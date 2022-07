Los nuevos incendios en Andalucía, Valencia, Navarra y Castilla-La Mancha obligan a mantener la alerta a toda España

Poco han durado las buenas noticias sobre los incendios forestales que afectan desde hace varias semanas a todo el territorio español. Los fuegos de lugares como Galicia, Castilla y León o Tenerife ya están desde este lunes estabilizados y, en el mejor de los casos, controlados. Mientras tanto, algunas provincias han declarado nuevos incendios en las últimas horas, manteniendo en vilo a los servicios de emergencias.

Huelva y Granada

El incendio forestal declarado alrededor de la 16:00 horas en el paraje 'El Corchito' de Bonares (Huelva) ha alcanzado los términos municipales de Rociana y Almonte, cuyos alcaldes, han procedido a activar los planes de emergencias municipales (PEMA). De esta forma, el alcalde de Rociana del Condado, Diego Pichardo, lo ha activado poco antes de las 19:30; mientras que su homóloga en Almonte, Rocío del Mar Castellano, ha procedido a hacerlo a las 20:06.

En declaraciones a EFE, el alcalde de Bonares, Juan Antonio García, ha indicado, que el Puesto de Mando Avanzado (PMA) se ha instalado en este municipio, si bien desde el principio el viento ha empujado las llamas en dirección a Rociana y Almonte. Ha apuntado que en su término municipal no consta que el trayecto que ha cogido el fuego haya motivado el desalojo de vivienda alguna; por el momento, tampoco se tiene constancia de que se haya tenido que llevar a cabo ninguno de carácter preventivo en los otros dos municipios.

Asimismo, ha remarcado la dificultad de extinción de un incendio complicado por "el calor y el viento" el cual propicia que "focos que se apagan vuelvan a reavivarse". Por su parte, el alcalde de Rociana, a través de las redes sociales del Ayuntamiento, ha señalado que se están viviendo "momentos intensos en esta tarde calurosa y difícil para todos" y ha confiado en que "todo quede ahí y sea controlado este maldito incendio en las próximas horas".

Por otro lado, la Junta de Andalucía ha activado el nivel 1 del Plan de Emergencias ante incendios forestales por el declarado este lunes en el término de Pinos Puente (Granada), ha informado el centro coordinador de emergencias 112. El fuego se inició poco antes de las 17:00 horas en el paraje de Sierra Elvira, por lo que comprendería también al término municipal de Atarfe.

Ha sido a las 19:20 horas cuando el delegado del Gobierno en funciones de la Junta de Andalucía en Granada, Indalecio Sánchez-Montesinos, ha activado el nivel 1, según el 112, que ha recibido más de un centenar de llamadas, la primera de ellas poco después de las 16:00 horas, en la que se informaba de un incendio en la zona del Cerro del Infante.

En total, el dispositivo de extinción de incendios forestales del Plan Infoca ha movilizado a un centenar de profesionales, entre ellos 80 bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y dos agentes de Medio Ambiente. A ellos se suman nueve medios aéreos, entre ellos cuatro helicópteros y cinco aviones -cuatro de carga en tierra y uno de coordinación-.

Navarra

Bomberos de diferentes parques de Navarra, siete aviones y cuatro helicópteros de la Comunidad Foral, el Gobierno central y comunidades vecinas se han movilizado este lunes para combatir el fuego que se ha declarado a primeros horas de la tarde en Carcastillo.

Fuentes del Gobierno de Navarra han indicado que el aviso se ha recibido con varios llamadas a partir de las 13:18 horas y que el fuego se ha desarrollado con rapidez con distintos focos junto a la NA-178 Carcastillo-Figarol, en el límite de campos de cultivo ya cosechados y un extenso pinar hacia el que ha avanzado por el fuerte viento.

Desde Navarra se ha solicitado el apoyo de la UME (Unidad Militar de Emergencias). También se ha pedido al Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno foral la brigada helitransportada de Lubia, en Soria, por lo que en total intervienen en el incendio cuatro aviones y cuatro helicópteros.

Valencia

El Puesto de Mando Avanzado del incendio forestal declarado este lunes en la localidad valenciana de Calles, que afecta además a una planta de compostaje, ha ordenado la evacuación de la pedanía de Alcotas, según ha indicado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat en sus redes sociales.

Así, sobre las 20.25 horas el PMA, que se ha establecido en el parque de bomberos voluntarios de Chelva, ha emitido la orden de desalojar a los vecinos de esta pedanía ante la amenaza de las llamas.

