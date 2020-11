Sánchez acusa a Casado de "trumpista" para negarse a hablar de un pacto con Bildu en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se niega ha hablar de Bildu y de la negociación con ellos para aprobar los Presupuestos. Así ocurrió este martes en el Senado y este miércoles lo ha vuelto a hacer en el Congreso, donde el líder del PP, Pablo Casado, le ha exigido que "mire a los ojos y dé una explicación" a la diputada popular Teresa Becerril allí presente, hermana y cuñada de dos de las víctimas del último etarra que ha sido acercado al País Vasco, en lo que el PP ve el pago por el apoyo de Bildu a las Cuentas. "¿Por qué lo hace, se imagina a Biden pactando con los del 11-S o a Macron con los de Bataclán? Usted lo ha hecho con los de Hipercor y ni siquiera necesita sus votos", le ha reprochado Casado.

La única mención directa que ha hecho Sánchez a los comentarios de Casado sobre los crímenes de ETA y la falta de arrepentimiento por parte de los terroristas y también de Bildu y sus diputados ha sido para recordar que la banda terroristas fue derrotada. "El Gobierno que derrotó a ETA fue un Gobierno socialista, el que calificó a ETA de movimiento vasco de liberación fue del PP", he ha recordado.

Sin embargo, el popular no la logrado sacar a Sánchez una respuesta precisa a por qué el Gobierno quiere negociar también con Bildu las Cuentas, como tampoco el presidente se la dio la víspera en el Senado a su portavoz allí, Javier Maroto. "Bildu le hizo presidente, le dio el gobierno de Navarra y ahora los Presupuestos. Estos pactos le van a a seguir toda su vida, diga si ha cedido algo más para aprobarlos", le ha exigido Casado.

En lugar de hablar de Bildu, Sánchez ha optado por el ataque para responder a Casado, que ha dicho, recurre al "viejo libro" de cuando el PP está en la oposición: "ETA, Cataluña, que rompemos España y vamos en contra del español en la escuela".

Tal como lleva haciendo su Gobierno desde hace días, Sánchez ha defendido las Cuentas y ha obviado con quién está dispuesto a pactar unos Presupuestos, que, ha insistido, subirán pensiones, partidas para Sanidad, becas o dependencia o actualizarán el sueldo a los funcionarios, además de canalizar los primeros 27.000 millones del fondo europeo de recuperación.

"Pero le da igual", le ha reprochado a Casado. "Practican la política del trumpismo" con "polarización para intentar volar los puentes y que no haya diálogo", con "fake news" porque, le ha dicho al PP, "mienten sin rubor" y porque, "como Trump en Estados Unidos, ustedes no reconocen la derrota electoral, han tachado a este Gobierno de ilegítimo y tratan de tumbar los Presupuestos".

"Junto con la ultraderecha siguen la técnica de Trump y tendrán el mismo final, el fracaso y la derrota electoral", ha espetado Sánchez a Casado.

Sánchez tampoco ha respondido este miércoles a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a quién va a "elegir" para pactar las Cuentas, si la opción "moderada" que asegura que representa su grupo o a los "separatistas" de ERC y Bildu.

"No pueden ser moneda de cambio para que los separatistas vayan debilitando más nuestro país", le ha dicho Arrimadas, que ha pedido a Sánchez que "escuche a las voces moderadas del PSOE y de su propio Gobierno, escuche sus propias palabras de que usted jamás iba a pactar con Bildu o dejar el Gobierno en manos de partidos independentistas, no le pedimos nada que no haya prometido antes".

Con un mejor tono que el que ha empleado hacia Casado, Sánchez ha acusado a Arrimadas de emplear "frases huecas" y ha reiterado que su intención es no elegir, sino aprobar los Presupuestos "con todos".

"No acepto ningún veto cruzado y vamos a tender la mano a todas las fuerzas parlamentarias", ha insistido Sánchez.