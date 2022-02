El regalo perfecto para San Valentín está en Amazon: dinos cuál es tu plan y te diremos cómo acertar

La mayoría renegamos de San Valentín como día único en el que demostrar el amor hacia nuestros seres queridos y, por tanto, siempre recurrimos al: "No, si yo no celebro el 14 de febrero". Sin embargo, a todos nos gusta recibir algún que otro detalle por esta fecha y todos los años acabamos dándole a la cabeza para dar con el regalo perfecto para nuestro pareja, amigo o familias. Así que, bienvenido al club. No estás solo. Tras haber reconocido que nos gusta celebrar (¡y mucho!) el día del amor, nos toca ponernos manos a la obra para encontrar el regalo que marcará un antes y un después en tu relación. Y Amazon está dispuesto a ayudarnos.

El gigante del comercio online pone a nuestra disposición una completa guía que nos ayudará a causar sensación con nuestro detalle de este año. Además de ofrecernos algunos servicios que nos facilitan el recibir el regalo a tiempo (envíos gratis y en 24 horas en la mayoría de productos si eres del club Amazon Prime), el marketplace ha preparado diferentes apartados para que dar con el obsequio ideal sea más fácil este año. Así, podemos filtrar productos según la persona a la que vayamos a regalarle (¡incluso para nuestra mascota!) o según el plan que vayamos a disfrutar el próximo 14 de febrero, para encontrar así el accesorio ideal para hacer de esa cita un momento único. ¿Quieres descubrir todo lo que te ofrece?

¿Cómo pasas este San Valentín?

- ¡Con una cenita romántica! Es uno de los planes más elegido, pero, la verdad, ¡no es de extrañar! Una cena rica en casa preparada en pareja, velas, una conversación sin interrupciones (¡y con los móviles lejos de nuestro alcance!)… ¡quién puede resistirse! Desde Amazon, conscientes de ello, proponen todo tipo de productos para animar la velada, que van desde un libro de recetas a una selección de vermús. ¿Te convence alguna propuesta?

- ¡Haciéndonos regalos clásicos! Si eres de los que el romanticismo es un ingrediente básico para una relación sólida, esta selección de regalos de Amazon seguro que te encanta: un joyero de rosa preservada con joyitas dentro, una bola de nieve con nuestras fotos o, incluso, unos calcetines personalizados.

- ¡En familia, por supuesto! A ti lo del romanticismo y los corazones te es indiferente, ¡pero cualquier fecha es buena para sorprender a toda la familia (mascotas incluidas) con algún regalito! Para quién buscas: ¿para papás, mamás o para los más pequeños de la casa?

