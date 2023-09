Feijóo no se reunirá con Junts tras exigir Puigdemont la amnistía y reta a Sánchez a rechazar sus "inasumibles" condiciones

Alberto Núñez Feijóo rechaza ahora dialogar con Junts tras conocer que el precio que pone el partido de Carles Puigdemont a su apoyo a la investidura pasa por una ley de amnistía. Para el líder del PP y candidato a la investidura, esta exigencia es "inasumible e inaceptable". Hasta tal punto que si el partido independentista no "matiza" las condiciones que ha impuesto este martes el expresidente catalán, el PP no mantendrá contactos con dicho partido. Aunque esto le suponga perder la investidura y acabar en la oposición.

"Nunca debimos llegar al extremo de que las condiciones para el Gobierno de España las marque un político que está en busca y captura por la justicia española". Así, el popular ha retado al socialista Pedro Sánchez a rechazar estas condiciones que, además, Puigdemont ha hecho oficial tras reunirse con la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. "No se puede contemplar un pacto en estas condicione porque es un disparate histórico, atenta contra los derechos de los españoles y ni Sánchez debería ser capaz de llevarlo a cabo".

Lo cierto es que tanto PSOE como PP conocían de antemano que la ley de amnistía era una de las condiciones sine qua non los catalanes no darían su 'sí' a ninguno de ellos. Pese a ello, los populares habían tomado la decisión de mantener contactos con Junts para conocer de primera mano sus exigencias y poder decirles 'no' a la cara. De este modo, Feijóo acudiría a una investidura fallida en la que podría explicar a su electorado que habría renunciado a ser presidente al no estar dispuesto a pagar dicho precio a los independentistas. Pero sus planes se han truncado con la comparecencia que ha realizado Carles Puigdemont desde Bruselas.

En ella, el expresidente catalán ya ha hecho público su precio a la investidura. De este modo, el líder del PP ha optado por evitar la 'foto' con Junts y las críticas internas en su partido por dichos contactos -aunque Feijóo los niega-, y rechazar desde ahora a dialogar con ellos bajo estas condiciones. "Ni puedo ni quiero pagar ese precio; si me van a decir lo mismo, con pelos y señales, podemos ahorrarnos al reunión, pero si hay matices, podemos seguir reuniéndonos".

Si bien la ley de amnistía no ha sido una sorpresa para ningún partido, lo que sí ha extrañado al PP es que Junts haya subido aún más su precio al pedir que la supuesta ley de amnistía se registre en el Congreso antes de la fecha de la investidura. "Ha endurecido las condiciones al candidato al incorporar la condición previa", sostienen fuentes cercanas al líder popular, al que también ha sorprendido cómo Puigdemont "ha hablado de forma premeditada y solemne, el día posterior a su reunión con Díaz".

Habrá ampliación.