La evolución del incendio, declarado poco antes de las 16.30 horas, ha obligado a activar a las 19.00 horas la situación 2, e índice de gravedad potencial 2, del Plan Especial frente a Incendios Forestales (PEIF), se establece uno o varios incendios forestales pueden afectar gravemente a la población y los bienes de naturaleza no forestal, lo que exige la adopción inmediata de medidas de protección y socorro, así como la necesidad de que se incorporen medios extraordinarios. Además, puede comportar situaciones que deriven hacia el interés nacional.

En la extinción del fuego trabajan 12 medios aéreos de la Generalitat, uno en labores de coordinación; seis unidades de bomberos forestales, tres de ellas helitransportadas; cuatro autobombas, y ocho dotaciones, siete unidades de mando, un vehículo PMA y 14 brigadas del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. Igualmente, colaboran dos unidades técnica de Prevención de Incendios de la Conselleria de Medio Ambiente, dos dotaciones de bomberos voluntarios, cuatro agentes medioambientales y la unidad técnica 902.

Guadalajara y Ciudad Real

El fuego declarado este lunes en la pedanía de Cerezo de Mohernando, en Humanes (Guadalajara) ha pasado a nivel 2, tal y como ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha.

En la zona trabajan 25 medios y 110 personas, de los cuales hay 6 medios aéreos y se ha solicitado la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El fuego ha llegado hasta las inmediaciones de Espinosa de Henares donde, tal y como ha confirmado su alcalde a Europa Press, Eduardo Navarro, que ha señalado que está comenzando a desalojar a la población porque "tenemos las llamas a cien metros de las primeras casas". De momento no se han producido daños personales ni en viviendas pero si ha ardido un tractor que intentaba "echar una mano", ha añadido.

Además, la evolución del fuego que se ha declarado este lunes en Ruidera (Ciudad Real) ha obligado a confinar el municipio y a cortar dos carreteras en la zona, tal y como han confirmado fuentes del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha.

El fuego se ha declarado a las 16.00 horas de este lunes y está en nivel 1. En el mismo trabajan 13 medios y 58 personas.

Grandes incendios estabilizados

Los incendios más virulentos declarados en Castilla y León y Tenerife han pasado a fase de estabilización, si bien continúan las labores de enfriamiento para contener el perímetro y evitar que se puedan reactivar, y en el caso del fuego canario, que no dañe el Parque Nacional del Teide.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha desplazado hasta el puesto de mando avanzado ubicado entre las localidades burgalesas de Santibáñez del Val y Santo Domingo de Silos, donde uno de los fuegos más desvastadores ha arrasado más de 3.500 hectáreas, aunque ya se encuentra sin llama y en varias poblaciones este lunes ya han comenzado a regresar a sus casas.

Entre ellos, cuatro de los monjes desalojados del monasterio de Santo Domingo de Silos, que han decido regresar asegurando que de allí no se mueven. Las llamas han sido sofocadas en Vegalatrave (Zamora), muy cerca del incendio registrado la pasada semana en Losacio, lo que ha permitido también el retorno de vecinos y veraneantes desalojados en seis municipios de la comarca Tierra de Alba.

Así mismo, la Consellería do Medio Rural ha dado por controlados o estabilizados todos los incendios forestales de Galicia que, después de más de 10 días, han calcinado más de 30.000 hectáreas. Así, según los últimos datos ofrecidos, ya están estabilizados los incendios de O Courel, en Lugo, con una superficie afectada de 11.100 hectáreas, al comprobarse que, finalmente, a los cuatro fuegos que ya se habían unido en Folgoso do Courel, parroquia de Vilamor, y A Pobra do Brollón, parroquia de Saa, también se ha unido el otro que permanecía activo en Folgoso, en la parroquia de Secedo.

Además, ha sido extinguido a las 19,33 horas, otro de los incendios activos en Lugo, en concreto, en el municipio de Quiroga, parroquia de Nocedo, con 15 hectáreas calcinadas, mientras que el de la parroquia de Outeiro, en el mismo ayuntamiento, permanece controlado y ha afectado ya 250 hectáreas.

En la provincia de Ourense, a las 20,30 horas de este lunes, ha quedado controlado el incendio forestal de la parroquia ourensana de Riodolas, en Carballeda de Valdeorras, que ha afectado al Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra, con 10.500 hectáreas quemadas, según las últimas estimaciones de la Xunta.

Por otra parte, también ha quedado estabilizado el incendio forestal del municipio ourensano de Vilariño de Conso, que afecta al Parque Natural do Invernadeiro y que ha calcinado 6.500 hectáreas. En Oímbra permanece controlado el fuego de Rabal, que entró desde Portugal, con 2.100 hectáreas quemadas.