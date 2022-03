Miguel Rellán: "Noto que, en los últimos tiempos, la estupidez está creciendo de forma exponencial"

Entre cine, teatro y televisión, Miguel Rellán calcula que cuenta con unos 200 trabajos actorales a sus espaldas. Aun así, da la sensación de que el actor de 78 años conserva la ilusión del primer día.

“Hay momentos en los que la ilusión es distinta, o está más apaciguada. Con los primeros premios que me dieron, por ejemplo, estaba como loco. También con las primeras buenas críticas que me hicieron cuando empezaba, aunque no acertaran con mi nombre y pusieran Manuel Rollán o José Miguel Rullán. Yo, claro, me deprimía porque pensaba que así nunca iba a tener eso que llaman un nombre y no me iban a llamar", comenta en una entrevista telefónica con CINEMANíA el de Tetuán, que estos días está promocionando Código Emperador, un thriller de Jorge Coira sobre el oscuro mundo del espionaje que inaugurará el 25º Festival de Málaga.

En Código Emperador das vida a un hombre sin escrúpulos. ¿Encarnar malos es más divertido?

Naturalmente. Yo creo que a todos los actores les gusta más encarnar malos. Otra cosa es que te identifiques con ellos, en el sentido de estar de acuerdo con ellos. Aun así, siempre intentas comprenderlos, en la medida de lo posible. Fantaseo mucho con el hecho de que yo me decidí a ser actor cuando vi una película que se llamaba Raíces profundas.

A mí ahí el que me dejaba fascinado era Jack Palance, que encarnaba a Wilson, un pistolero que vestía de negro y andaba muy despacio. Al verlo, pensaba: ¿Por qué será un asesino a sueldo?, ¿Quién será la madre?. Me parecía que ese personaje tenía mucho más interés que el pistolero tontorrón al que interpretaba Alan Ladd.

¿Alguna vez has sido tú víctima de chantaje o extorsión?

Así de una manera directa, afortunadamente, no, pero porque yo no soy tan importante. No me muevo por esos mundos ni soy tan peligroso para que alguien intente chantajearme. Engañarme, sí. ¡Como a todo el mundo!

¿Te parece ambigua la frontera entre el bien y el mal?

Depende de los casos pero, normalmente, está más claro que el caldo de un asilo. Ya cuando hablamos de casos extremos, no sé. Para mí, está clarísimo. Lo que pasa es que los seres humanos no somos sinceros con nosotros mismos, y nos escudamos mucho en los mecanismos de autodefensa y en las autojustificaciones.

Obviamente, también hay gente desalmada y hay patologías, pero eso no cuenta. Yo, por ejemplo, me he encontrado en el medio rural con personas, ya mayores, que no entendían por qué cuidábamos a los animales. Ellos hablaban de los animales como 'bestias'. Pero bueno, hay que distinguir la ética de la moral. La moral es lo que hace que aquí esté prohibido fumarse un porro, mientras que en Arabia Saudí lo que esté prohibido sea tomarse un cubata.

De pequeño fuiste un niño flaco y miope, y eso te llevó a sufrir episodios de acoso en tu colegio en Marruecos [donde Rellán pasó sus primeros veinte años de vida]. ¿Fue aquello lo que te convirtió en una persona tímida y asustadiza?

Sí, claro. El hecho de que, por el hecho de ser delgadillo, los matones te pegaran una leche y te rompieran las gafas te hace miedoso y temeroso. La timidez me duró relativamente poco y me la curó el teatro. Pienso que el teatro debería ser obligatorio en los colegios, porque te ayuda a hablar en público, a aprender a equivocarse, a trabajar en equipo, y a ser generoso con los fallos de los demás para que ellos lo sean contigo, además de a saber quiénes eran Chaikovski y Sófocles, que tampoco está mal.

De jovencillo yo tenía una timidez casi patológica. Si el guateque había empezado, ya no entraba, porque me parecía que todo el mundo estaría pendiente de mí. Sentía una vergüenza horrible y detestaba a ese tipo de gente que veía que me ponía colorado por la razón que fuese y entonces empezaba a decir: 'Mirad, mirad a Miguel, que ya se está poniendo colorado'.

Comentas que empezaste tu carrera en los grupos de teatro independiente “para cambiar el mundo”. ¿Lograste aquel objetivo?

No, en absoluto. Si el mundo ha mejorado algo, no será por las funciones que nosotros hacíamos. De lo que sí estoy convencido es de que el arte, en general, no cambia el mundo pero sí cambia a personas. A mí me ha cambiado. Hay mucha gente que se salva gracias a la música, la literatura, el teatro, el cine, etc.

Creo que no tienes mucha confianza en el ser humano…

Bueno, depende de dónde ponga el tiro de cámara. Es como cuando me preguntan qué me parece España. Hay veces que digo que me parece un país detestable, hortera, vociferante, vulgar, chabacano y un lugar donde solo pensamos en el fútbol y en las cervezas, y cada día somos más fanáticos.

Otras, en cambio, pongo el tiro de cámara en otra parte y veo que este país está lleno de gente honrada, de personas que se levantan a las cuatro de la mañana para abrir el bar, y que es un sitio que, después de todo, funciona muy bien. Yo vivo en Madrid y veo que los autobuses están a su hora, el metro está limpio, etc.

