El 'investómetro': cuántos votos y qué abstenciones necesitaría Feijóo para ser investido presidente

Las cuentas no suman a favor de Alberto Núñez Feijóo en su debate de investidura. Todo apunta a que esta semana el popular no terminará saliendo por las puertas de la Cámara Alta como el nuevo presidente del Gobierno y esto es algo que desde el propio Partido Popular parecen tener asumido. Pero las cosas siempre pueden darse la vuelta.

Hasta el momento, el candidato del PP a la presidencia tiene 172 votos asegurados. El partido salió de las elecciones generales del 23J como ganador con 137 actas, a las que se sumarán las 33 de Vox y tanto el escaño de Coalición Canaria como el de UPN. En su momento y tras idas y venidas, el líder de Vox, Santiago Abascal, puso las cartas sobre la mesa "como alternativa al bochorno de ver a los partidos separatistas subastar la nación de forma impúdica".

Un mes antes, los populares rubricaban un acuerdo, la 'Agenda Canaria', para asegurarse el voto de CC. Desde UPN, por su parte, no dudaron: "UPN es un partido de palabra", sentenciaron tras la ronda de consultas con Felipe VI, de donde salió el encargo para Feijóo de formar Gobierno. Pero, ¿qué combinaciones podrían llevar al líder popular a convertirse en presidente del Ejecutivo esta semana?

Mayoría absoluta con PNV o Junts

El Partido Nacionalista Vasco, capitaneado por Andoni Ortuzar y con Aitor Esteban como portavoz en la Cámara Alta, cuenta con 5 escaños, perfectos para hacer suma con Feijóo. Junts, por su parte, tiene siete, que también ayudarían a la investidura del popular. Aunque parece complicado que ambos partidos nacionalistas den su brazo a torcer tras meses de negativas al PP.

Tan solo hace una semana que el PNV dejaba claro no haber sucumbido a la insistencia de Feijóo: "El diálogo siempre es bueno, pero no hay margen para esa investidura", dejaba claro Esteban tras reunirse con la portavoz de los populares, Cuca Gamarra. Los de Esteban no se han movido ni un milímetro de la decisión tomada tras las pasadas elecciones del 23-J: "con Vox en la ecuación, el PP no tendrá jamás el apoyo de los nacionalistas vascos".

Los escaños de cada partido en el Congreso de los Diputados. Carlos G. Kindelán

Con respecto a Junts las cosas están mucho más difíciles que con el PNV, si cabe. A principios de este mes de septiembre Feijóo se negaba de pleno a reunirse con el partido tras conocer que el precio de los de Carles Puigdemont a su apoyo a la investidura pasaba por una ley de amnistía. "Nunca debimos llegar al extremo de que las condiciones para el Gobierno de España las marque un político que está en busca y captura por la justicia española", sentenció el popular.

Mayoría simple con la abstención de Junts o PNV

Si Feijóo llega a segunda votación solo necesitará ser mayoría, da igual el número de votos, para investirse como presidente. Esto sería posible con la abstención también de PNV y Junts, ya que el PP culminaría la votación con 172 votos frente a 171.

Si los jeltzales han negado por activa y por pasiva su apoyo al PP, también han dejado claro desde el principio que "no facilitarán una investidura de Feijóo". Tras los comicios de julio, la formación ni siquiera se abría a hablar con el presidente de los populares, pese a que después sí ha habido conversaciones. No apoyarán al partido en su camino a la presidencia de la mano de Vox, ni con su voto ni con su abstención. "La mejor decisión del PNV sería adoptar un Gobierno solo del PP, con una agenda reformista; consideramos un error que el PNV lo rechace", dijo en su momento Gamarra.

Aunque cabe recordar que en 2018, durante la moción de censura contra Mariano Rajoy, fueron los nacionalistas vascos los que equilibraron la balanza hacia el PSOE en el último momento, justo después de decir que sí a los Presupuestos del PP.

Junts, por su parte, también se aleja de favorecer una investidura de Feijóo. "La abstención no nos acerca a la independencia, nos aleja del poder de cambiar las cosas. Y solo sirve para que la ausencia de independentistas se llene de escaños del 'a por ellos'", dijo Miriam Nogueras incluso antes de las elecciones.

Mayoría simple con abstención de miembros del PSOE

La posible ley de amnistía de Pedro Sánchez para llegar a un acuerdo con ERC y Junts y acabar siendo, de nuevo, presidente del Gobierno ha abierto una brecha evidente en las filas del PSOE. La última expulsión del histórico Nicolás Redondo Guerreros tan solo es la punta de un iceberg cargada de voces discordantes (las principales las de Felipe González y Alfonso Guerra) con la posible dádiva a los nacionalistas catalanes. Barones y vieja guardia se han pronunciado en contra de algo que han asegurado que introducirá a los españoles en "una senda peligrosa"

Dentro de los asientos del Congreso, por su parte, no se han oído críticas a la estrategia del actual presidente en funciones. En la cúpula socialista dan por hecho que seguirá habiendo críticas, aunque han recalcado que el partido apoya al secretario general. Javier Lambán, por su parte, reiteraba hace unos días su rechazo a la amnistía pero solicitaba a la militancia de su partido "lealtad" a Sánchez. Solo, fuera de esa lealtad solicitada por el aragonés, se podría dar el hecho de que algunos diputados socialistas se abstuvieran para facilitar la investidura de Feijóo.

Mayoría simple por ausencia de votantes

En última instancia, se podría dar la posibilidad de que algunos diputados no acudan a la votación, esto facilitaría la investidura del popular.

Aunque según el reglamento del Congreso "en los casos de embarazo, maternidad, paternidad, enfermedad o en situaciones excepcionales de especial gravedad en que, por impedir el desempeño de la función parlamentaria y atendidas las especiales circunstancias se considere suficientemente justificado, la Mesa de la Cámara podrá autorizar en escrito motivado que los diputados emitan su voto por procedimiento telemático".