"Hago más pequeñas compras", "compro en el mercadillo", "marcas blancas sobre todo"...así llenan la nevera los españoles pese a la inflación

Pese a que la inflación de los alimentos dio una ligera tregua a los consumidores españoles en agosto, la cesta de la compra continúa registrando niveles superiores al 10%. Esta situación sigue complicando mucho el día a día de millones de hogares en nuestro país.

No en vano, la subida de precios ha afectado a alimentos básicos como el aceite de oliva y el arroz, con alzas interanuales del 52,5% y el 21,6% respectivamente. También las patatas, la carne de cerdo, la leche, el agua mineral, los refrescos y zumos, los productos lácteos, los cereales y legumbres y las hortalizas frescas se han encarecido entre un 20% y un 10% en el último año.

Lejos de resignarse ante este panorama inflacionista, los consumidores están apostando por modificar sus hábitos de forma que esto le permita rebajar su ticket de compra. Comprar más productos de marca blanca, buscar promociones o acudir a distintos supermercados son algunas de las prácticas de los consumidores españoles para combatir la subida de los precios en 2023, según datos del informe Balance de la distribución elaborado por Kantar Worldpanel, compañía líder mundial en estudios de mercado basados en paneles de consumidores continuos.

20minutos ha salido a la calle en la ciudad de Madrid para preguntar a los ciudadanos qué medidas están tomando en sus hogares para seguir llenado la nevera y que no se dispare su gasto.

"Antes no me fijaba en los precios pero ahora sí toca fijarse muchísimo", confiesa Amparo, de 63 años y trabajadora de la limpieza, quien desvela su truco para ahorrar en fruta: "La compro en el mercadillo de Usera. Me tomo el trabajo de ir hasta allí porque lo que en un supermercado vale tres o cuatro euros el kilo allí cuesta 1,5 o 2 euros".

Para Andrés, cocinero de 62 años, la clave para ahorrar está en comprar "en todos los supermercados" porque "no en todos los sitios hay ofertas o cosas aceptables de precios".

Visito diferentes supermercados a la hora de comprar y busco promociones"

Hay quienes optan por ir comprando poco a poco para controlar el gasto y así evitar también el desperdicio alimentario. "Hago más pequeñas compras. Suelo ir dos veces en semanas. No hago una compra grande grande", asegura Jorge, diseñador gráfico de 35 años.

Por su parte, Edy, autónomo de 24 años, afirma cargado con una bolsa de la compra que "todo ha subido muchísimo" y que para ahorrar compra "sobre todo marcas blancas". "Antes con 50 euros nos daba para una semana entera y ahora nos dura tres días", cuenta resignado al lado de Claudia, su pareja. "Intentamos hacer una compra grande y luego en mitad de la semana hacemos otra más pequeña", asegura ella.

"Visito diferentes supermercados a la hora de comprar y busco promociones", afirma Oriana, de 33 años, que se muestra de lo más previsora: "En la semana me hago un plan y saco el costo a fin de mes". Conchi, ama de casa de 66 años, también lo tiene muy claro: "Marcas blancas sobre todo y las ofertas que hay".

Suscríbete a la Newsletter de Mi Bolsillo para recibir los mejores consejos y trucos que te permitirán sacarle el máximo partido a tu presupuesto