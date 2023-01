No todo lo que gira en torno a la sexualidad masculina está libre de tabú. De hecho, hay algunos aspectos de los que no solo no se habla, también son motivo de una falta de autoestima que puede llegar a poner en jaque la calidad de las relaciones sexuales. La disfunción eréctil, por ejemplo, es una de las principales preocupaciones y también una de las menos habladas, a pesar de que afecta a muchos y de que puede llegar a desgastar las relaciones de pareja: no por el hecho de tener dificultades para alargar el coito, pero sí por la frustración que supone la carga de la insatisfacción o de la limitación. ¿Qué hacemos cuando la sufrimos?

Para empezar, visitar a un especialista que nos ayude a identificar el porqué de la disfunción eréctil, pues el estado de ánimo, la salud mental y fisiológica o incluso los medicamentos que consumimos pueden afectar de manera importante la función sexual. También, es recomendable hablarlo con nuestra pareja para evitar que pueda suponer una merma en la complicidad; de hecho, la conexión que se establece al compartir una preocupación de esta índole suele calmar las tensiones que se hayan podido crear al intentar ocultarlo.

Por supuesto, lejos de lo que durante mucho tiempo se ha pensado, podemos entrenar el control eyaculatorio para intentar mejorar nuestras relaciones sexuales y nuestra autoestima. Así lo consideran desde la marca española Myhixel, comercializadora de los dispositivos de los que muchos hablan: un masturbador que no solo va dirigido al placer, también tiene una finalidad terapéutica a través de rutinas lúdicas diseñadas por expertos para trabajar en casa la disfunción eréctil o la eyaculación precoz, entre otros. Se trata del Myhixel TR y ha sido testado en un estudio con 800 hombres para probar su utilidad y la mejoría de esos problemas que con tratamiento pueden remitir.

Myhixel TR. Myhixel.

Este dispositivo es el indicado para quienes, aunque no se tengan problemas eyaculatorios de forma habitual, quieren mejorar el bienestar sexual, ya sea para disfrutar más en la cama o para controlar la falta ocasional del control de clímax (que puede deberse a factores como ansiedad o estrés). Este modelo, gracias a sus sesiones de entrenamiento y actividad, se pueden adquirir habilidades motoras específicas para controlar la eyaculación y mejorar así el rendimiento.

Sin embargo, si la eyaculación habitual se produce antes de los tres minutos, es preferible apostar por el dispositivo Myhixel Med, una solución especialmente pensada para quienes eyectan de forma precoz. Al tratarse de un problema de control, este gadget da acceso a una primera consulta online con un especialista que nos ayude a identificar el problema y nos proporcione las herramientas necesarias para ponerles remedio de forma natural y sin efectos secundarios.

Myhixel Med. Myhixel.

Una 'app' anónima para trabajar la eyaculación precoz

Las dos propuestas de Myhixel se conectan con una aplicación móvil anónima que muestra ejercicios y herramientas personalizados para mejorar la eyaculación precoz y, con ello, nuestras experiencias sexuales. Con la compra de cualquiera de los dispositivos, la marca entrega una tarjeta de activación para poder acceder a la app. Una vez dentro, podemos configurar programas para tratar estas dificultades que ponen en jaque las relaciones y la autoestima mientras disfrutamos y observar la evolución y nuestros progresos.

Con esta metodología científica y tecnológicamente probada, según las descripciones de la marca, se pueden conseguir resultados satisfactorios multiplicando hasta por siete la duración de las relaciones. En cuanto al tiempo de entrenamiento, la duración media de los programas es de ocho semanas, aunque sus ejercicios siempre estarán disponibles para seguir mejorando nuestras relaciones.

