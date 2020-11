La eyaculación precoz no es un tema tabú: así es la solución para tratarla (y disfrutar) en casa con Myhixel

Los tabús, si hablamos de sexualidad masculina, también existen. Aunque durante años ha sido un tema del que muchos han preferido no hablar, la disfunción eréctil, la eyaculación precoz, la falta de deseo o libido o la deficiencia de testosterona son algunos de los problemas que pueden poner en jaque nuestra salud y autoestima. De hecho, según un estudio de la National Health and Social Life Survey, más del 30% de los hombres se enfrentan a alguno de ellos, en algún momento de su vida (bien sea de manera puntual o crónica), pero solo el 20% decide acudir a un especialista para tratarlo. Pero, cuando hablamos de salud sexual masculina, la vergüenza de consultar con un médico no debe ser un hándicap: si esto te suena, ¡hay solución!

Además de hablar con nuestro médico para exponer nuestras preocupaciones, ahora existe una opción que nos permite mejorar el control eyaculatorio: el método Myhixel. Esta empresa española, una de las pocas en dedicarse en exclusiva a la salud sexual del hombre y en basarse en una metodología única diseñada por urólogos y sexólogos, cuenta con una app, Myhixel Play, y un revolucionario dispositivo de placer que, al tiempo que consigue simular una penetración real, nos ayuda a combatir la eyaculación precoz y durar hasta siete veces más en la cama de forma natural, sin fármacos ni presiones añadidas. Este método está basado en estudios científicos y testado en más de 1.000 hombres.

Pero, ¿en qué consiste Myhixel y cómo funciona? Con la ayuda de este dispositivo y esta app segurizada y anónima, podemos controlar y decidir cuándo eyacular o, quienes lo necesiten, multiplicar hasta por siete el tiempo de duración en la cama. De esta forma, conseguiremos sentirnos más satisfechos con nuestras relaciones íntimas, aumentando nuestra confianza y permitiéndonos disfrutar del sexo controlando el clímax de forma natural. Un método tan novedoso como único, testado, supervisado, efectivo y sin efectos secundarios.

Dos programas según las necesidades de cada hombre

- Myhixel Med.

Para quién. Está diseñado para los hombres que eyaculan en menos de tres minutos durante una relación sexual con penetración y sucede de forma regular.

Está diseñado para los hombres que eyaculan en menos de tres minutos durante una relación sexual con penetración y sucede de forma regular. Cómo . A través de los ejercicios del programa Play Med y con este dispositivo que ofrece la sensación de penetración más realista, se puede ejercitar el tiempo de eyaculación para conseguir alargarlo.

. A través de los ejercicios del programa Play Med y con este dispositivo que ofrece la sensación de penetración más realista, se puede ejercitar el tiempo de eyaculación para conseguir alargarlo. Resultados. Esta combinación ha demostrado multiplicar hasta por siete el tiempo de duración de las relaciones sexuales en hombres en menos de ocho semanas.

Myhixel Med. Myhixel.

- Myhixel TR.

Para quién . Esta solución está pensada para aquellos hombres que deseen adquirir habilidades motoras específicas y que puedan decidir así cuándo es el momento para disfrutar del clímax. Este producto está indicado para aquellos que quieren mejorar su vida sexual, que puede verse afectada en momento puntuales por factores como el estrés o la ansiedad.

. Esta solución está pensada para aquellos hombres que deseen adquirir habilidades motoras específicas y que puedan decidir así cuándo es el momento para disfrutar del clímax. Este producto está indicado para aquellos que quieren mejorar su vida sexual, que puede verse afectada en momento puntuales por factores como el estrés o la ansiedad. Cómo. Este dispositivo emplea las actividades y retos específicos del programa Play TR para ofrecer al usuario las habilidades motoras con las que controlar su rendimiento y control eyaculatorio.

Este dispositivo emplea las actividades y retos específicos del programa Play TR para ofrecer al usuario las habilidades motoras con las que controlar su rendimiento y control eyaculatorio. Resultados. En menos de 8 semanas empleando este dispositivo y la aplicación, los usuarios observarán cómo han mejorado sus relaciones íntimas al poder decidir cuándo eyacular.

Myhixel TR. Myhixel.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Myhixel y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación