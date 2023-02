El Día de los Enamorados es una fecha universal de la que nadie escapa. Cada 14 de febrero, San Valentín acapara titulares, escaparates y restaurantes, siendo un reclamo del calendario comercial tan importante como las rebajas de enero o el Black Friday. Creamos o no en el amor; tengamos pareja, relaciones poliamorosas o disfrutemos de la soltería; cumplamos ocho años u ochenta, esta fiesta forma parte de nuestras vidas y, en el caso de la mayoría, la celebramos con nuestros seres queridos en forma de regalos de lo más variados.

Y es que el día de San Valentín es una fiesta internacional (aunque no se celebre en todos los países o, incluso, esté prohibida) de la que pocos escapan. Este 2023, por ejemplo, coincide con el segundo martes del mes, aunque el hecho de que caiga entre semana no impedirá que cenas románticas y demás sorpresas copen las agendas de muchos españoles que lo disfrutan año tras año. Pero, ¿por qué la celebramos? Las versiones de la verdadera historia que le dio origen son múltiples, aunque lo cierto es que hasta el siglo XIX, en Gran Bretaña, no comenzó la tradición de intercambiar tarjetas y flores, hasta afianzarse como una oportunidad comercial en el siglo XX que perdura en nuestros días.

Sin embargo, y a pesar de su arraigo, todos los años nos planteamos las mismas preguntas. ¿Regalar o no?; y en caso de decidirnos por el sí, ¿con qué sorprendemos? Desde 20deCompras tenemos las respuestas a todas tus preguntas y las hemos reunido en la guía definitiva de San Valentín para que acertar con tu crush sea cuestión de un clic.

Qué regalar el Día de los Enamorados

Una historia milenaria que, sin embargo, cada año desemboca en la misma pregunta: ¿qué hay que regalar por San Valentín? Las respuestas son tantas como enamorados existen, aunque, teniendo en cuenta las tendencias vistas en Google Trends, la búsqueda de “regalos para hombres” ha aumentado un 300% en los últimos siete días. Para ellos, puede ser una gran sorpresa una suscripción a Dazn, para no perderse ninguna de sus competiciones deportivas favoritas. Aunque, si lo que quieren es apostar por la vida activa, quizá sea mejor unas zapatillas con las que iniciarse en el mundo del running, para lo que son perfectas las Nike React Miler 3, ideales para asfalto. También un buen abrigo puede ser una propuesta ganadora, como esta parka acolchada de Springfield, a la que sacar mucho partido durante los meses de frío. O, quizá, si buscamos algo más íntimo, alguno de los dispositivos de Myhixel para mejorar las relaciones sexuales.

No queda atrás la búsqueda de “regalos de San Valentín para mujer”, con un aumento porcentual de 200, siendo alguna de las propuestas favoritas para sorprender las tendencias de moda. Un jersey bonito y caliente puede ser una apuesta ganadora, como este en tonos beige de jacquard con cuello romántico de Springfield; así como unas botas con suela track y en blanco como las Gummy Storm Ulanka para no fallar a los preceptos estilísticos de esta temporada. Tampoco hay que desatender los regalos para dedicarse tiempo, como la propuesta de calendario de belleza de Lancôme al puro estilo de los de Adviento. Un ramo de flores para ambientar la casa también está entre los regalos del Día de los Enamorados más comunes, aunque, para variar, podemos cambiar las rosas por unos lirios asiáticos rojos de Be.green. Pero, si buscamos un detalle con el que los planes estén asegurados, no hay que desterrar unas zapatillas de senderismo como las Adidas Terrex AX3 para disfrutar de escapadas a la naturaleza con todas las garantías.

Regalos de menos de 20 euros para San Valentín

Claro que, todo nos parece una idea fantástica para sorprender a nuestra pareja... ¡hasta que vemos el precio! No nos importa invertir para obsequiar a la otra mitad de nuestro tándem, pero no queremos que nuestro bolsillo se quede temblando tras el 14 de febrero. ¡Que no cunda el pánico! También hay (buenos) regalos por menos de 20 euros. ¿Necesitas ideas?

Pulsera de actividad de Asiameng. Con 14 modos deportivos, monitor de frecuencia cardiaca y de sueño y resistencia a al agua en grado IP68, la propuesta de Asiameng es un regalo low cost muy completo. Además, está disponible en seis colores.

El modelo azul es uno de los disponibles. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Pulsera de actividad Descripción: Reloj deportivo para hombres y mujeres con monitor de frecuencia cardíaca y contador de calorías. Resistencia al agua en grado IP68. Marca: Asiameng Rating: 3.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 19.99 Imagen:

El Funko Pop Chewbacca Valentine's Star Wars. Si tu pareja es un friki en potencia y vuestro amor es de otra galaxia... ¡este Funko Pop merece estar en vuestra colección!

Una figurita más para la colección, pero con una temática romántica. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Chewbacca en San Valentín Descripción: Figura Funko Pop del personaje Chewbacca en versión San Valentín perteneciente a la saga Star Wars. Marca: Funko Pop Rating: 4 Autor del rating: 20deCompas Precio: 15.95 Imagen:

Una bolsa de viaje de Narwey. Perfecta para una escapada exprés, esta bolsa de viaje (la más vendida de su categoría en Amazon) ofrece una capacidad de 25 litros. Está disponible en muchos colores y diseños.

