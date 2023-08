De "ruido innecesario" a "estrambótica": las reacciones a la propuesta de Coalición Canaria para que el PNV presida el Congreso

Comienza una semana crucial para el futuro del Gobierno de España. El jueves se constituirán las Cortes Generales para decidir, mediante una votación, quienes presidirán las mesas del Congreso de los Diputados y el Senado. La actualidad pasa por la polémica generada después de que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, afirmase que les "encantaría" que la Cámara baja estuviera presidida en la nueva legislatura por "un diputado o diputada del PNV". Una declaración que ha sorprendido en el ámbito político y que no ha tenido excesiva aceptación.

"Creo que la democracia en España ha alcanzado el suficiente grado de madurez para que un representante de esa pluralidad presida el Congreso. Nuestra apuesta es por el PNV, para la presidencia o la vicepresidencia", fueron las declaraciones de Clavijo para el periódico La Vanguardia. "El PNV y Coalición Canaria mantienen desde hace años una relación estrecha. Para nosotros el PNV siempre ha sido un referente. Hablamos a menudo y nos coordinamos", es la justificación que dio tras mostrar su apoyo al partido vasco.

La primera en ser preguntada sobre el tema este lunes ha sido la vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño. La también ministra de Asuntos Económicos ha rechazado la propuesta. "En mi opinión, tendría que ser una persona del PSOE", ha manifestado "a título personal" en una entrevista para La hora de la 1 en TVE. Calviño ha aprovechado para recordar que las negociaciones tanto para la Presidencia de la Mesa del Congreso como para la investidura "están en marcha".

Aunque no ha especificado quién va a ser el candidato del PSOE a la Presidencia de la Mesa, porque desde la formación socialista la pauta es la "discreción" y el "diálogo", la ministra ha insistido en que cada partido está reflexionando sobre "cómo quiere posicionarse" ante una eventual investidura. Calviño confía en la conformación de un Gobierno liderado por el candidato socialista, Pedro Sánchez, ya que una repetición electoral no sería "deseable en absoluto".

Por su parte, en la llegada al Congreso, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, se ha negado a valorar la propuesta de la formación canaria, alegando que tiene que ser dicho partido el que hable de ella. Lo que sí ha hecho es considerar que se debe hacer una "interpretación o una buena lectura positiva" de los resultados electorales que los ciudadanos otorgaron a las distintas fuerzas progresistas "de una manera mayoritaria", algo que se debería traducir "lógicamente", el jueves. "La Cámara será capaz de dar respuesta a lo que los ciudadanos votaron", ha alegado Alegría, refiriéndose a "seguir construyendo esa España que avanza, que genera derechos y esa España que consolida oportunidades".

En el bloque de la derecha, el Partido Popular ha mostrado su negativa a la propuesta de Coalición Canaria, afirmando que tienen "sus propios planes" para la constitución de las Cortes. "Hay muchas quinielas y cada cual es libre de proponer a quien quiera. Somos profundamente respetuosos con los trabajos de cada cual, pero evidentemente el PP tiene sus planes", ha declarado el coordinador general de los populares, Elías Bendodo, en una intervención a los medios de comunicación en su visita a la Feria de Málaga. "Será Alberto Núñez Feijóo quien lo anuncie en los próximos días", ha asegurado.

"Un ruido innecesario"

Otras formaciones políticas que se han pronunciado al respecto han sido Sumar, EH Bildu y el Bloque Nacionalista Galego (BNG). La portavoz parlamentaria de Sumar, Marta Lois, ha defendido que la presidencia de la Mesa del Congreso tendrá que reflejar la "proporcionalidad" de los resultados obtenidos en las elecciones del 23 de julio. Así pues, la diputada ha mostrado su preocupación por el hecho de que haya grupos que prefieran "mantener un cierto ruido innecesario" y que eso dificulte el objetivo de "afianzar la mayoría progresista".

Aunque Lois es consciente de la "complejidad" de estas negociaciones, también es partidaria de "no perder el tiempo" porque "España no se puede permitir más semanas de idas y venidas" y debe contar cuanto antes con un Gobierno progresista.

La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurúa, ha respondido por su parte que su partido "no tiene constancia" de que ni Coalición Canaria ni otro grupo nacionalista o independentista haya puesto esta cuestión sobre la mesa. De darse esa posibilidad, que ha remarcado que no le parece "ni positiva ni negativa", su partido la analizaría. "A día de hoy no estamos hablando sobre esta cuestión porque yo diría que no está sobre la mesa", ni siquiera "como posibilidad", ha concluido.

Por último, el diputado de BNG, Luis Bará, sí ha sido más claro con su respuesta y ha calificado de "estrambótica" la propuesta de que el PNV pueda presidir el Congreso. Bará ha atribuido a que esta ocurrencia es "una idea más como muchas" y que al ser días de "período festivo" se hacen "propuestas un tanto llamativas o estrambóticas", como es el caso de la de Coalición Canaria.

Tras las diversas declaraciones de los diferentes representantes políticos, la formación de Fernando Clavijo no se ha pronunciado al respecto, por lo que, de momento, mantendrían su postura ante la idea de que el PNV presida la Mesa del Congreso. Tampoco lo ha hecho el partido vasco, protagonista de la propuesta por parte de los canarios, que no ha ofrecido ningún comunicado sobre las palabras del presidente canario.