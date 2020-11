Iglesias responde a las críticas del PP al pacto con Bildu: "Fraga hizo el camino hacia la democracia, y eso fue un éxito"

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, denunció este miércoles que el PP critique que el Ejecutivo negocie con EH Bildu los Presupuestos Generales del Estado cuando la popular es una formación fundada "por siete ministros de la dictadura" que se comprometieron con la democracia. "El problema es que ahora están haciendo ustedes el camino inverso", lamentó Iglesias.

El líder de Unidas Podemos mantuvo este miércoles su ya habitual intercambio de reproches con el número dos del PP, Teodoro García Egea, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Y, como las críticas del PP se centraron en denunciar que Bildu sea un potencial socio del Ejecutivo, Iglesias recordó que los populares son herederos de un partido fundado por jerarcas franquistas que hicieron la transición a la democracia cuando el dictador falleció.

"Y eso es un éxito, y de eso hay que alegrarse", señaló Iglesias, que no obstante recordó que, en los Pactos de Ajuria Enea, se pedía a los terroristas de ETA y a su entorno que dejaran las armas y se integrasen a las vías democráticas, algo que se ha traducido en que EH Bildu esté en el parlamento. "Ustedes firmaron esos acuerdos porque ustedes sabían lo que era hacer una transición", pero "ahora están haciendo el camino inverso", espetó el vicepresidente al PP.

"Ahora están ustedes diciendo que este Gobierno no es legitimo, y están gobernando con una fuerza que reivindica la dictadura: ustedes son ahora los antisistema", lanzó Iglesias, que aseguró que es evidente que su "deseo" es "que la derecha esté mucho tiempo fuera del Estado". "Pero no me negará que mi principal aliado para ese objetivo son ustedes mismos", ironizó.

"Gobierno socialcomunista para muchos lustros"

También tuvo Iglesias un intercambio de reproches con el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro, que acusó al Gobierno de atacar "el periodismo libre" a través de la comisión contra la desinformación puesta en marcha en el seno de la Moncloa. "Es normal que a ustedes les incomode que se hable del bulo porque esa es, básicamente, su gasolina política", criticó el vicepresidente segundo, que puso como ejemplo que Vox ha acusado a Podemos de estar "financiado por Irán" cuando la propia formación ultra "ha reconocido estar financiada por el brazo político de una organización terrorista iraní".

Ustedes permanentemente reniegan de lo público, y resulta que el presidente de su partido, que no ha dado un palo al agua, solo ha vivido del dinero público", como el propio Gil Lázaro "desde 1982", denunció Iglesias. Y recordó que, pese al "tono grandilocuente" de Vox, este partido "no tiene que consentir ni que tolerar" que haya un Gobierno de izquierdas, porque este es resultado de las "mayorías parlamentarias". "Mientras ustedes sigan posicionados en la mentira y el odio y tengan atrapado al PP en la Plaza de Colón, le auguro Gobierno socialcomunista para muchos lustros", pronosticó.