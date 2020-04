El PP duda de las cifras oficiales de fallecidos por coronavirus y Vox ataca al ejecutivo: "¿Sabe sumar el Gobierno?"

Tanto desde el Partido Popular como desde Vox han cuestionado el lunes 6 de abril la veracidad de las cifras de fallecidos por coronavirus que está dando a conocer el Gobierno y han pedido explicaciones en el Congreso por el modo en el que está contabilizando los datos de víctimas mortales del virus.

Ambas formaciones han pedido cuentas al Gobierno tras conocerse lo sucedido en Castilla-La Mancha, donde se aprecia un importante desfase entre las cifras oficiales de fallecidos por el virus y los datos del Registro Civil y las licencias de enterramiento que ha consultado el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad.

El PP afirma que el incremento de fallecidos respecto a las cifras que eran habituales en el mes de marzo ha sido especialmente acusado en determinadas provincias de Castilla-La Mancha, pero también en Castilla y León, arrojando en ambos casos cifras muy superiores a las registrada en la Comunidad de Madrid.

Por ello, tanto los 'populares' como Vox sospechan que el número de fallecidos por coronavirus que se recoge en las actualizaciones publicadas por el Ministerio de Sanidadno concuerda con la cifra real de muertos provocados por la pandemia.

En este contexto, desde el partido liderado por Casado han presentado una proposición no de ley en el Congreso para que proporcione las cifras de fallecidos por coronavirus en datos por provincias, con una periodicidad semanal y desglosados por rango de edad, desde el pasado 1 de marzo. De esta manera, el líder la oposición insta al Gobierno a realizar una auditoría que aclare estas incongruencias en los datos.

Más concretamente, plantean que se ofrezca, de cada provincia cifra total de fallecimientos, incluyendo todos los datos procedentes del Registro Civil y de las licencias de enterramiento; la cifra esperada de fallecimientos según la estadística MoMo (el sistema de monitorización de los excesos de la mortalidad diaria por todas sus causas); la cifra de fallecidos por Covid-19 y registrados como tales en la contabilidad que realiza el Ministerio de Sanidad, y de la fallecidos con síntomas compatibles con la Covid-19 pero que no se han podido contabilizar como víctimas de la enfermedad.

Desconfianza (casi) total en el Gobierno

El partido comandado por el tótem Casado-Álvarez de Toledo no quiere perder su posición en el espectro político y han seguido cuestionando la gestión del Gobierno y las cifras oficiales de fallecidos: "Como el Gobierno de Sánchez aún no ha sido capaz de proporcionar las herramientas necesarias para que se lleven a cabo los tests en todos los casos requeridos", muchas defunciones causadas por el virus no se están contabilizando correctamente.

Además, "el PP considera que la verdad debe ser la primera medida higiénica contra el coronavirus. Contar con datos fiables y de calidad contrastada no es solo una ineludible exigencia democrática, es también un requisito imprescindible para el diseño de una eficaz estrategia de salida del confinamiento", argumentan en su iniciativa.

Por su parte, desde la formación de extrema derecha Vox han seguido en su línea dura contra el Gobierno. Afirman que han analizado pormenorizadamente los datos de Castilla-La Mancha y han concluido que "la distorsión de datos publicados por el Gobierno durante el estado de alarma ocultan entre un tercio y la mitad de los fallecidos" en esta comunidad y "potencialmente toda España", lo que, remarcan " supera cualquier potencial margen de error".

Entre 18.800 y 24.000 fallecidos para el 14 de abril, según Vox

A pesar de la dificultad que implica hacer cualquier tipo de predicción en tiempos de coronavirus, el partido de Abascal ha realizado un estudio en que, dependiendo de los datos utilizados como muestra, la cifra de fallecidos por coronavirus va a estar entre 18.800 y 24.000 para el 14 de abril.

"La extrapolación de los datos oficiales de fallecimientos, realizados por nuestros peritos, y a fecha 14 de abril podrían llevarnos a una cifra aproximada de 18.800 fallecidos en toda España a esa fecha por Covid-19. Pero si aplicamos a estos datos a una mera secuencia matemática, y aplicamos la misma distorsión ya confirmada en las estimaciones del Instituto de Salud Carlos III, y los datos ciertos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, para las cifras nacionales, podríamos estar hablando de una cifra aproximada de 24.000 fallecidos.", concluyen

Por último, la confrontación directa: "¿Sabe sumar el Gobierno?"

Desde el portavoz de Sanidad de Vox, Juan Luis Steegmann, y otros diputados del partido como Rubén Manso, han registrado una batería de preguntas al Gobierno en el Congreso para saber cuántos fallecidos ha dejado de contabilizar el Gobierno en Castilla-La Mancha y en el resto de España por no recoger las estadísticas provenientes de otras fuentes oficiales.

"Si la extrapolación matemática, dado el ritmo actual, a una semana vista de las cifras oficiales llevaría a una cifra de fallecidos "oficiales", de 18.800, y esto llevaría a una cifra potencial de 24.000 fallecidos para el 14 de abril: ¿Va a seguir ocultando el Gobierno el potencial fallecimiento de cerca de más de 5.000 personas para el 14 de abril?", reza una de sus preguntas.

Por último, la pregunta que cerraba decía: "¿Sabe sumar el Gobierno? ¿Sabe sumar su comité de expertos? ¿O bien ocultan las sumas que sí han hecho al conjunto de la ciudadanía? ¿Va a pedir el Gobierno perdón por ocultar información a los españoles? ¿Va a asumir y depurar responsabilidades de quienes han realizado tamaño engaño a los españoles?", concluyen.