Qué votará el PNV en la investidura de Feijóo

Faltan menos de 24 horas para la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, y todo parece indicar que el candidato del PP no tendrá los apoyos necesarios para obtener una mayoría absoluta ni una mayoría simple que le permita obtener la confianza del Congreso de los Diputados. A falta de pocos escaños para obtener esa mayoría, Feijóo se ha reunido en las últimas semanas con representantes de diferentes formaciones en busca de más apoyos para lograr un acuerdo de investidura.

Uno de los partidos a los que el PP ha aludido desde un primer momento para lograr un pacto que permita a Feijóo llegar a la Moncloa es el Partido Nacionalista Vasco (PNV). La formación vasca, que votó a favor de la moción de censura de Mariano Rajoy en 2018 y apoyó su apoyo a Pedro Sánchez para ser presidente en la última legislatura, gobierna con el PSOE en coalición en el País Vasco. ¿Podría el PNV votar a favor de la investidura de Feijóo?

El PNV no apoyará acuerdos en los que esté Vox

El PNV votará "no" a Alberto Núñez Feijóo en la sesión de investidura. Los nacionalistas no apoyarán al candidato del PP, tal y como confirmó finalmente el portavoz del partido en el Congreso, Aitor Esteban: "El diálogo siempre es bueno, pero no hay margen para esa investidura".

A pesar de los numerosos contactos entre ambos partidos en las últimas semanas, y una reunión "secreta" entre Feijóo y el presidente del partido, Andoni Ortuzar, los nacionalistas no se mueven de su posición inicial, fijada en la Euzkadi Buru Batzar, la Ejecutiva del PNV, tras las elecciones de 23 de julio: no apoyarán ningún pacto o alianza que incluya a Vox (cuyos votos son indispensables para que Feijóo tenga opciones de ser presidente).

La portavoz parlamentaria popular, Cuca Gamarra, lamentó la postura del PNV: "La mejor decisión del PNV sería adoptar un gobierno solo del PP, con una agenda reformista; consideramos un error que el PNV lo rechace"

No descartan apoyar una investidura de Sánchez

La formación vasca no descarta, sin embargo, apoyar una investidura de Pedro Sánchez. El propio Esteban reconocía "contactos" con el PSOE, aunque afirma que para "trabajar sobre una investidura de Sánchez", el dirigente socialista "necesitaría la proposición del Rey".

Para negociar una eventual investidura de Sánchez, Andoni Ortuzar confirmó a principios de septiembre que el presidente en funciones deberá empezar con "los incumplimientos" de la legislatura pasada", así como el "encaje nacional de Euskadi" en el "nuevo marco estatal".