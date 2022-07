La importancia de la estimulación ambiental para los gatos y el riesgo que tiene usar punteros láser o juegos digitales

Poco a poco, la divulgación sobre etología felina va calando entre la población y se está dejando atrás la imagen de que tener un gato casero como animal de compañía es casi como tener una planta, y que los felinos domésticos tienen un amplio rango de necesidades que cubrir que superan un plato de comida o una bandeja de arena limpia.

En los últimos años, se ha puesto el foco en la importancia de la estimulación o enriquecimiento ambiental. Este término hace referencia a todos los factores que incluimos en su vida y que proporcionan al gato un bienestar físico y psíquico adecuado.

“Los gatos actuales no son los mismos que hace un siglo, que casi todos vivían fuera”, nos recalca Fátima Blanco Rial, veterinaria especialista en el área de medicina y comportamiento felino, “los hemos introducido en las casas sin apenas estímulos ni enriquecimiento ambiental y eso les ha perjudicado”. El mercado ofrece una amplia gama donde elegir para añadir en el hogar herramientas de estimulación a nuestros gatos: juegos de caza y captura, árboles rascadores para trepar, o cajas y túneles para ocultarse.

“Hay que ofrecer dos tipos de juegos a nuestros gatos caseros: en los que pueda participar el tutor y en los que pueda jugar solo”, apunta Fátima. Las cañas y plumeros, por ejemplo, ayudan a que el gato realice ejercicio cardiovascular y que mantengan en buen estado sus reflejos, como también lo hacen las pelotas u objetos que podemos tirarles para que vayan a buscarlos.

Eso sí, los juegos con el cuidador o tutor, tal como nos señala la veterinaria “siempre mejor a distancia y prescindir de juegos con nuestras manos, para evitar la agresividad por juego que puede derivar en un problema más serio”.

En cuanto a los juegos en solitario, la variedad no tiene límite: los árboles rascadores que hemos mencionado, comederos interactivos, crear torres con cajas de cartón, laberintos con rollos vacíos de papel higiénico... En plataformas como YouTube, hay un submundo de inspiración y tutoriales para que hagamos en casa juegos de estimulación felina como las alfombras olfativas, reutilizando materiales de fácil acceso. Los rascadores felinos, en particular, es preferible que se encuentren a una altura que permita a nuestros gatos estirar todo el cuerpo para afilarse las uñas.

“Es importante que los rascadores se encuentren colocados cerca de sus zonas de descanso, porque el gato se estira y aprovecha para afilarse las uñas cuando se despierta y se despereza. De ahí el misterio de que suelan usar el sofá o los sillones para afilarse, si es el lugar donde se echan sus siestas”, explica la felinóloga.

El sector de las aplicaciones móviles también ha visto un mercado que cubrir y hay innumerables juegos digitales disponibles para gatos donde en pantalla se muestran roedores, insectos, peces o aves para atraer el interés de los animales. Pero aquí es donde la situación se complica y hay cierta discrepancia entre los etólogos felinos.

Tanto los punteros láser como los juegos en pantalla, pueden causar efectos psicológicos negativos y una fuerte sensación de frustración en una especie de comportamiento depredador. No tienen forma de capturar materialmente el objeto de caza, y esta frustración deriva en estrés y malestar.

De hecho, cuando jugamos con objetos como las pelotas o las cañas, siempre se aconseja que se finalice el juego dejando que el gato lo capture y disfrute unos instantes “matando” a la pieza. Necesitan, psicológicamente, su recompensa tras el esfuerzo y esto beneficia a su estado emocional, que es uno de los objetivos, a fin de cuentas, del enriquecimiento ambiental y la estimulación sensorial.

“Si tienen ya un puntero láser en casa, pueden dirigir la luz hacia el plato de comida o una golosina puesta en un lugar estratégico para finalizar el juego y que el gato no se frustre”, propone Fátima. Usar estos juegos de forma muy ocasional no es un problema, pero se desaconsejan como una práctica recurrente.

En los juegos digitales, los gatos no obtienen ninguna experiencia táctil, no reciben ningún olor, no pueden usar sus vibrisas

En la misma línea está Mikel María Delgado, doctorada en psicología animal por la Universidad de Berkeley, en California, y que, en declaraciones a la revista digital Experience, sostiene que “en los juegos digitales, los gatos no obtienen ninguna experiencia táctil, no reciben ningún olor, no pueden usar sus vibrisas o bigotes”.

El juego, los juguetes y las herramientas de enriquecimiento para gatos, además de ser necesarios para cubrir sus necesidades de ejercicio y desafío psicológico diario, tienen otra utilidad aparejada que nos explica Fátima Blanco: “nos sirven a los propietarios para evaluar posibles problemas de salud.

En gatos geriátricos o de edad mayor, son muy beneficiosos para retrasar la disfunción cognitiva, y si es posible, debemos tener algún juego de alturas, en primer lugar porque un gato doméstico disfruta enormemente de una atalaya desde la que poder vigilar o alejarse y descansar a distancia del suelo, y en segundo lugar porque uno de los primeros síntomas que observaremos en caso de una enfermedad musculoesquelética, es que los gatos tengan dificultad para trepar a estas plataformas”.