El presidente de la Xunta de Galicia y único candidato a la presidencia del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha arrancado este viernes su gira nacional en Valencia en uno de "momentos más complejos de la historia reciente de España" recriminando que "el Gobierno prioriza su propia supervivencia por encima del interés general de los españoles".

En un acto junto al presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, abrigado por otros representantes y afiliados populares, Feijóo ha iniciado su campaña para "dar las gracias" a las 55.000 personas que tuvieron la "generosidad" de avalar su candidatura hace menos de 24 horas y presentar su proyecto político para la formación. "Si mi partido me convoca, yo no puedo negarme. Lo fácil hubiera sido quedarme en Galicia", pero "es mi deber dar un paso al frente", ha apuntado. "Yo creo que estoy preparado", ha incidido en alusión al lema de su campaña ante un auditorio entregado.

En una radiografía del panorama político español, Feijóo ha señalado el alza de la inflación o "la mayor bajada del PIB de Europa", entre otros ejemplos, como pruebas de que "la situación nacional de España es límite y la situación internacional la ha venido agravando; en este orden", ha comentado, en referencia a las palabras del presidente, Pedro Sánchez, sobre la "única responsabilidad de Vladimir Putin y de su guerra ilegal en Ucrania" en la carestía de los suministros.

"España está esperando certezas, ni discursos ni selfies. El ‘no vamos ha dejar a nadie atrás' es otro eslogan que acredita la frivolidad de la política española", ha proseguido en su alocución. Y en alusión a la actuación del Ejecutivo, ha denunciado que los ministros son "tertulianos" que emplean la estrategia de "cambiar de opinión cada 24 horas según lo que yo crea que me da mas votos".

Que el PP "vuelva a ser la casa común de los españoles"

De puertas para dentro de su partido, Feijóo ha manifestado su deseo de que el PP "vuelva a ser la casa común de los españoles", con "las puertas abiertas", incluso, para "los socialistas moderados que no están dispuestos a votar al partido sanchista". "El PP de las mayorías aplastantes que he tenido en Galicia; las de Valencia; las mayorías de Rajoy y de Aznar", ha incidido.

Con ese objetivo en mente, Feijóo ha promocionado una fuerza política apuntalada en tres ejes: la gestión, la estabilidad y las mayorías. "Las tres palabras más importantes de mi compromiso político", que, aunque "no den para muchos tuits", serán "nuestra garantía política", ha señalado. "Respetar la diversidad española", "la lengua común del castellano" y "el conjunto de lenguas que habitan en España", son otras de las ideas de su proyecto que ha comentado sin dar más detalles.

Aunque Feijóo también ha reconocido que el PP no va "a prometer el paraíso en la tierra" a los votantes. Porque, como ha aseverado, no son un partido de "moda" ni serán "nunca" un partido "populista que nace de forma inmediata al calor de la indignación" y cuyo "beneficio es conseguir el mayor descrédito institucional para crecer". "Hagamos la política que sale de la cabeza, y no de las tripas", ha culminado en alusión velada a Ciudadanos y Vox, respectivamente.

Calienta la Conferencia de Presidentes de este domingo

La elección de la ciudad valenciana de Turia para inaugurar el itinerario de campaña hacia la presidencia del PP ha "sido voluntaria". Puesto que Feijóo cree que "la Comunidad Valenciana es la peor financiada de toda España".

A propósito de la reforma de la financiación autonómica, el presidente gallego considera que hace falta "un sistema fruto de una mesa donde" se sienten todas las comunidades y "donde las necesidades objetivas de los ciudadanos sean lo prioritario, no las de los territorios".

Sin embargo, a su juicio, el sistema actual depende de los votos de los independentistas para que el Gobierno central pueda seguir en Moncloa. Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Cataluña, confirmó hace unos días que acudirá finalmente a la Conferencia de Presidentes Autonómicos de este domingo, pero sólo por la "excepcionalidad" de la crisis de refugiados por la invasión rusa de Ucrania.

La gira de campaña: 17 comunidades en 10 días

La gira de Feijóo por España para presentar su proyecto a los afiliados al PP le llevará a recorrer las 17 comunidades autónomas en tiempo récord. En apenas 10 días, desde este viernes al próximo domingo 20 de marzo, el candidato in pectore a la presidencia del PP viajará por toda la geografía española.

Este viernes ha abierto su gira en Valencia y Murcia; el sábado, su agenda lo llevará a Santa Cruz de Tenerife (Canarias). Tras un parón el domingo en La Palma para participar en la Conferencia de Presidentes junto al presidente del Gobierno y el resto de dirigentes autonómicos, visitará el lunes Palma de Mallorca (Baleares) y también Barcelona (Cataluña), mientras que el martes tendrá paradas en Zaragoza (Aragón), Madrid y Toledo (Castilla la Mancha).

El miércoles 16 de marzo estará en Santiago (Galicia) y el jueves se desplazará a Gijón (Asturias) y Santander (Cantabria). El viernes recalará en Bilbao (País Vasco), en Pamplona (Navarra) y en Logroño (La Rioja). El sábado viajará a Valladolid (Castilla y León) y ese mismo día tendrá también un acto en Málaga (Andalucía). El cierre de su campaña interna por España será en Mérida (Extremadura), el 20 de marzo, unos 10 días antes de que tenga lugar el congreso extraordinario de su partido, los días 1 y 2 de abril en la ciudad de Sevilla.