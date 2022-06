Entrevista | Blanca Marsillach: "Mi padre se comprometió políticamente y yo lo hago con los colectivos vulnerables a través del teatro"

Blanca Marsillach sigue proponiendo pasar Una Noche con los Clásicos a lo largo toda España, con una selección de los más brillantes textos escritos por autores como Góngora, Lope de Vega, Garcilaso, Calderón, Sor Juana Inés de la Cruz o Quevedo. Una función que compuso y protagonizó su padre, Adolfo Marsillach, en 1996. La actriz no olvida el carácter de integración que posee el teatro, manteniendo un compromiso social que otorga una dimensión extra a su vida artística y no duda en compartir escenario con los colectivos a los que presta voz. Nos recibe en casa para conversar cordialmente sobre sus recuerdos teatrales, la impronta de su padre y los proyectos futuros que la ilusionan.

Una noche con los clásicos es una función muy especial para usted, ¿verdad? Resulta muy emocionante ver a mi padre en las imágenes de video, que decía el verso como los dioses. Observarle como hombre de teatro, como padre y como ser humano, reflexionando sobre el final de la vida en ese soneto de Quevedo, Miré los muros de la patria mía. Descubrir su parte más pícara, más allá de la máscara que tenía como personaje irónico, distante, intelectual y polifacético. Él era muy reservado, muy británico, extremadamente culto e inteligente.

Le acompaña Miguel Rellán y les dirige Mario Gas. ¿Cómo está resultando la experiencia? Miguel es un amor y Mario lleva el ritmo de los versos endecasílabos como un director de orquesta. Es un apasionado de la música y todo debe tener armonía y fluidez. El sello Gas es una garantía y siempre es innovador.

¿Cuál cree que fue la mayor aportación de Adolfo Marsillach a los clásicos de nuestro teatro? Todo. Desde fundar la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) hasta acercar los clásicos al público y demostrar que no eran aburridos. Creó una escuela de decir el verso de manera natural.

Cuando Adolfo Marsillach protagonizó ¿Quién teme a Virginia Woolf ? con Nuria Espert, ya estaba diagnosticada su enfermedad, ¿verdad? Fue lo último que hizo. Tenía diagnosticada la metástasis, pero ya estaba con cáncer cuando hizo Una Noche con los Clásicos, con Amparo Rivelles y María Jesús Valdes.

"Mi padre no quería que Cristina y yo fuéramos actrices porque el apellido pesa mucho"

Su padre les desaconsejó, tanto a su hermana Cristina como a usted, que se dedicaran al teatro. ¿Su madre, Teresa del Río, tenía la misma opinión? Ella era más flexible e incluso nos animó, pero Adolfo era radical: no quería que nos iniciáramos como actrices porque el apellido pesa mucho y estaba seguro de que surgirían comparaciones. Él lo tuvo más fácil. Es una profesión ingrata y esperar a que te llamen es desesperante. Para evitar esas dependencias, junto a Elisa Varela creamos Varela Producciones, empezando en el teatro comercial con montajes de Tennessee Williams, por ejemplo. Más tarde apostamos por el compromiso social y ahora compaginamos lo comercial y lo social.

¿El teatro se vivía intensamente en el entorno íntimo de su casa familiar? Los Estudio 1 se ensayaban en nuestra casa de El Viso y por allí pasaba toda la profesión. También aparecía Francisco Umbral o Eduardo Haro Tecglen. De todos modos, mi hermana y yo no éramos bichos de camerino y la idea era que hiciéramos otras actividades: deportes, leer, escuchar música, estudiar fuera, hablar idiomas. Mi padre nos dio toda la libertad y sobre todo quería que fuéramos personas cultas.

¿Cómo recuerda sus experiencias con ese gran director de teatro que fue José Luis Alonso, en La Celestina y La dama boba? Guardo un fantástico recuerdo. Era un taller con la CNTC y yo era la única que hacía un monólogo, cuando Melibea se iba a suicidar. Había un poco de ‘pelusilla’ por ser la hija de Marsillach y José Luis me dijo que no sabía si iba a estar genial o para que me tirasen tomates, pero al final mi padre me felicitó y eso que era muy perfeccionista. Al ser su hija quería que fuera la mejor.

"Monté una compañía en Estados Unidos y representamos a Shakespeare y Eurípides"

Ha trabajado con actrices de la talla de Julia Gutierrez Caba, Emma Penella o Pilar Bardem. ¿Qué recuerdos guarda de ellas? Con Julia y Pilar fue en Feliz Aniversario, escrito por Adolfo, donde yo hacía la hija de Julia, Laurita. Es un personaje que estaba inspirado en mi persona, ¡y aún así me hizo cuatro pruebas! Con Julia hubo mucha complicidad, que a día de hoy conservo. Pilar Bardem me hacía las trenzas, me peinaba y siempre llevó un anillo que yo le regalé. También fue maravilloso trabajar con Emma Penella en La Taberna de los cuatro vientos.

