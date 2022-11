Cómo ahorrar con los gastos de perros y gatos y ser un comprador astuto: seguros para mascotas, segunda mano o hazlo tú mismo

Las noticias sobre previsiones económicas a corto y medio plazo son, cuando menos, alarmantes. Día tras día, en las noticias nos informan de la subida de precios de productos básicos, del decrecimiento económico global y del letal impacto que causa la invasión rusa a Ucrania en los mercados internacionales.

Los hogares andan buscando métodos de ahorro y la situación ha alterado nuestra forma de comprar. En el caso, cada vez más numeroso, de convivir con un animal de compañía en España, que se estiman en más de 29 millones entre perros, gatos y otras especies, a los gastos habituales de cualquier familia se suma el mantenimiento de nuestras mascotas, que incluye alimento, cuidados veterinarios —recordemos que su IVA sigue siendo un 21% desde que subió en 2012, cuando estaba en un 8%—, camas, juguetes, collares, correas, cosméticos como champús específicos para su pH... Toda una industria, la de productos para animales, que no es precisamente barata. Según el estudio Mi mascota en cifras elaborado por la Real Sociedad Canina de España (RSCE), mantener a un perro ronda los 1.250 euros anuales.

Pero también es posible economizar en estos gastos si se siguen ciertas pautas que nos permitirán ahorrarnos un montante de euros, por lo que vamos con algunas estrategias que pueden permitirnos ese ahorro.

Juguetes y estimulación ambiental: hazlos tú mismo

En páginas como YouTube, el abanico de tutoriales e ideas es casi infinito. El concepto DIY, que procede del inglés Do It Yourself (Hazlo Tú Mismo), es la práctica mediante la cual fabricamos nosotros mismos cualquier objeto que se nos pueda ocurrir, con la finalidad de ahorrar. Castillos para gatos usando cajas de cartón, rascadores con cuerda sisal, juegos y puzzles de estimulación olfativa utilizando rollos vacíos de papel higiénico, una alfombra rota o botellas de plástico, juguetes creados con un calcetín, cinturones y ropa vieja.

No se necesita gran destreza ni ellos, podemos asegurarlo, protestarán mucho si el resultado no gana un concurso fotográfico: bastará con ingenio, reutilizar materiales seguros para ellos y dejarnos llevar.

Productos de uso humano y de segunda mano

A veces ciertos productos de uso humano son manifiestamente más baratos que los destinados al uso animal, como los colchones infantiles de cuna frente a las colchonetas para perros grandes. Las ofertas son innumerables y optando por esta opción no solo ahorraremos dinero, sino que tiene emparejado colaborar con la economía circular, un modelo de consumo más sostenible para todos.

Wallapop, el Marketplace de Facebook, Milanuncios, grupos en redes sociales de donaciones e intercambios en nuestra provincia y tiendas, mercados callejeros o locales de artículos de segunda mano y ocasión son una opción muy útil a considerar para hacernos con todos los accesorios que necesitará un animal de compañía: camas, jaulas, comederos y bebederos, abrigos, juguetes, cepillos, transportines, casetas, correas y collares.

Aprende a distinguir una buena composición en su comida

Los piensos caros no son sinónimo de ser más buenos. Ni necesariamente los más apropiados para nuestro animal de compañía. A menudo se comete el error de comprar piensos de alta energía y rendimiento para perros que no realizan ningún tipo de trabajo físico, solo porque nos parecen mejores o asociamos su alto precio a mejor calidad. Sobrealimentar a nuestra mascota con un porcentaje de ingredientes que no necesita conforme a su actividad y constitución física puede provocarles obesidad, entre otros problemas patológicos. Hay piensos de mantenimiento de gama alta sensiblemente más baratos y desconocidos para el público general. Hoy en día hemos normalizado e integrado en nuestra compra echar un vistazo a la etiqueta de nuestros productos de consumo alimenticio en busca de la presencia de valores nutricionales, aditivos, azúcar, aceite de palma o el orden de los ingredientes. No es necesario sacarnos el título de nutricionista animal, pero aprender sobre qué debemos buscar en una composición de pienso para animales según sea su especie, y qué debemos descartar nos permitirá descubrir que hay alimentos más económicos, aptos y saludables que habíamos ignorado por desconocimiento. Este gasto resulta inevitable y se trata de otra inversión: dar a nuestro animal una comida apropiada y acorde a sus necesidades le proporcionará mejor calidad de vida y una buena salud, que también se verá reflejado en un ahorro veterinario.

Planificar y tener una hucha para gastos inesperados

Tener un perro o un gato puede llegar a ser muy caro puntualmente. Una hucha o depósito paralelo para gastos inesperados que puedan surgir en su cuidado, ya sea una intervención veterinaria o la necesidad de pagar una residencia durante varias semanas porque la intervención sea nuestra, son una gran planificación que puede permitirnos afrontar cualquier imprevisto veterinario sin tener que tirar del presupuesto casero del día a día.

Además, a medida que nuestro animal envejece, cabe asumir que surgirán enfermedades, o que deberemos realizar un control veterinario más frecuente, y esta hucha a la que habremos aportado una cantidad a lo largo del tiempo, en la medida de nuestra disponibilidad, puede resultar un gran alivio sin necesidad de quitarnos dinero de nuestras necesidades más básicas e inmediatas.

Un seguro veterinario

Otra alternativa es contratar un seguro con cobertura veterinaria para animales. Este tipo de seguros, que empiezan a estar presentes en España pese a que en otros países llevan largo tiempo establecidos y en uso, cubren gastos veterinarios como servicios de urgencias y tratamientos hasta cierto importe limitado, con diversas opciones según la cuota elegida.

Son una inversión a largo plazo que nos ayudará a abaratar considerablemente los gastos y mantener la salud de nuestro animal en buenas condiciones, además de poder afrontar cualquier urgencia o accidente. Existen numerosos comparadores online para buscar una compañía de seguros para animales que se adecúe a nuestra situación, y con la que informarnos sobre sus ofertas.

Hay otras formas de ahorrar en el mantenimiento de nuestras mascotas y ser compradores inteligentes como aprovecharse de las campañas de esterilización anuales que suelen ofrecer clínicas veterinarias y servicios municipales con una rebaja notable. Si siempre se realiza la compra de sus productos en la misma superficie, podemos informarnos de si tienen tarjetas de fidelización, que contienen descuentos y ventajas extras. También podemos aprender nosotros mismos a bañar regularmente a nuestro perro o gato en casa, a cortarles las uñas, acostumbrarles a cepillarles los dientes y a realizar las limpiezas ordinarias de orejas y ojos, que supondrán un importante ahorro en nuestra economía.

Sin duda, queremos proporcionar a nuestros animales de compañía lo mejor, pero no es necesario un dispendio en equipamiento sin estrenar y podemos llegar a ahorrar un importe considerable y muy bien recibido sin sacrificar la buena salud y felicidad de nuestros perros y gatos.