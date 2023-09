El PNV confirma su negativa a investir a Feijóo

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) no ha sucumbido a la insistencia del candidato a la investidura de Alberto Núñez Feijóo. "El diálogo siempre es bueno, pero no hay margen para esa investidura", ha lanzado el portavoz parlamentario Aitor Esteban tras reunirse con su homóloga popular, Cuca Gamarra, para abordar el debate de la próxima semana en la que el líder del PP se presenta a la Presidencia del Gobierno.

Pese a numerosas llamadas entre ambas formaciones en las últimas semanas, e incluso tras la reunión que mantuvieron los líderes de sendos partidos el pasado 7 de septiembre -del que ninguno informó-, el PNV no se mueve un ápice de su postura inicial: con Vox en la ecuación, en PP no tendrá jamás el apoyo de los nacionalistas vascos.

Este ha sido el principal argumento que ha esgrimido Aitor Esteban en rueda de prensa. "Es evidente que se necesitaría a Vox a la hora de llevar un programa". El portavoz parlamentario ha calificado la reunión como "una cuestión de cortesía" en la que no han entrado siquiera a abordar contenidos programáticos.

Asimismo, Esteban ha cargado contra otras "circunstancias" que "no han animado" a dar su apoyo a Feijóo. Como es el acto que ha organizado el PP para protestar contra la amnistía el próximo domingo 24 de septiembre en Madrid y del que este mismo lunes el portavoz popular sacaba pecho y tildaba como "un acierto". A continuación, Gamarra ha invitado a los españoles a que participen en el acto. No obstante, para el PNV esta iniciativa "no anima" a que dar su apoyo a Feijóo.

La portavoz parlamentaria popular ha lamentado la postura del PNV. Más aún cuando ésta se da "en un contexto en el que la mayoría de vascos se pueden ver reflejados". "La mejor decisión del PNV sería adoptar un gobierno solo del PP, con una agenda reformista; consideramos un error que el PNV lo rechace", ha añadido Gamarra.

Al rechazo del PNV al Gobierno del PP su predisposición a apoyar una investidura de Sánchez. A diferencia de la de Feijóo, Esteban no ha rechazado de facto la del socialista. "No nos hemos puesto a trabajar sobre una investidura de Sánchez que necesitaría la proposición del rey. Hemos tenido contactos pero no para decir que hemos avanzado".

Con todo ello, el PP ve más próxima la investidura de Pedro Sánchez, que dará comienzo una vez que falle -como es previsible- la de Feijóo. Por esta razón, el PP ha exigido volver a las urnas si la investidura de Feijóo fracasa al considerar que Sánchez solo podría llegar a la Moncloa aprobando una amnistía que no fue elegido por los electores el 23-J.

