El sexo cada una lo vive como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Derribar los tabúes que hasta hace no tanto orbitaban a su alrededor, nos ha ayudado a liberarnos y a disfrutar del erotismo con la naturalidad con la que siempre deberíamos haberlo hecho. De hecho, esta ruptura del canon al que estábamos acostumbradas nos ha impulsado a hablar de temas tan importante como la masturbación femenina o el orgasmo, y a descubrir que más allá de la pareja, hay un universo de autoconocimiento (¡y placer!) que nos interesa, tanto por el bienestar físico como por el mental que aporta.

Los juguetes eróticos son una buena llave para acceder a este mundo que nos ayudará a tener relaciones más satisfactorias y en las que no hablar de nuestros gustos en la cama estará prohibido. Y es que los hay para todas las necesidades, exigencias y deseos, compatibles con una o varias zonas erógenas, para disfrutar en solitario o en pareja, sobre todo, ahora que San Valentín planea sobre nuestras cabezas. No somos de las que se mueren por recibir un regalo de nuestro crush, pero, seamos francas, nos encanta que este día nos invite a hacer algún plan especial con esa persona que sí nos hace perder el sentido.

Así que, además de una cena romántica o una escapada sorpresa, podemos potenciar el erotismo del Día de los Enamorados con algún juguete especial que avive el fuego en pareja y nos anime a probar cosas nuevas. Y, si en vez de con alguien, prefieres darte automimos el Día de San Valentín, ¡que el plan sea el mismo! Eso sí, con alguno de la selección que hemos recogido bajo estas líneas, para asegurar el clímax y la diversión.

5 juguetes eróticos para San Valentín

El ritmo no le falta a la Maraca de Oooh!, pues pone a nuestra disposición cinco modos de vibración y de intensidad para que podamos personalizar el movimiento según los gustos o necesidades de nuestro clítoris. Además, aunque no está diseñado específicamente para introducirse vaginalmente, puede hacerse, ya que su puerto de carga se encuentra en la parte inferior. En definitiva, que es una propuesta todoterreno que asegura diversión en la cama o en la ducha (¡se puede mojar!).

No podía faltar en esta lista de (auto)regalos el succionador de clítoris más popular del mercado: el Satisfyer. La versión Pro 2 Next, a la venta en Media Markt, ofrece una estimulación placentera sin contacto. Con 11 programas disponibles, el juguete promete el máximo placer en una propuesta minimalista y fácil de usar. Además, puede emplearse bajo el agua para que no haya límites en el clímax.

Junto a los populares (y ya clásicos) juguetes para estimular el clítoris, ahora podemos encontrar otras propuestas novedosas que añaden un extra de placer al usarlos. ¿Qué te parece probar con un vibrador para la ropa interior? El diseño del Venus Panty, de Diversual Basics, se sujeta con imán, ofrece siete velocidades y pueden controlarse mediante un mando inalámbrico para que seas tú misma quien maneje... ¡o quien tú quieras para que sea aún más estimulante!

Si lo que queremos es disfrutar de una experiencia completa, los diseños que estimulan de forma simultánea la vagina y el clítoris son los favoritos. Estos juguetes integran un succionador que emite ondas de vibración y un vibrador para simular la penetración al mismo tiempo.

Aunque todos los modelos anteriores se pueden disfrutar en compañía, hay algunos diseñados específicamente para parejas como la propuesta Omega de Diversual Basics. Gracias a su diseño, este juguete estimula de forma simultánea el clítoris, la vulva y, también, el pene durante la penetración. Todo ello con cuatro niveles de intensidad y con una autonomía de 35 minutos. ¡Y se puede usar en el agua!

