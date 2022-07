La Fiscalía abre diligencias contra el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León por el incendio de Sierra de la Culebra

La Fiscalía de Castilla y León ha remitido una nota a Comisiones Obreras informando de la apertura de diligencias de investigación contra contra el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, sobre hechos que "pudieran ser constitutivos de delito" en relación con el incendio de la Sierra de la Culebra en Zamora.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO Castilla y León remitió la denuncia el pasado 4 de julio contra la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y contra el propio Suárez-Quiñones, "por la falta de declaración de riesgo elevado de incendios el 15 de junio" cuando se declaró el incendio de la Sierra de la Culebra en Zamora que acabó con 25.000 hectáreas arrasadas por el fuego, informa el sindicato.

La denuncia "constata" que el operativo de extinción de incendios estaba "al 25 por ciento de su capacidad" a pesar de la ola de calor prevista con temperaturas máximas muy por encima de la media en el mes de junio.

El día 15 por la mañana, relata la información, era el tercer día de la ola de calor y CC OO recuerda que ya anunció su intención de presentar la denuncia horas antes de que, a las 20.00 horas se declarara el incendio de La Culebra.

"La denuncia es un documento pormenorizado que detalla los elementos que hacían imprescindible la declaración de riesgo elevado de incendios y la puesta en marcha del operativo completo a pesar de que la Junta de Castilla y León no pensaba implementarlo hasta primeros de julio como es su costumbre", añade.

En este sentido, CC OO ya explicó el mismo día 15 que el operativo, "completamente obsoleto", no tenía en cuenta el cambio climático ni las condiciones atmosféricas y que tampoco realizaba las tareas necesarias de prevención de incendios durante el invierno con la limpieza y el desbroce de los montes, ahonda.

"Gracias a la profesionalidad de los efectivos que pudieran acudir al siniestro en la Sierra de la Culebra ni hubo que lamentar pérdidas humanas, algo que no se puede decir del fuego declarado en julio en Losacio, también en la provincia de Zamora, donde, lamentablemente, se han producido dos fallecimientos, uno de un trabajador del operativo de 63 años, y otro de un ganadero de la zona", añade el sindicato.

Que el operativo, "privatizado y constreñido a los tres meses de verano, es un fracaso" da cuenta, a juicio del sindicato, de la enorme cantidad de fuegos que está sufriendo Castilla y León en este verano.

"Esperamos que esta investigación sirva para cambiar drásticamente el operativo de prevención y extinción de incendios en Castilla y León denunciado en numerosas ocasiones por CC OO", añade.

Propuestas

Las propuestas del sindicato son "tan sencillas como lógicas". Para CC OO la extinción de incendios debe de ser tarea de un "servicio público de bomberos forestales con suficiente formación y equipamiento para que su vida no corra riesgos".

"Además consideramos que la limpieza de nuestros montes tendría que realizarse en invierno con lo que los trabajadores y trabajadoras de las contratas podrían tener empleo durante casi todo el año ayudando a fijar población en los núcleos rurales de nuestra tierra", agrega.

CC OO ha denunciado también ante la Inspección de Trabajo las condiciones laborales de "compañeros con riesgo de sufrir golpes de calor, con insuficiente tiempo de descanso y con la obligación de llevar a sus propias casas los trajes ignífugos impregnados de restos de los incendios para su lavado y desinfección con el riesgo de exponerse ellos mismo y sus familias a agentes químicos peligrosos".