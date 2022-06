¿Qué hace a un perro ser sano por naturaleza? Estos son los signos que indican que tiene menos papeletas de ser asiduo al veterinario

No hay especie animal que cuente con individuos más distintos que el perro. Unos tienen pelo muy largo, otros muy corto; unos se cansan antes que otros al hacer ejercicio; los hay de hocico chato o largo; con ojos saltones o hundidos...

El Grupo de Trabajo sobre perros Braquicéfalos de Reino Unido (BWG por sus siglas en inglés), ha planteado aquellas preguntas que debemos hacernos sobre elementos como su vista, audición o pelaje y para saber saber si nuestra mascota tiene potencialmente más posibilidades de tener una vida sana.

Las claves: respiración, ojos, oído, limpieza y temperatura

Gráfico sobre los signos de buena salud en un perro. Henar de Pedro

¿Su nariz y garganta le permiten respirar fácilmente? ¿Puede olfatear el entorno? ¿Puede dormir sin tener que despertarse para respirar? Estas son las preguntas imprescindibles que debemos hacernos para identificar que nuestro perro no tiene ningún problema relacionado con la respiración.

En este caso, el BWG explica que "la respiración de un perro sano debe ser silenciosa y relajada cuando éste se encuentra en reposo" y, además, destacan que las que se vean obstruidas por la propia anatomía del animal, como ocurre con las razas braquicéfalas, causarán problemas a largo plazo e impedirán la actividad necesaria del perro para estár sano.

Sobre la vista, debemos preguntarnos si nuestros perros pueden ver con claridad, si sus párpados pueden cerrarse completamente para proteger los ojos y si son capaces de hacerlo cómodamente y sin dificultad.

"Un perro sano debe tener la capacidad de ver con claridad, es decir, que su visión no se vea perjudicada por el pelo o los pliegues de la piel", detallan en el informe elaborado. Por estos motivos, hay que tener especial cuidado con razas de pelo largo como el Lhasa apso, el Yorkshire terrier o el Bichón maltés y mantener un correcto cuidado del pelaje para que no les interfiera en la vista.

¿Están despejados sus oídos? ¿El pelaje está asociado a problemas de sordera? Estas son las preguntas más importantes que debemos hacernos sobre la audición de nuestros perros. En este sentido, también tenemos que asegurarnos de que el pelaje no esté obstruyendo el conducto auditivo.

Además, hay algunos genes que influyen en una buena audición, por ejemplo, los relacionados con las manchas en la piel como es el caso de los dálmatas, por ejemplo; o con la coloración merle, una mutación genética y que está relacionada con la sordera.

Otro aspecto importante sobre lo que debemos preocuparnos es sobre la limpieza de nuestros perros. ¿Su piel es suave y sin exceso de arrugas? Hay muchas razas que tienen pliegues es su piel, por lo que hay que prestar especial atención a que no se acumule exceso de humedad y restos de piel.

"Además, los animales tienen que tener la flexibilidad corporal necesaria para asearse, es decir, deben alcanzar a lamerse el perineo, el ano y los genitales", explican en el informe.

Por último, hay que hacerse también varias preguntas sobre la temperatura corporal de nuestros canes: ¿Su pelaje permite que se refresque fácilmente? ¿Le protege del sol y le mantiene una temperatura confortable? ¿Tiene un cráneo lo suficientemente grande para enfriar el aire que respira?

"Es importante la presencia de una capa que promueva la retención y la pérdida de calor según sea necesario para la homeostasis", aclaran en el informe. "Un pelaje muy grueso o la calvicie pueden perjudicar la función termorreguladora de los perros".

Por otro lado, las razas braquicéfalas, al tener un cráneo deforme, ven su función nasal comprometida y se reduce el enfriamiento del aire inspirado, lo que también es perjudicial para los animales.

Estos son algunos signos a plena vista que podemos comprobar y solventar rápidamente si vemos que algo no va bien, pero no son los únicos, la digestión, la capacidad de movimiento y su comportamiento social, son algunos otros aspectos más complejos a la hora de detectarse una irregularidad, pero que también nos pueden indicar que nuestro perro no está sano.