Pablo Iglesias asume la derrota "sin paliativos" mientras el PP hace suya la victoria de Feijóo

Los líderes de los partidos a nivel nacional, que vivieron muy de cerca las elecciones gallegas y vascas, han valorado desde distintas perspectivas los resultados electorales de este domingo. Mientras los populares hacían suya la victoria del candidato gallego tras lograr su cuarta mayoría absoluta, Podemos hacía autocrítica asumiendo la derrota "sin paliativos".

Twitter ha sido el medio preferido para hacerlo, también para el presidente del Gobierno y líder del PSOE, que a través de esta red social felicitaba a Feijóo y Urkullu, a los que pidió "avanzar" en la reconstrucción del país tras la crisis del coronavirus. También felicitó a sus candidatos, Idoia Mendia y Gonzalo Caballero, señalando que "los votos socialistas siempre estarán al servicio del progreso".

En más detalles entró el secretario general de Organización y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que reconocióque los socialistas no habían llegado a triunfar ni en las elecciones gallegas ni en las vascas, pero valoró positivamente que "tampoco han ido para atrás" y consideró que la formación aguantó la "ofensiva de derribo del PP". Ábalos se refirió también al desplome de Podemos en clave autonómica y la vinculó a cuestiones internas del partido morado, como el llamado caso Dina.

Por su parte, Pablo Casado felicitó al líder de su formación en Galicia tras obtener la cuarta mayoría absoluta, que vinculó a la "brillante gestión y entrega a los gallegos de Fejióo" en un escueto mensaje de Twitter, en el que también felicitó al candidato popular en Euskadi, Carlos Iturgaiz, por liderar el constitucionalismo en el País Vasco. En cambio, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, hizo suyo el triunfo de su partido en las Galicia, defendiendo que "el modelo Casado-Feijóo" se ha impuesto al "modelo Sánchez-Iglesias" y ve esta victoria como "la antesala de la victoria del PP en España".

Enhorabuena a Alberto Núñez Feijóo y @ppdegalicia por la cuarta mayoría absoluta que premia su brillante gestión y entrega a los gallegos. Y a Carlos Iturgaiz y @PPmasCs por liderar el constitucionalismo en el País Vasco y defender la libertad, la igualdad y la unidad nacional. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) July 12, 2020

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, admitió que el espacio político de su partido ha sufrido "una derrota sin paliativos" en ambos escenarios y aseguró que ahora toca hacer una "profunda autocrítica y aprender de los errores" que "sin duda" han cometido.

Podemos se ha quedado sin representación en Galicia y ha perdido cinco escaños en el País Vasco, por lo que Iglesias no dudó en reconocer este fracaso en una serie de mensajes en las redes sociales en los que felicitó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y al lehendakari, Iñigo Urkullu por sus respectivas victorias y también a Bildu y el BNG por sus "históricos resultados". Además, agradecióe el trabajo de su militancia que se ha "dejado la piel" en estas dos campañas "muy difíciles" en las que los resultados, "evidentemente, no han sido los deseados".

Sobre las elecciones en Galicia y Euskadi. HILO 👇🏽 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) July 12, 2020

El líder de Vox, Santiago Abascal, calificó de "histórico" el escaño que su formación ha logrado por Álava al asegurar que por primera vez en democracia "habrá una oposición al autonomismo radical y al nacionalismo" en el País Vasco que "no traicionará" a los constitucionalistas. Abascal compareció en la sede nacional de su partido para felicitarse por la entrada de Vox en el Parlamento vasco gracias al escaño conseguido en su tierra natal de la mano de Amaia Martínez.

Respecto a las elecciones gallegas, Abascal reconoció que no se alegra del resultado, al no obtener ni siquiera un escaño, lo que achacó a que Vox no ha podido conseguir que su mensaje llegara nítido "por los matones que acosaron" sus actos electorales.