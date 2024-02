El consumo de pescado, hundido tras un descenso de casi un 33% desde 2008: "Ahora solo lo como algún día esporádicamente"

Llenar el carro de la compra se hace cada vez más difícil para los consumidores que no dejan de ver como los precios suben. Las familias se ven obligadas a comprar alimentos más económicos, haciendo que algunos productos con precios más elevados, como es el pescado fresco, se consuman cada vez menos en los hogares españoles.

Desde 2008 el consumo de pescado en España se ha reducido un 32,8%, siendo el 2022 el año con el índice más bajo de la serie histórica, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En ese año, las familias adquirieron un total de 19,9 kg por persona, frente a los 22,72 kg de 2021. Los productos pesqueros ocuparon tan solo el 3,24% del volumen de la cesta de la compra de los hogares españoles en 2022, los cuales destinaron el 11,88% de su presupuesto a la compra de otros productos alimenticios.

Este descenso en el consumo de pescado fresco viene motivado por la subida de los precios. Entre noviembre de 2022 y el mismo mes de 2023, el precio de este producto experimentó un aumento del 6,7% situándose en 9,99 €/kg de media, haciendo que el consumo se redujese un 5%.

Como medida contra la inflación, el Gobierno aprobó en enero de 2023 una reducción de entre el 4 y el 10% del IVA para los productos de primera necesidad. Sin embargo, desde la institución dejaron el pescado fuera de este plan al no reconocerlo como alimento básico, una decisión que desincentiva su consumo. En 20minutos ha salido a la calle en Madrid para conocer cerca la situación de consumidores y pescaderías.

"Estamos perdiendo venta por varias razones, una de ellas es la subida del precio del pescado", Manuel, responsable de la pescadería Blancamar, quien cree que la decisión del Gobierno es "bastante negativa" tanto para los pescaderos como para los consumidores. "El pescado habría que consumirlo de 2 a 3 veces por semana, quizás, junto a la fruta serían las cosas que tendrían que tener el IVA mas reducido", apunta.

Por su parte, los usuarios también han notado la subida de los precios del pescado. "Antes una pescadilla me costaba 'veintitantos' euros, ahora me cuesta 'treinta y tantos'", afirma para este diario José Manuel. "Me he fijado en lo caro que está porque unos boquerones, por ejemplo, casi no bajan de los 10 euros el kilo", apunta Juana.

Otros consumidores, como Noelia, tratan de seguir comprando este producto, aunque ella asegura "mirar mucho el precio" y confiesa que lo come "en vez de dos o tres días a la semana, uno o dos". Ana, por su lado, asegura que el pescado ha dejado de estar dentro de su lista de la compra y que, ahora, solo lo come "algún día esporádicamente".

Teresa, en cambio, clienta del mercado madrileño de Santa María, se resisten a renunciar al pescado y apunta que la frecuencia con la que comen este producto no ha cambiado, "pero la calidad sí". "Antes compraba el pescado fresco y ahora lo veo más barato congelado, con lo cual lo compro congelado siempre", cuenta a su lado Carolina.

Aunque si hay algo en lo que todos coinciden es en que, aunque la reducción del IVA no se ha notado demasiado en el precio de los alimentos, es necesario que se rebaje el impuesto en los productos de pescadería. "Es cuestión de política, nos están haciendo la pascua sin piedad ni misericordia", sentencia Teresa.