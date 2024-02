El 63% de las familias consume ahora alimentos de peor calidad para ahorrar: "Compran menos fruta, pescado y carne"

La constante subida de los precios motivada por la inflación está provocando cambios en los hábitos de consumo y la manera de llenar la cesta de la compra de las familias españolas, quienes priman cada vez más el precio a la calidad. Según una encuesta realizada por FACUA-Consumidores en Acción, 3 de cada 4 consumidores se vieron obligados a reducir su gasto en productos y servicios para hacer frente a la subida de los precios de los alimentos.

En los últimos 2 años, el 63% de los encuestados sustituyeron algunos alimentos por otros de peor calidad para reducir costes. "La subida del precio de los alimentos está empeorando la dieta de los consumidores que compran menos fruta, pescado y carne fresca", ha afirmado Olga Ruiz, presidenta de FACUA, en una rueda de prensa ofrecida este miércoles por la organización.

Más allá de la dieta, los consumidores también se vieron obligados a cambiar sus hábitos en otros sectores. Un 65,3% de usuarios gastó menos en hostelería, un 58,7% en viajes, un 47,1% en textil, un 45,3% en cultura, un 18,9% en suministros de luz, agua y gas, un 12,6% en transportes y el 11,8% en telecomunicaciones. Sólo un 25,1% señala no haber tenido que privarse de ningún otro producto o servicio. Según la presidenta de FACUA, estos datos, "evidencian una desigualdad importante y un empobrecimiento de las familias españolas".

Baja el consumo de carnes, pescados y frutas frescas

La carne ha sido uno de los alimentos más afectados por la subida de precios. La ternera se ha convertido en uno de los alimentos con la menor tasa de consumo con un descenso de 15 puntos en los últimos dos años, pasando de un 32,9% a un 17,6% actualmente. El 82,3% de las familias come este alimento cada dos semanas y el 30% no lo hace ni siquiera una vez al mes o directamente no la compra.

No obstante, el pollo también ha experimentado una caída, pues solo el 60,9% de los usuarios (un 12,4% menos que en 2022) lo consume al menos una vez a la semana.

Algo similar ocurre con el pescado, alimento que un 73,3% de las familias solían consumir al menos una vez cada siete días y que ahora solo un 60,9% lo hace. Su consumo cada 2 semanas o menos aumenta del 26,6% hasta el 38,9%.

El 62,3% de los encuestados consume fruta fresca de 4 a 7 días a la semana. Un porcentaje inferior a quienes la consumían con dicha periodicidad hace más de dos años. Entonces, eran el 77,7%. De esta forma, "se demuestra el descenso del consumo de algunos alimentos de la dieta habitual de los consumidores", según Olga Ruiz.

Calidad inferior para abaratar costes

Las familias buscan alternativas para hacer frente a la subida de los costes y por eso "los consumidores están teniendo acceso a una alimentación de peor calidad", ha contado la presidenta de FACUA. Ante esta situación la prioridad de los usuarios es el precio y se ven obligados a sustituir productos que compran habitualmente por otros más económicos, pero menos sanos.

El aceite de oliva ha sido uno de los elementos más intercambiados por otro de peor calidad un 42,5%, seguido del pescado, con un 37,6%. Detrás se sitúan la carne (31,0%), las frutas, verduras y hortalizas (24,7%) y las conservas (21,4%). Por último se encuentran las legumbres, el arroz y otros cereales (13,8%) y los alimentos ultraprocesados, con un 12,7%.

Cambiar de establecimiento para realizar la compra ha sido otra de las alternativas adoptadas por las familias aunque un 44,6% se mantiene fiel a su tienda de confianza. El 83,5% realiza sus compras en supermercados, aunque el 79,3% considera que es el lugar dónde más han subido los precios.

Medidas ineficaces

Como medida contra la inflación, el Gobierno aprobó en enero de 2023 una reducción de entre el 4 y el 10% del IVA para los productos de primera necesidad. Sin embargo, desde FACUA consideran que esta medida "no está siendo eficiente". "Está siendo absorbida por el incremento de benéficos de las grandes distribuidoras", ha sentenciado Olga Ruiz.

Por eso, desde la organización piden al Gobierno que "investigue la subida de los márgenes comerciales, pues son ilegales" y que "sancione a aquellas empresas que han elevado esos márgenes". Según la presidenta de FACUA, la institución "tiene capacidad para intervenir en precios y puede establece tope a las subidas".

Así mismo, ha reivindicado el doble etiquetado para que el consumidor pueda ser conocedor del precio del producto en origen y comprarlo con el precio al que lo adquiere. "Es un elemento esencial para que el consumidor pueda tomar elecciones de compa", ha explicado Olga Ruiz.