Así son las peligrosas mordeduras de la mosca negra que se expande por España: "Sentí mucho dolor en toda la pierna"

En las últimas semanas el número de personas afectadas por las mordeduras de la conocida como mosca negra se ha disparado en toda la Península. Según informa la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (Anepcla) este insecto es una especie endémica en España que cada vez esta dejando más víctimas en todo el territorio nacional, pero ¿cómo afectan los mordiscos de la mosca negra a quienes los sufren?

Rubén Pérez es un joven de Toledo que se encontraba de vacaciones en Granada cuando comenzó a notar picazón en una de sus piernas. "Estaba en una zona localizada cerca de un río. En el momento no me di cuenta, pero después empecé a sentir picor en la pierna, como cuando te pica un mosquito", explica el afectado a 20minutos. El insecto rasga la piel de sus victimas para extraerles la sangre y deposita una pequeña dosis de anestésico haciendo que el individuo no se de cuenta hasta pasados cinco minutos.

Otro de los afectados es Carlos Mateo, un madrileño que disfrutaba del sol en un jardín cerca de una piscina de Castellón. Al igual que Rubén, tampoco sintió el pinchazo, sino que se percató al observar "una enorme hinchazón" en las zonas donde le había mordido el insecto.

Andalucía, Aragón, Cataluña, Madrid, Murcia y Valencia son las comunidades en la que más casos de mordeduras se han registrado. Este verano, la presencia de moscas negras ha aumentado en toda España debido al aumento de las temperaturas, según informa Anepcla.

Ambas víctimas del insecto han explicado a este diario que el lugar en el que les mordió quedó enrojecido y desprendía mucho calor. Además, también experimentaron dolor: "Sentí mucho dolor, no solo en la zona de la mordedura, sino en toda pierna", explica el toledano.

Los efectos de la mordedura pueden llegar a estar presentes hasta un mes después de que se produzca. "Dos semanas más tarde sigo con la pierna inflamada", cuenta Carlos. Rubén, que se vio afectado hace una semana y media, dice no tener ya apenas síntomas, aunque le quedan las heridas producidas por los mordiscos y que estuvieron supurando los primeros días.

Diagnosis y tratamiento

Al ver la magnitud de la picadura, Carlos Mateo acudió a al centro de salud, aunque no esperaba que hubiese sido una mosca negra la que se hubiese alimentado de su sangre. "Me asusté porque soy alérgico y fui al hospital porque pensaba que era una picadura de mosquito que me había dado reacción", afirma el madrileño. Mateo sabía de la existencia de este insecto, pero "no conocía a nadie que hubiese sufrido su mordisco".

Asustado por el dolor de piernas, Rubén Pérez decidió consultar a los médicos. "Como era una picadura tan grande llegue a pensar que podía ser la picadura de una araña", explica el joven. Él no conocía en absoluto a la mosca negra. "Cuando me vieron la pierna supieron lo que era rápidamente y me dijeron que habían tenido más casos recientemente", añade Pérez.

"Me recetaron un antihistamínico y he estado diez días tomando antibiótico", cuenta Carlos. A Rubén le pusieron un tratamiento similar, además, para reducir los picores y la inflamación le recomendaron aplicarse "hielo y una pomada con corticoides".