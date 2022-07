Cómo es el téckel, el perro salchicha de mirada dulce, obstinado y "valiente hasta la temeridad"

Su nombre original, dachshund, significa literalmente ‘perro tejón’, y proviene del alemán. La cinología, el estudio de los perros y todo lo relativo a cánidos, no sabe con certeza en qué momento se empezó a usar a estos perros para la caza de tejones en Alemania, se baraja que pudo ser entre el siglo XV y el XVII, donde ya sí tenemos referencias por escrito de estos perros paticortos en la región germana. Su determinación, ferocidad y éxito en expulsar de las madrigueras a los tejones, fue lo que llevó a los cazadores, mediante la cría selectiva, a crear un tamaño más pequeño y apto para la caza del conejo usando la misma técnica: persiguen a sus presas bajo tierra y una vez capturada la arrastran al exterior. No en vano, el estándar del téckel de la línea de caza los describe como “valientes hasta la temeridad”.

Se introdujeron en el Reino Unido por la familia real durante la década de 1840, y esto disparó su popularidad fuera de Alemania. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando todo lo alemán se convirtió en enemigo, los perros salchicha, ya entonces famosos en el mundo entero, sufrieron las consecuencias del conflicto bélico, y para poner en situación, en Estados Unidos, de ser una de las razas más populares a comienzos del siglo XX, en 1919 tan solo quedaban 12 ejemplares. En Gran Bretaña no fue diferente, y de 317 téckel registrados en el Kennel Club en 1913, no se registró ninguno para 1919. En algunos de los carteles de propaganda antialemana se mostraron téckel siendo aplastados, perseguidos o pisoteados, lo que contribuyó a que la gente atacara, matara u ocultara, en el mejor de los casos, a los ejemplares de la raza para no ser señalados como simpatizantes alemanes.

Hay tres variedades de pelo para el téckel: pelo liso, pelo duro y pelo largo. En cuanto a colores, admiten una gran variedad de tonos de pelaje, incluido el merle, que en esta raza se conoce como arlequín, pero sin embargo no está admitido el azul mirlo. Se pueden consultar los colores del estándar en la ficha de la Federación Canina Internacional o desde el completo artículo dedicado a la genética de colores del téckel en la página del Téckel Club de España.

Gran capacidad pulmonar y muy extrovertidos

Son perros muy astutos, que muestran una actitud de vigilancia y control hacia todo el entorno, y propensos a la vocalización, es decir, ladradores, detalle que se recomienda tener en cuenta en el caso de querer integrar uno en el hogar. No es una raza que se considere especialmente dependiente, y tienen una conducta obstinada y con tendencia a la distracción en los ejercicios de educación y entrenamiento, característica esta que comparten con todos los sabuesos.

Es un perro cariñoso, siempre dispuesto al juego y confiado en su núcleo familiar pero de fuerte carácter por lo que se recomienda la supervisión de adultos si se convive con niños menores de 10 años.

Debido a su peculiar e inconfundible silueta alargada que motivó el apodo de perro salchicha, es una raza que necesita ejercicio regular para desarrollar una musculatura fuerte que sostenga y proteja su espalda. También a causa de esta condición, se recomienda que no se permita a los téckel los saltos desde o hacia superficies altas, especialmente durante la fase de desarrollo de cachorros y juveniles, y controlar el acceso a escaleras para evitar lesiones óseas, además de controlar su peso que también puede predisponer a que desarrolle problemas de salud.

Para contactar con criadores profesionales que cumplan con las condiciones éticas de cría y garanticen la buena salud de sus ejemplares con la entrega de test de salud emitidos por veterinarios, recomendamos el Téckel Club de España. En la actualidad, y debido a un resurgimiento en su popularidad, se trata de una raza que es y ha sido víctima de la cría ilegal, por lo que hay numerosos ejemplares puros o mestizos en busca de un hogar, y que se pueden conocer en grupos de difusiones como SOS Téckel España o Adopta Téckel.