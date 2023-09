El PP gastará este lunes con el PNV su última oportunidad para investir a Feijóo

A ocho días para el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo y a falta de cuatro apoyos para que esta sea exitosa, el Partido Popular gastará su última bala para investir al líder del partido. La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, mantendrá este lunes una reunión con el portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Aitor Esteban, aunque sin esperanzas de hacer cambiar la decisión de los nacionalistas vascos, contrarios a cualquier contaminación con Vox, aunque sea por vía indirecta.

Los populares no ven "ninguna posibilidad" de que el PNV les conceda la llave de La Moncloa. Y eso que, según consideran en Génova, los nacionalistas vascos "ganarían más negociando con Feijóo que con Pedro Sánchez", ya que las concesiones que lograsen serían de mérito propio y podrían usarlo como munición para presentarse a las elecciones autonómicas del País Vasco, previstas para el año que viene. En caso contrario, y siguiendo con la tesis de la dirección nacional, lo que consiguiera el PNV sería mérito compartido con Junts, Bildu y ERC.

"El PNV no va a apoyar al PP, menos aún teniendo unas elecciones autonómicas que se van a adelantar a marzo", sostiene un diputado popular. En esta línea también se mueve el líder de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, quien mantuvo la semana pasada una reunión con Feijóo, a quien sí le garantizó su apoyo. "La postura del PNV responde a las urgencias que tiene en Euskadi porque está gobernando con el Partido Socialista allí y la gobernabilidad de Euskadi también puede depender de esto", acuñó tras la cita con el candidato a la investidura.

El Partido Popular puede ofrecer a Aitor Esteban, por ejemplo, el apoyo del PP en el País Vasco, si Bildu acometiera el sorpasso, para que mantengan la Lehendakaritza. O ampliar el concierto económico o transferirles las competencias de la seguridad, o apoyar la Y vasca, como vienen reclamando desde hace años.

No obstante, en el PP creen que sus esfuerzos serán inútiles, dado que, "todo lo que le puede ofrecer el PP se lo va a a ofrecer diez veces más el PSOE". Por ejemplo, la "plurinacionalidad" de España que es una línea roja para los conservadores. Como ocurre con el independentismo catalán, los ganadores de las elecciones generales ven a Pedro Sánchez dispuesto a pagar "cualquier precio" a cambio de los votos necesarios para mantenerse en la Moncloa.

Pese a las bajas expectativas de la reunión de este lunes, hace un par de semanas el líder del Partido Popular mantuvo una conversación telefónica con el lehendakari, Íñigo Urkullu, que ambos calificaron de "franca y provechosa" para el "presente y el futuro" del País Vasco. Aun así, la dirección nacional del PP descartó que los nacionalistas vascos le hubieran ofrecido su apoyo. Queda por ver si el PP se guarda un as bajo la manga después de que sus altas expectativas le pasaran factura el pasado 23-J, si bien el PNV tiene por bandera no tocar nada en lo que esté involucrado Vox. Los vascos justifican su no a Feijóo con el sí de Santiago Abascal.

En todo caso, en el PP se muestran empáticos con la situación del PNV, que se enfrenta próximamente a unas elecciones, y aseguran que su negativa a investir a Feijóo no perjudicará en las relaciones políticas, como sí lo ha hecho en otras ocasiones con Vox, por ejemplo. Es más, el actual líder popular presume de buena sintonía con el lehendakari.

La cita de Cuca Gamarra y Aitor Esteban llega, además, marcada por el encuentro que el pasado viernes reunió en Waterloo al líder jeltzale, Andoni Ortuzar, al expresidente catalán Carles Puigdemont "para estrechar las relaciones entre EAJ-PNV y Junts y analizar el complejo panorama político que las elecciones generales del 23 de julio han dejado en el Estado español".

El PNV tildó de "provechoso" el "encuentro muy cordial" con el líder independentista catalán, prófugo de la justicia, y admitió haber mantenido "un interesante intercambio de posiciones de cara a unas negociaciones que todavía no han comenzado", en referencia al diálogo de cara a una hipotética investidura de Pedro Sánchez.

Una vez que los populares pierdan esta bala de cara a conseguir los votos necesarios para Feijóo, solo les quedaría rascar los cuatro apoyos en los diputados socialistas más críticos con la "deriva", del PSOE que se abre por primera vez, y en contra de lo que han ido defendiendo todos sus líderes -incluso el propio Sánchez-, a dialogar sobre una posible amnistía. Socialistas como Emiliano García-Page, que la semana pasada recordó que el Pedro Sánchez se presentó al 23-J prometiendo que "la amnistía no cabía en la Constitución". Por el momento, los populares niegan a los medios que estén manteniendo contactos con socialistas desencantados como el propio presidente de Castilla-La Mancha.