Es compatible con las nuevas normativas de equipaje de las arolíneas 'low cost'. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Bolsa de viaje para avión Descripción: Bolsa de viaje que puede ser equipaje de mano para el avión gracias a sus medidas. Fácil de llevar como equipaje y con capacidad de 25 litros. Marca: Narwey Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 13.99 Imagen:

Los regalos más deseados (y menos contados)

San Valentín también es la excusa perfecta para prender, un poco más, esa llama interior que enciende nuestra pareja, por lo que. decimos sí a los regalos eróticos. Estos juguetes, además de los diseñados para parejas, se pueden disfrutar en compañía. Los vibradores externos para clítoris son algunos de ellos y el modelo Mi cuerpo pide salsa, de Oooh! da mucho juego en la cama con sus 10 velocidades. El vibrador Endless Love de Satisfyer (a la venta en Diversual) también nos encanta para intensificar nuestras relaciones sexuales, puesto que estimula el pene, el clítoris, los pezones, los testículos y todas las zonas erógenas de cada persona.

Si queremos uno específico para el pene, el anillo vibrador Rhingo Plus, de Diversual Basics es, además, una buena alternativa para quienes empiezan a incluir juguetes eróticos en sus rutinas. Este modelo prolonga la erección al tiempo que estimula el pene (e incluso el clítoris) durante la penetración. Y si queremos mejorar nuestras relaciones, podemos decantarnos por uno de los dispositivos de Myhixel que ayudan a adquirir, mientras se disfruta, habilidades para controlar la eyaculación.

Más allá de los gadgets, en el mercado erótico encontramos miles de propuestas para crear la atmósfera perfecta para estos encuentros durante el Día de los Enamorados... ¡o en cualquier jornada del año! Velas, lubricantes, juegos eróticos y, también, un kit de aceite para masajes comestible como el de Loverspack, la mejor excusa para alargar los preliminares.

Un viaje sorpresa... ¡el mejor detalle!

Más allá de los regalos materiales, el día del amor es la mejor oportunidad para regalar tiempo juntos, algo que parece darse por hecho, pero que se complica con la ajetreada rutina. Una cena romántica, por supuesto, preparada por nosotros, una tarde de cine o una actividad cultural son algunas de las más populares. Pero, ¿y si nos animamos con un viaje? Una escapada exprés de fin de semana o un viaje planificado con más antelación en función de nuestro presupuesto son dos opciones igual de atractivas.

Una de nuestras opciones favoritas es apostar por un destino sorpresa... ¡para los dos! ¿Cómo? Con las propuestas de Waynabox en las que se descubre el lugar de la escapada solo 48 horas antes del viaje. Tienen un precio de 150 euros e incluye vuelos de ida y vuelta y alojamiento, además de poder añadir extras y excluir destinos. Si prefieres ser tú quien escoja la ciudad o población que visitaréis, en Logitravel se puede aprovechar su periodo de rebajas para conseguir una escapada romántica a buen precio a destinos como Roma, Andorra (¡con entrada a Caldea!) u Oporto, entre muchos otros.

Regalos románticos clásicos que nunca fallan

Aunque nos encanta que la palabra original acompañe a todos nuestros regalos, el día del patrón de los enamorados no es una fecha para innovar si lo que queremos es acertar. Para ello, los regalos clásicos son los que nunca fallan. Sorprender con flores no está pasado de moda ni tampoco apostar por su perfume favorito, por una joya o por ese libro que está deseando leer.

En este apartado también podríamos incluir los detalles más prácticos, esos que sabemos con certeza que van a ser bienvenidos. Calcetines para sobrellevar las bajas temperaturas (sobre todo si son tan especiales como la colección de Happy Socks, un smartwatch para animar a nuestra pareja en su rutina deportiva o una caja de bombones para endulzar la celebración. ¿Qué te parece nuestro top 3 de regalos clásicos (¡y súper románticos!) para acertar seguro?

Un ramo de flores rojas... ¡que no sean rosas! Las rosas son las flores por excelencia de esta celebración y, aunque en el catálogo de San Valentín de Colvin también encontramos propuestas preciosas protagonizadas por ellas, nos ha enamorado el ramo de tulipanes holandeses rojos (¡el color del amor!).

Ramo de tulipanes rojos. Colvin

Datos estructurados producto Nombre: Ramo de tulipanes rojos Descripción: Este ramo de tulipanes rojos es perfecto para regalar flores en San Valentín. Desprenden un aroma duradero e incluyen las instrucciones de cuidados para que duren más tiempo. Marca: Colvin Rating: 5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 27.99 Imagen:

Un perfume unisex en caja regalo. Si además de apostar por una colonia, queremos que obsequiar con un detalle más completo, los estuche regalo son la mejor opción para estas fechas. El de CK One, de Calvin Klein, es una muestra de ello, ya que incluye la fragancia y el desodorante.

Una fragancia que compartir con quien tú quieras. Druni

Datos estructurados producto Nombre: Estuche regalo de perfume Descripción: Esta fragancia unisex combina un aroma cítrico de té verde con rosa y ámbar para un aroma natural. Este estuche regalo es perfecto para San Valentín. Marca: Calvin Klein Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 29.95 Imagen:

Unos bombones muy especiales. A nadie le amarga un dulce y menos si viene en formato carta de amor como la propuesta que contiene 15 bombones con los mejores ingredientes de todo el mundo: combinaciones de bergamota y lavanda, cereza y avellana o almendras y sésamo.

Bergamota y lavanda, cereza y avellana o almendras y sésamo, ¿te apetecen? El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Bombones Love Letter Descripción: Un regalo para alguien muy especial: 15 bombones de lujo en forma de corazón con sabores excepcionales. Del inventor del bombón belga. Marca: Neuhaus Rating: 4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 30 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Nike y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.