¿Sus experiencias con figuras internacionales? Tengo muy buen recuerdo de Laura Antonelli y también maravilloso de Mario Monicelli, que me dirigió en Los pícaros. Aitana Sánchez-Gijón y yo coincidimos en la prueba, pero creo que me eligió porque me notó más picardía, aunque él me veía como una niña. También coincidí con Christopher Lambert en una película -Days of Wrath- que co-produje yo. Él se reía mucho porque yo siempre estaba repasando el guión y decía que era una empollona. Estudié con Maximilian Schell en la Escuela de Drama de la Universidad del Sur de California (USC), compartiendo clases con Charlize Theron o Eva Mendes. Por ahí pasó también Sharon Stone. Monté compañía en EEUU, hice Loco de amor de Sam Sheppard y representamos a Eurípides en inglés y a Shakespeare. También he trabajado con Paul Verhoeven, Rutger Hauer, Albert Lattuada, etc.

Ha interpretado también a nuestros clásicos del siglo XX, como Jardiel Poncela o Miguel Mihura. Estuve trabajando con Pedro Osinaga -Una noche de primavera sin sueño de Jardiel-, con el que aprendí mucho durante una gira de tres meses, con dos funciones diarias. Las entretenidas, de Mihura, lo hice al volver de EEUU. Fue un montaje muy entrañable con Marisol Ayuso y Marieta Sánchez.

"Brindar el escenario a los discapacitados les sube inmediatamente la autoestima"

Coméntenos el compromiso social que mantiene con su productora. Mi padre se comprometió políticamente en la época de la dictadura, cuando existía la censura y le llegaron a cerrar el teatro. Nosotros montamos compañía en los años noventa y el compromiso iba orientado a colectivos vulnerables como discapacitados, violencia de género, desigualdad, acoso escolar, etc. También tocamos temas de medio ambiente o nutrición. Hacemos obras que hablan del tema en cuestión.

¿Qué tipo de actividades realizan en estas funciones? Siempre hay un taller interactivo donde salen los chicos a hacer ejercicios. Por ejemplo, Antonio C. Guijosa -director de Iphigenia en Vallecas- dirigió una obra sobre el tema del acoso escolar. Al final se establece un coloquio en el que los chavales adoptan los papeles de acosador y acosado. También es importante dar protagonismo a personas con discapacidad, porque cuando brindas el escenario a estas personas, con Síndrome de Down o que llevan silla de ruedas, y les ofreces un foco y un micrófono les sube inmediatamente la autoestima. La magia del teatro es la magia del alma. La gente quiere espectáculos en vivo, quiere piel, achucharte. Hacemos teatro social muy achuchable. Llevamos quince años en este campo, incluyendo actores con capacidades diferentes.

También han trabajado con las personas mayores. Hicimos un proyecto precioso con los jubilados, partiendo de Una Noche con los Clásicos. Recorrimos toda España durante tres años con el apoyo de la Obra Social La Caixa. Diez actores mayores que ofrecían la rueda de prensa, hacían el pase gráfico, venía su familia... Se sentían estrellas. Es propiciar un envejecimiento activo y saludable, porque nunca se pierden los sueños y las ilusiones. Estamos empezando de nuevo con mucha fuerza, pero por ahora no continúa La Caixa, después de diez años. Estamos buscando otros apoyos.

¿Próximas actuaciones que le resulten especiales? Lo más cercano es el homenaje a mi padre de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en Almagro -Adolfo Marsillach soy yo-, con un elenco fantástico -Nuria Espert, Adriana Ozores, María Hinojosa, Natalia Huarte, Lluís Homar, Carlos Hipólito, Dani Espasa y Blanca Marsillach.

¿Alguna obra que le apetecería interpretar y todavía no ha surgido la oportunidad? La gata sobre el tejado de zinc caliente.

Recuerdo haberla visto con Aitana Sánchez-Gijón y Carmelo Gómez, dirigida precisamente por Mario Gas. Sólo hace falta encontrar un Paul Newman… Eso no sería problema, pero son muchos personajes (9) y no habría forma de sacarla de gira. Admiro a la gente que hace producciones privadas con muchos actores, pero nosotros tenemos los pies en la tierra y sabemos nuestras limitaciones. ¡A ver si algún teatro nacional se anima a montarlo en 2024!