de verduras casero es un imprescindible en los menús de invierno.

24- Sopa de picadillo

Otro clásico de estas fechas: la sopa de picadillo. Si tienes un poco de pollo, jamón, huevos, zanahoria y fideos por casa, tienes lista esta increíble sopa en pocos minutos.

25- Sopa de acelgas y calabaza al curry



Es posible que así, solas, las acelgas no suenen el alimento más apetecible del mundo, pero en esta receta de sopa de acelgas y calabaza al curry te aseguramos que lucen, y mucho.

26- Espaguetis en tinta de calamar



Si en el arroz sí, ¿por qué no aprovechamos también la tinta de calamar en la pasta? Prepara unos espaguetis con tinta de calamar y encuentra todo el sabor del mar en tu cocina.

27- Solomillo Wellington



Una receta de las que siempre triunfan. Solomillo Wellington o cómo triunfar cuando tienes invitados -y cuando no-.

28- Queso provolone con tomates y pesto

Otra de esas recetas para poner en el centro de la mesa y convertirte en el auténtico rey. Queso provolone con tomate y pesto. Para mojar con pan, para comer a cucharadas... como más tre guste.

29- Pasta al queso feta con tomates cherry



Las recetas de pasta son infinitas. 0tra buena opción es esta de espaguetis al queso feta con tomates cherry que está para chuparse los dedos.

30- Ensalada fría de aguacate y pesto

Las ensaladas no son solo de verano. Y si ya te has cansado de la clásica ensalada mixta, prueba esta receta de ensalada fría de aguacate y pesto que te va a encantar.