Pedro Sánchez ata los apoyos y superará el primer veto a los Presupuestos

La maquinaria del Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado comienza a coger velocidad de crucero. Esta semana se debatirán en el Congreso las enmiendas a la totalidad presentadas por varios grupos de la oposición para intentar tumbar el proyecto de cuentas a las primeras de cambio. Y el Ejecutivo tiene los números para superar este primer escollo y continuar la tramitación de unos Presupuestos que, si nada se tuerce para el Gobierno, podrían ser aprobados en enero.

El viernes pasado terminó el plazo para presentar las enmiendas a la totalidad, un instrumento por el cual los grupos pueden, si consiguen que el Congreso lo apruebe, devolver al Gobierno su proyecto de Presupuestos. Ocho partidos han presentado este tipo de enmiendas y, por tanto, intentarán derribar las cuentas en el pleno que tendrá lugar el miércoles y el jueves: PP, Vox, JxCat (aunque no el PDeCat), Foro Asturias, la CUP, Coalición Canaria y el BNG, a los que se sumará UPN, que no presentará enmienda propia, pero sí ha avanzado su intención de apoyar la retirada del proyecto de Presupuestos.

No obstante, el veto de estas formaciones no tiene ningún viso de prosperar. Y no solo porque entre todas ellas sumen solo 151 votos frente a los 155 que tienen PSOE y Unidas Podemos, sino porque la coalición de Gobierno, además, lleva semanas hablando discretamente con los partidos que aspira a que sean sus socios: ERC, PDeCat, Cs, PNV, EH Bildu, Más País, Compromís, Nueva Canarias y Teruel Existe. Todos ellos son favorables a que la tramitación siga su curso, y sumando sus votos a los de PSOE y Unidas Podemos darán al Gobierno una cómoda mayoría de 199 escaños.

"Este Presupuesto no puede contemplar vetos cruzados de los grupos pensando más en quién vota que en qué se vota", María Jesús Montero.

Que el miércoles estas fuerzas apoyen que continúe la tramitación de los Presupuestos no implica necesariamente que vayan a votar a favor de su aprobación definitiva en enero. Pero, desde luego, supone un importante espaldarazo político para el Ejecutivo, que salvará la primera bola de partido que perdió en 2019, cuando ERC y el PDeCAT posibilitaron el veto a las cuentas y abocaron a la convocatoria de las elecciones de abril.

Eso sí: una vez superado este primer obstáculo el jueves, al Gobierno le esperan unas semanas de intensa negociación, puesto que sus potenciales socios ya están tomando posiciones para conseguir que sus reivindicaciones aparezcan en el texto final de las cuentas.

En este sentido, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, se mostró conciliadora y elogió el viernes la actitud "receptiva" del Gobierno, con el que los abertzale seguirán negociando para conseguir más "derechos laborales y sociales" y "más protección a la ciudadanía".

Más dura se ha mostrado ERC, que aunque ha asegurado que no estará en una actitud de "no a todo", también ha afirmado que el proyecto de Presupuestos "debe mejorar" y que, ahora mismo, los republicanos están "muy lejos" de apoyar las cuentas del Gobierno.

ERC no puede vender baratos sus apoyos al Gobierno habida cuenta de que se jugará la hegemonía del independentismo con JxCat en las elecciones catalanas de febrero. Pero, además, los republicanos también se muestran reacios ante la posibilidad de que Cs termine apoyando los Presupuestos.

ERC lleva semanas avisando en público y en privado de que es incompatible con Cs. Y los naranjas también imponían hasta hace muy poco un veto a los independentistas, si bien parecen haber asumido que el Gobierno negociará a la vez con ellos y con ERC. La formación naranja, ahora, insiste en que no se levantará de la mesa por mucho que algunas fuerzas así lo quieran.