Como siempre digo, a estas horas seguro que ya hay en muchos hospitales de España un equipo de quince o veinte personas cambiándole el corazón o los pulmones a una criatura. Son quince o veinte personas que conocen su oficio de puta madre y lo hacen muy bien, pero cobran muy poco y no van a salir en los periódicos. También tengo amigos taxistas que se han hecho tres mil kilómetros para traerse a refugiados desde Ucrania. Si pongo el tiro de cámara ahí, veo que aún hay salvación para el ser humano.

¿Qué es para ti un ‘verdadero patriota’?

[Risas] Creo que un verdadero patriota es aquel que cumple las leyes imperantes, aunque no le gusten, que intenta votar a un partido que las cambie si no está de acuerdo con ellas, y que paga religiosamente sus impuestos.

¿Sobran entonces banderas colgadas en los balcones y faltan personas honradas y dispuestas a respetar la diversidad y a luchar por el bien común?

Por supuesto. También hay un montón de gente que cumple con los requisitos legales. Lo que pasa es que dan ganas de poner bombas porque, mientras algunos pagan religiosamente sus impuestos y tienen hijos que no pueden estudiar porque a ellos se les va todo en pagar, hay empresas que, legalmente, cuentan con los mecanismos necesarios para evadir un montón o, simplemente, no pagar impuestos.

Es como cuando ves que tu dinero se va en obras faraónicas inútiles, como la Ciudad de la Cultura de Fraga Iribarne allí en Galicia. Yo que me recorro el país veo que, casi todos los pueblos por los que paso, cuentan con un auditorio con más butacas que habitantes tiene el lugar.

Como dice el chiste que hay por ahí por internet, yo, al parecer, soy rojo porque resulta que quiero una sanidad pública y una educación pública maravillosa y universal. La cosa es que, si volvemos a votar a los ladrones, alguna responsabilidad tendremos nosotros también. Como dice Pepe Sacristán, los políticos no vienen de Marte sino que los elegimos nosotros.

En 2020 estuviste hospitalizado 22 días por coronavirus, y en breve estrenarás una serie (Sentimos las molestias) con Antonio Resines, que también estuvo ingresado por covid. ¿Te molesta el discurso negacionista de alguno de tus compañeros de profesión?

Sí, aunque yo espero que no sean muchos. Lo que noto es que, en los últimos tiempos, la estupidez está creciendo de forma exponencial. No sé qué está pasando en esta época en la que, en teoría, deberíamos estar mejor informados que nunca. La humanidad se ha salvado gracias a las vacunas y a los antibióticos.

¿La gente no sabe que, gracias en parte a las vacunas, ya no se muere uno de viruela, de lepra o de tuberculosis? ¿Qué pasa, que ahora ya no vamos a vacunar a los niños de la polio? ¿Pero qué nos está pasando? Siempre ha habido idiotas, lo que ocurre es que ahora no les da vergüenza. Van sin filtro desde el más analfabeto de los analfabetos, hasta el más analfabeto de los políticos. Yo me quedo de piedra pómez con la gente.

Clip en exclusiva de 'Sentimos las molestias' Clip en exclusiva de 'Sentimos las molestias'

Has dicho: “Muchos actores y actrices quieren la televisión porque les da fama, pero es una trituradora de carne”. ¿Alguna vez llegó a asustarte la popularidad?

Creo que, en general, los actores no tenemos la misma popularidad que puede tener por ejemplo un futbolista, y sobre todo a cierta edad. Pero yo sí he sufrido lo negativo de una popularidad tonta, que es la de la televisión. Concretamente, a raíz del éxito, casi mítico, que tuvo una serie destinada a la gente joven llamada Compañeros.

A partir de la segunda temporada, y durante unos tres años, resultaba muy complicado salir a la calle. Una vez, en Sevilla, me tuvo que rescatar la policía. Iba yo caminando por una calle estrecha, y coincidió con la hora de salida de un instituto. Al reconocerme, empezaron todos a gritarme: '¡Bacterio! ¡Bacterio!', y allí se formó un lío enorme.

Recuerdo que me metí en un bar, y que el dueño me dijo que saliera por la puerta de atrás, que daba a una calle pequeña, pero dio la casualidad de que también había allí otra salida del instituto. Al final, me quedé encerrado en el bar, pero eso conllevó que el resto de transeúntes se preguntaran qué pasaba allí y cada vez se acercara más gente.

El dueño del bar acabó llamando a la policía municipal, y ellos me metieron en su coche, como si fuera Elvis Presley. Pero todo se pasa, y luego ya tienes la fama propia de ser alguien conocido. Por lo general, la gente es respetuosa y, cuando se acercan a ti, lo hacen de forma educada.

¿Sigues teniendo entonces el ego metido en lejía?

Sí. Además, yo tengo la firma deformada de cuando firmaba en la época de Compañeros. Recuerdo que les preguntaba: 'A ver, ¿cómo me llamo?', y el 99% de las personas no lo sabían. Mucha gente se acercaba y decía: 'Perdón, me han dicho que es usted famoso'. Yo ahí, a veces, les decía: 'Disculpa, es que me confunden con otro', y entonces la persona se disculpaba y se iba. ¿Qué clase de fama es esa?