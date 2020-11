Casado, contra Sánchez por el acuerdo con Bildu: "Ha mentido a todos y esos pactos le van a perseguir toda la vida"

El Gobierno ha realizado contrapartidas a Bildu para que apoye los Presupuestos. Eso el PP lo tiene claro y así lo ha preguntado este miércoles Pablo Casado a Pedro Sánchez en la sesión de control en el Congreso. "Se pagó su apoyo acercando a los asesinos de compañeros míos como Alberto Jiménez Becerril", empezó diciendo el líder popular. "Lo terroristas brindaron esa noche, nunca se arrepintieron y nunca pidieron perdón, como Bildu", sentenció, antes de añadir que por eso "hay socialistas a los que les da náuseas". Y se preguntó: "¿Se imagina a Macron pactando con los terroristas de Bataclán?". Además, dejó un mensaje muy claro: "Esos pactos le van a perseguir toda su vida".

Pedro Sánchez, en su réplica, acusó a Casado de "repetir su libro" de cuando está en la oposición: "198 diputados creen que hay que apoyar estos Presupuestos", expresó el presidente del Gobierno, enumerando algunas medidas para hacer frente a la crisis del coronavirus. "Esto les da igual, practican la política del trumpismo para intentar volar todos los puentes y que no haya diálogo". Asimismo, dijo que el PP "miente sin rubor en todos los frentes". Y hizo una comparación: "Como Trump en Estados Unidos, ustedes no reconocen la derrota" y tendrán "su mismo final: el fracaso y la derrota electoral".

Casado acabó diciendo que Sánchez se acababa de definir y le afeó que recurra a palabras "infames" y de "atacar la libertad educativa". Siguió esa línea el PP y sentenció con otra frase de pocas palabras: "Con quienes no podemos dormir los españoles tranquilos es con usted".

Con Inés Arrimadas, Sánchez pidió a Cs que no haya "vetos cruzados" después de que la líder naranja volviera a poner sobre la mesa que el Gobierno tiene que decidir entre ellos y ERC y Bildu. Para el presidente los PGE son "moderados y sensatos" para hacer frente a la pandemia. Arrimadas, por su parte, pide más mejoras: "En el contenido, pues quedan muchas medidas todavía, y tienen que ser más realistas". Y no pueden ser "una moneda de cambio" para los separatistas.

"Es importante le con quién y también el qué", añadió Arrimadas, haciendo hincapié en la "radicalidad" de Esquerra y Bildu. "No se puede ir por dos caminos que van en dirección contraria". Ciudadanos dejó claro que Sánchez debe escuchar "a las voces moderadas" del PSOE. "No le pedimos nada que usted mismo no haya prometido antes", concluyó.