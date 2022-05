España recibe 729 banderas azules y se reafirma como líder mundial un año más

España lucirá este año 729 Banderas Azules a lo largo de todo su territorio, lo que la sitúa, como cada año desde 1994, en lo alto del podio mundial, que comparte con Grecia y Turquía. Así lo ha confirmado en rueda de prensa José Palacios Aguilar, el presidente de ADEAC, que es la organización encargada de otorgar estos galardones en función de unos criterios "muy estrictos" de excelencia, seguridad, accesibilidad y compromiso medioambiental. El premio, que se ha concedido este año a 621 playas, 103 puertos deportivos y 5 embarcaciones turísticas en 250 municipios, es un incentivo para el turismo de sol y playa, en el que el Gobierno ha invertido “150 millones de euros en 2021”, según ha confirmado el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés.

El 89% de las candidatas al galardón han conseguido el reconocimiento, y en total lo han logrado 15 más que el año pasado. De las 18 playas que han obtenido la bandera por primera vez, siete de ellas son interiores, un nicho en el que la organización está poniendo especial atención. Ejemplo de ello es el Congreso Ibérico Bandera Azul para playas continentales que se celebrará el 23 y 24 de mayo en Huelva con la colaboración de Portugal.

A continuación puedes consultar el listado completo de playas premiadas.

La Comunidad Valenciana se reafirma este año como la autonomía que más banderas recibe para sus playas: 139 (dos más que el año pasado). De todas ellas, cuatro obtienen el premio de excelencia por primera vez en su historia. También aumentan los puertos reconocidos por la bandera, que pasan de 16 a 19. La región sigue de esta forma una tendencia nacional, la de superar sus marcas edición tras edición.

Sin embargo, en esta ocasión ha sido Andalucía la comunidad que más aumento experimenta en el número de galardones: ha obtenido siete banderas más para sus playas. Palacios Aguilar ha incidido varias veces en el ejemplo que da la comunidad, que "está trabajando de forma muy positiva" y que ha recibido además cinco menciones especiales. Benalmádena, Málaga y Chiclana de la Frontera han recibido la mención especial de playas inclusivas para todas las personas. Este último municipio ha recibido además la mención especial a los servicios de socorrismo, otorgado también a Ceuta. Asimismo, se ha destacado la concesión de una bandera azul a la playa continental de La Breña, en Córdoba, que recibe el premio por primera vez y eleva a dos el número de playas interiores con Bandera Azul en Andalucía.

Gráfico Banderas Azules en España Henar de Pedro

Cataluña, que ha recibido la mención especial en educación ambiental para Badalona, ha recuperado además la bandera para cuatro playas que la perdieron en el pasado. Galicia, a su vez, ha obtenido una bandera más que en 2021 y ha obtenido la misma mención especial para el municipio de la marina lucense. Dos playas de Pontevedra y una de Coruña han sido premiadas por primera vez.

Murcia también eleva la cifra en una bandera, recibiendo la mención en educación ambiental para el municipio de Cartagena. Desde ADEAC han destacado el caso de una playa que, perteneciendo a dos municipios distintos, ha sido igualmente galardonada, fenómeno que han destacado como un "caso de colaboración ejemplar".

El de Extremadura se ha expuesto como un caso de crecimiento "espectacular", en tanto que la comunidad ha recibido seis nuevas banderas, que se añaden a las dos que ya ostentaba el pasado año. En Extremadura se encuentran el 50% de las 16 playas interiores que ondean la Bandera Azul en el territorio nacional.

En el siguiente documento puedes consultar el listado de banderas azules por provincia y su variación respecto a 2021.

Un revulsivo para el turismo de sol y playa

Los resultados de España se han interpretado como muy exitosos y valiosos para el turismo, "después de la situación tan difícil que ha vivido durante los últimos años". La recuperación del sector, ha señalado el secretario de Estado de Turismo, "es fruto del esfuerzo arduo del conjunto de las administraciones de España y fruto de la resistencia y el esfuerzo de un sector que ha sabido adaptarse con eficacia".

Valdés ha añadido en su intervención que España no solo está "recuperando el liderazgo mundial", sino que va "camino de ser más sostenible, más tecnológica y más rentable gracias a los fondos europeos". "Podemos decir bien alto que tenemos las playas de mejor calidad y las mejor preparadas", ha concluido.

En cuanto a las playas que obtuvieron la bandera en anteriores años pero la han perdido, la ADEAC ha aclarado que se trata, en gran parte, de casos en los que el municipio no ha presentado candidatura. Otro de los factores, han aclarado, es la posibilidad de que caigan fuertes lluvias en verano reduciendo la calidad del agua de las playas. Virginia Yuste, vicepresidenta de la organización, ha apuntado que "los estándares del galardón son muy exigentes y es muy complicado cumplirlos". La calidad del agua de muchas playas que no han obtenido la bandera es "buena", pero no "excelente", ha declarado.

A continuación puedes leer el listado de playas que han recibido el galardón y no lo obtuvieron el año pasado y de las que lo han perdido y lo tenían en 2021.

[12:56] Héctor Manuel Garrido Sánchez VARIACIONES PLAYAS 2022.pdf