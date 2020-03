El Congreso aprueba ampliar el estado de alarma sin votos en contra y entre duros reproches de PP y Vox al Gobierno

Ahora sí, España estará 15 días más en estado de alarma. Así lo ha confirmado el Congreso de los Diputados que —después de 12 horas ininterrumpidas de una sesión finalizada a las dos de la madrugada de este jueves— aprobó la petición de prórroga presentada por el Gobierno con los votos a favor de la inmensa mayoría de la Cámara (321), algunas abstenciones (28) y ningún voto en contra.

PSOE, Unidas Podemos, PP, Vox, Ciudadanos y PNV, además de otros pequeños partidos, dieron su voto favorable a la ampliación, mientras que los independentistas de ERC, JxCat o EH Bildu se abstuvieron.

El pleno tuvo mucho de excepcional, y no solo porque en él se debatiera la extensión de un estado de alarma por segunda vez en toda la democracia. Al igual que ocurrió la semana pasada, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió a la Cámara Baja para dar explicaciones sobre las medidas adoptadas para luchar contra el coronavirus, el Congreso debatió estando prácticamente vacío: 306 de los 350 diputados optaron por votar telemáticamente desde sus casas para evitar contagios.

Ante ese hemiciclo casi vacío, Sánchez desgranó las medidas que el Ejecutivo ha ido tomando durante los últimos días y aseguró que se seguirán adoptando las que sean necesarias para solventar la situación de excepción. El presidente del Gobierno aseguró que "cada vez es más evidente la magnitud del desafío al que hace frente la humanidad", y ante quienes le piden un confinamiento aún más severo, argumentó que "es preciso utilizar el bisturí para no amputar ningún nervio de nuestro organismo social que comprometa el sostenimiento de la población o la ulterior recuperación".

Y si extraña fue la estampa de un Congreso prácticamente desierto, también lo fue la práctica unanimidad que hubo en el resultado de la votación. PP, Vox y Ciudadanos unieron sus votos a los de PSOE y Unidas Podemos para sacar adelante tanto la prórroga del estado de alarma como los decretos de medidas económicas y sociales. Sin embargo, la ultraderecha se opuso al último de ellos, el que incluye medidas como la moratoria hipotecaria y criticó la supuesta imprevisión del Gobierno, al igual que el PP, que junto a Vox denunció que se haya usado este decreto para blindar la presencia del vicepresidente Pablo Iglesias en la comisión que controla el CNI.

Casado y Abascal cargan duramente contra el Gobierno

Pero que PP y Vox votasen a favor de la prórroga del estado de alarma solicitada por el Gobierno no significa que no criticaran la gestión de Sánchez. Es más: sus líderes, Pablo Casado (PP) y Santiago Abascal (Vox), utilizaron algunas de las expresiones y lanzaron algunos de los reproches más duros contra el Ejecutivo de los últimos tiempos. El primero acusó a Sánchez de utilizar la crisis para hacer "mítines" y "soflamas", mientras el segundo pidió la destitución de Iglesias y del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y acusó al Gobierno de haber mentido y haber ocultado información sobre el virus por interés partidista.

Aparte de por la derecha, los decretos económicos también fueron votados a favor por ERC, EHBildu o Más País que no obstante pidieron profundizar en las medidas sociales e implantar ayudas al alquiler, una garantía de ingresos mínimos o un impuesto extraordinario a grandes fortunas. No obstante, los independentistas se abstuvieron a la hora de votar la extensión del estado de alarma, pese a que estaban de acuerdo con ella. Para ERC, JxCat o EH Bildu, el Gobierno debe ser más contundente y ampliar las medidas de confinamiento, y coincidieron en pedir lo que el president Quim Torra lleva planteando varios días: el cierre de todas las actividades productivas no esenciales.

De igual forma, aunque los principales partidos estatales sí votaron a favor de la ampliación de la alarma, también insistieron en pedir más medidas, tanto en relación al estado de alarma como a los paquetes sociales que lo acompañan. El PP defiende, entre otras propuestas, una agresiva rebaja de impuestos a las empresas para paliar la crisis, mientras Vox apuesta –junto a otras medidas– por retirar la asistencia sanitaria a los extranjeros sin permiso de residencia o asumir las competencias de Cataluña.