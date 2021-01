Cómo hacer una sopa de pescado fácil, paso a paso

Estamos en el territorio de esa maravilla que nos enseñaron nuestras abuelas que es la comida de sobras o de aprovechamiento, que dicen los finos. Lo normal es que nos propongamos hacer una sopa de pescado porque tenemos eso, restos de pescado.

Podemos hacer un fumet, o sea, un caldo de pescado o ir más allá y hacer una rica sopa de pescado. Puede tener o no marisco; tener o no tropezones; tener o no verduras añadidas; tener o no fideos o arroz; pero ya tendremos nuestra sopa.

Y eso también significa que no hay UNA sopa de pescado, hay mil, en función de lo que tengamos en la despensa. O como dice el artículo de la Wikipedia: "La sopa de pescado responde a la disponibilidad regional del pescado". Pues eso.

Todo ésto lo decimos para allanar el camino. Se hace sopa de pescado con lo que uno tiene: un poco de pescado, un poco de marisco y alguna verdura. Bien es cierto que no todos los pescados valen. Los chefs desaconsejan usar pescado azul. Mejor, cualquier pescado blanco que tenga la carne firme, del tipo rape o merluza.

Ingredientes

Pescado blanco, sea carne, espinas, cabezas... (medio kilo)

Cebolla (media)

Tomate (1)

Pimiento rojo (1)

Puerro (1, sólo la parte verde)

Perejil fresco

Laurel (1 hoja)

Pimentón

Fideos (3-4 puñados)

Aceite de oliva

OPCIONAL:

gamba pelada (100 gramos)

almejas (100 gramos)

Información práctica

Tiempo de elaboración: unos 40 minutos

Calorías: unas 150 kcal los 100 gramos

Elaboración



Si tenemos almejas, lo primero será limpiarlas. Para ello las ponemos en un bol con agua fría y una cucharada de sal. Las dejamos a remojo durante 2 horas. Recuerda descartar las almejas que estén abiertas o con la concha rota.



Hacemos el caldo de pescado o fumet. Ponemos en una olla un litro de agua con sal, lo verde del puerro, la hoja de laurel y el pescado. No tiene por qué ser carne de pescado. La cabeza y los huesos de un rape pueden ser lo mejor. Ponemos al fuego y lo dejamos hacerse durante unos 20 minutos. Colamos el caldo. Los trozos de carne de pescado, del tamaño de un bocado, los reservamos. Picamos la cebolla, el pimiento y el tomate (al que quitamos las pepitas). En una olla ponemos un chorro de aceite de oliva y rehogamos la cebolla, el pimiento y el tomate. Sin que el sofrito llegue a hacerse por completo, echamos una cucharada (de las de café) de pimentón y le damos unas vueltas. Rápidamente, para que no se queme el pimentón, agregamos el caldo que hemos elaborado y llevamos a ebullición.

OPCIONAL: si queremos no encontrarnos las verduras, en este momento podemos triturar todo con el brazo de la batidora. Añadimos los fideos. Cuando estén ya hechos, agregamos las gambas y las almejas. Apartamos del fuego y añadimos los trozos de pescado que hemos reservado. Tapamos, dejamos unos minutos y a comer.

